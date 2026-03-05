AFP
Çeviri:
Şimdi başka yere bak, Chelsea! Ousmane Dembele, uzun süren sakatlık döneminin ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Blues ile oynanacak maç için tam zamanında PSG'ye geri döndü
Kumarın bedeli: Dembele'nin sakatlığı
28 yaşındaki kanat oyuncusu, bir dizi talihsizliklerin ardından Şubat ortasından bu yana sahalardan uzak. Dembele, PSG'nin Stade Louis-II'de Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 27. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Erken çıkmasına rağmen, Parisliler o gece 3-2 galip geldi ve sonunda toplamda 5-4'lük skorla tur atladı. Bu maça hafif bir sakatlıkla çıkmasına rağmen, teknik ekibin onu ilk 11'de oynatma kararı, daha ciddi bir sakatlık geçirerek birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden oldu.
- AFP
Luis Enrique için zamanında gelen destek
Le Parisien'e göre, Fransa milli takım oyuncusu artık sahalara dönmeye hazır. PSG, bu Cuma akşamı Parc des Princes'te bir ay içinde üçüncü kez Monaco ile karşı karşıya gelecek. Dembele, takımla tam yoğunlukta antrenmanlara devam ediyor ve maç kondisyonunu geri kazanmak için Ligue 1 karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
PSG, Ligue 1'in zirvesinde ikinci sıradaki Lens'e karşı dört puanlık üstünlüğünü pekiştirmek istediği için, Luis Enrique için zamanlama daha iyi olamazdı. Bu sezon tüm turnuvalarda 11 golle önemli bir rol oynayan Dembele, bu Cuma günü yedinci sıradaki Monaco'ya karşı sahalara dönüp gelecek hafta Chelsea'ye karşı oynama şansını yakaladı.
Chelsea yüksek alarmda
Bu iyileşmenin zamanlaması, Liam Rosenior'un Chelsea'si için özellikle uğursuz. Blues, 11 Mart'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Ligue 1 devleriyle karşılaşacak. Dembele'nin patlayıcı hızı ve öngörülemez driplingiyle maçı çevirme yeteneği, onu her savunma hattı için bir kabusa dönüştürüyor ve dönüşü, korkutucu bir hücum birimini tamamlıyor.
Chelsea'nin savunmacıları, Fransız oyuncunun varlığını hesaba katarak taktik planlarını yeniden düzenlemeli. Batı Londra kulübü, iç sahada savunma açısından dirençli bir görüntü sergilese de, Paris'te yenilenmiş bir Dembele ile karşılaşmak ürkütücü bir ihtimal.
- AFP
Blues'tan önce son bir test
Cuma gecesi Monaco ile oynanacak maç, mükemmel bir prova niteliğinde. Dembele, iç saha maçını sorunsuz atlatırsa, Chelsea karşısında neredeyse kesin olarak ilk 11'de yer alacak. The Blues, bu hafta sonu FA Cup'ın beşinci turunda Wrexham ile karşılaşacakları büyük Avrupa maçı için mümkün olan en iyi hazırlığı yapmayı umuyor.
Reklam