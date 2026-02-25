Getty Images Sport
Çeviri:
"Siktir git!" - Öfkeli Torino taraftarları protesto için antrenman sahasının önüne gübre yığını bıraktı
Keskin bir protesto: Kahire başkanlığına pislik atmak
Sosyal medyada, bir aracın antrenman sahasına geldiği, erkeklerin araçtan atlayıp yerel basının "gübre" olarak tanımladığı şeyi giriş kapısında bir yığın halinde kürekle attığı videolar ortaya çıktı. Bu hesaplı hareket, kulübün piramidinin en tepesindeki adama yönelik doğrudan bir saldırıydı. Gübre yığınının üzerinde, kulübün sahibi Urbano Cairo'ya yönelik "Bok ye, Cairo" yazılı bir pankart vardı. Yirmi yılı aşkın süredir kulübün başında olan 68 yaşındaki Cairo, başkan olarak en karanlık saatlerini yaşıyor.
- Getty Images Sport
Torino'da zehirli bir atmosfer
Gösteri zamanlaması tesadüf değildir, çünkü hafta sonu takım sahada çöküş yaşadı. Torino, Serie A'da 15. sırada, küme düşme bölgesinin üç puan üzerinde yer alıyor ve bu durum, Stadio Olimpico Grande Torino'daki taraftarları takımın birinci ligdeki konumunu kaybetmesinden endişelendiriyor. Yatırım eksikliği ve spor projesinin kötü yönetildiği algısı, ultraslar için uzun süredir sorun teşkil ediyordu, ancak son zamanlarda takımın alt sıralara doğru kayması, durumu sonunda alışılmadık bir şekilde fiziksel protestoya dönüştürdü.
Birçokları için bardağı taşıran son damla, Pazar günü deplasman maçındaki utanç verici performanstı. Pazar günü 14. sıradaki Genoa'ya 3-0 yenildiler. Arsenal akademisi mezunu Brooke Norton-Cuffy ve eski Leeds United forveti Caleb Ekuban gol attı, Torino'dan Emirhan Ilkhan ise kırmızı kart gördü. Doğrudan rakibe bu kadar farklı bir şekilde yenilmek, kulübün mevcut gidişatının sürdürülemez olduğunu ve ikinci lige geri dönmeye doğru gittiğini açıkça hisseden taraftarlar için bir uyanış çağrısı oldu.
Filadelfia'daki döner kapı
Çaresiz zamanlar, Kahire'nin çürümeyi durdurmaya çalışırken kulübede ve yönetim kurulunda çaresiz önlemlerin alınmasına neden oldu. Marco Baroni, Torino'nun son yenilgisinin ardından teknik direktörlük görevinden alındı ve yerine Roberto D'Aversa getirildi. Bu teknik direktör değişikliği, güven ve kimlik açısından eksik görünen kadrodan bir tepki uyandırmak için yapılan bir dizi değişikliklerin en sonuncusu. D'Aversa şimdi, yoğun taraftar düşmanlığı altında çalışan bir grup oyuncuyu motive etmek gibi pek de imrenilecek bir görevle karşı karşıya.
Kulüp, galibiyet formülünü ararken, son aylarda büyük değişikliklerin yaşandığı tek alan teknik kadro değil. Davide Vagnati Aralık ayında sportif direktörlük görevinden kovuldu ve yerine kulübe geri dönen Gianluca Petrachi getirildi. Petrachi'nin geri dönüşü, kulübün transfer stratejisine istikrar ve tarihsel bir bağ kazandırmayı amaçlasa da, sahadaki sonuçlar iyileşmedi ve taraftarlar çalışanları es geçip çekleri imzalayan adamı hedef almaya başladı.
- Getty Images Sport
Kahire'nin uzun süren hükümdarlığı ateş altında
Mevcut sert tartışmalara rağmen, Kahire ile taraftarlar arasındaki ilişki her zaman bu kadar kopuk olmamıştı. 68 yaşındaki Cairo, Torino'nun 21 yıldır sahibi ve takımı alt liglerden İtalya'nın en üst ligine geri döndürdü. Görev süresi, geçmişte önemli mali sıkıntılar yaşayan kulübe başlangıçta umut ve ödeme gücü getirdi. Ancak, taraftarlar sadece üst ligde kalmayı ve orta sıralarda bitirmeyi değil, daha fazlasını talep ettikçe, o ilk yıllarda oluşan iyi niyet büyük ölçüde yok oldu.
Ancak şimdi, takımı zor durumda ve küme düşme hattının üzerinde seyrediyor. Taraftarların bir kısmı, antrenman sahasının girişine bıraktıkları anlamlı bir hediyeyle duygularını açıkça ortaya koydu. Salı günü antrenman sahasını ziyaret eden hayal kırıklığına uğramış taraftarlar, kulüp sahibi ve başkanına şikayetlerini dile getirmek istiyor gibi görünüyor. Bu "boktan" protesto, Cairo'nun yaklaşımında bir değişiklik yapmaya zorlayacak mı yoksa ayrılmasını hızlandıracak mı, bunu zaman gösterecek, ancak Torino taraftarlarının mesajı yüksek sesle, net ve görmezden gelinmesi inanılmaz derecede zor.
Reklam