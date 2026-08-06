El-Ahly, Hollandalı Marino Pusic ile resmi anlaşmaya vararak yeni bir döneme girdi. Pusic, son üç sezonda takımı çalıştıran Alman Matthias Jaissle'nin yerine ekibin başına geçecek.

Her ne kadar bu isim geçtiğimiz günlerde en çok konuşulanlardan olmasa da, tercihi tesadüf değildi; sezon başlamadan yeni bir teknik direktör arayışının çok ötesinde, net bir teknik vizyona dayandığı görülüyor.

El-Ahly'nin bu kararı almasını sağlayan pek çok yön var. Gelin bu transferi analitik bir bakış açısıyla ele alalım ve El-Ahly camiasının iç dünyasından tabloyu iyi bir şekilde okuyalım.



