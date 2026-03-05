Şimdi başka yere bak, Chelsea! Ousmane Dembele, uzun süren sakatlık döneminin ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Blues ile oynanacak maç için tam zamanında PSG'ye geri döndü

Le Parisien'e göre, Fransa milli takım oyuncusu artık sahalara dönmeye hazır. PSG, bu Cuma akşamı Parc des Princes'te bir ay içinde üçüncü kez Monaco ile karşı karşıya gelecek. Dembele, takımla tam yoğunlukta antrenmanlara devam ediyor ve maç kondisyonunu geri kazanmak için Ligue 1 karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

PSG, Ligue 1'in zirvesinde ikinci sıradaki Lens'e karşı dört puanlık üstünlüğünü pekiştirmek istediği için, Luis Enrique için zamanlama daha iyi olamazdı. Bu sezon tüm turnuvalarda 11 golle önemli bir rol oynayan Dembele, bu Cuma günü yedinci sıradaki Monaco'ya karşı sahalara dönüp gelecek hafta Chelsea'ye karşı oynama şansını yakaladı.