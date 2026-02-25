"Siktir git!" - Öfkeli Torino taraftarları protesto için antrenman sahasının önüne gübre yığını bıraktı

Gösteri zamanlaması tesadüf değildir, çünkü hafta sonu takım sahada çöküş yaşadı. Torino, Serie A'da 15. sırada, küme düşme bölgesinin üç puan üzerinde yer alıyor ve bu durum, Stadio Olimpico Grande Torino'daki taraftarları takımın birinci ligdeki konumunu kaybetmesinden endişelendiriyor. Yatırım eksikliği ve spor projesinin kötü yönetildiği algısı, ultraslar için uzun süredir sorun teşkil ediyordu, ancak son zamanlarda takımın alt sıralara doğru kayması, durumu sonunda alışılmadık bir şekilde fiziksel protestoya dönüştürdü.

Birçokları için bardağı taşıran son damla, Pazar günü deplasman maçındaki utanç verici performanstı. Pazar günü 14. sıradaki Genoa'ya 3-0 yenildiler. Arsenal akademisi mezunu Brooke Norton-Cuffy ve eski Leeds United forveti Caleb Ekuban gol attı, Torino'dan Emirhan Ilkhan ise kırmızı kart gördü. Doğrudan rakibe bu kadar farklı bir şekilde yenilmek, kulübün mevcut gidişatının sürdürülemez olduğunu ve ikinci lige geri dönmeye doğru gittiğini açıkça hisseden taraftarlar için bir uyanış çağrısı oldu.