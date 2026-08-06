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Sihirli değneği yok: Ahly neden Bosic ile anlaşma yolunu seçti?

M. Pusic
Al Ahli
Premier Lig
M. Jaissle
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Hollanda
Suudi Arabistan
Almanya

Tehlikeli bir bahis!

El-Ahly, Hollandalı Marino Pusic ile resmi anlaşmaya vararak yeni bir döneme girdi. Pusic, son üç sezonda takımı çalıştıran Alman Matthias Jaissle'nin yerine ekibin başına geçecek.

Her ne kadar bu isim geçtiğimiz günlerde en çok konuşulanlardan olmasa da, tercihi tesadüf değildi; sezon başlamadan yeni bir teknik direktör arayışının çok ötesinde, net bir teknik vizyona dayandığı görülüyor.

El-Ahly'nin bu kararı almasını sağlayan pek çok yön var. Gelin bu transferi analitik bir bakış açısıyla ele alalım ve El-Ahly camiasının iç dünyasından tabloyu iyi bir şekilde okuyalım.


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    Zamanlama zorluğu

    Jaissle'nin ayrılışının ardından Ahli'nin uzun süre bekleme lüksü yoktu; özellikle yeni sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte zaman faktörü, yeni teknik direktörün kimliğinin belirlenmesinde büyük rol oynadı.

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    Avrupa'nın birinci sınıf teknik direktörlerinden birini kadroya katmaktan söz etmek kolay değildi; çünkü büyük isimlerin çoğu kulüpleriyle sözleşmelere bağlıydı ya da yeni bir projeye müsabakaların başlamasından birkaç gün önce değil, hazırlık döneminden itibaren başlamayı tercih ediyorlardı.

    Ayrıca ağır isimli teknik direktörler, herhangi bir projeyi kabul etmeden önce çok sayıda şart öne sürüyorlar; bunların başında transfer dosyasına dahil olmak, teknik ekibi seçmek ve hazırlık programını belirlemek geliyor. Bunlar ise Ahli'nin bu dönemde hayata geçirme lüksüne sahip olmadığı hususlardı. Bu nedenle Prosinecki seçeneği, görevi derhal üstlenmeye en hazır teknik direktör olarak öne çıktı.

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  • Yaisle ekolüne yakın bir tarz

    Al Ahly'yi Bosic ile anlaşmaya iten en önemli nedenlerden biri, teknik felsefesinin takımın son yıllarda alışkın olduğu anlayışa benzemesidir.

    Hollandalı teknik direktör; hücum futboluna, yüksek baskıya ve taktiksel esnekliğe dayanıyor, bunun yanında topa sahip olmaya ve hızlı geçişlere önem veriyor. Bu unsurlar, Matthias Jaissle yönetiminde Al Ahly'nin kimliğini oluşturmuş ve takım bunlar sayesinde hem yerel hem de kıtasal düzeyde büyük başarılar elde etmişti.

    Bu nedenle Al Ahly yönetimi, oyuncuların saha içindeki tarzlarında köklü bir değişikliğe ihtiyaç duymayacağını düşünüyor. Yeni teknik ekibin temel görevi, mevcut fikirleri yıkıp sıfırdan başlamak değil, hâlihazırda var olan fikirleri geliştirmek olacak. Bu da takıma sezon başında daha fazla teknik istikrar sağlayabilir.

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    Asıl mücadele sahada başlıyor

    Poseçko'nun iyi bir teknik direktörlük kariyerine sahip olmasına rağmen, Ahli ile başarısı önceki duraklarında elde ettikleriyle değil, önümüzdeki dönemde "seçkin" takımla ortaya koyacaklarıyla ölçülecek.

    Yeni teknik direktörün önündeki en büyük mücadele, şampiyonluklar için rekabet etmeye alışkın, taraftarların kupa kazanmayı sürdürmesini beklediği bir yıldızlar topluluğunu barındıran bir takımı yönetmek. Bu da daha ilk günden beklentilerin tavanını yükseltiyor.

    Dolayısıyla gerçek bahis sahanın içinde kalmaya devam ediyor; çünkü tek başına isimler başarıyı yaratmaz. Ayrıca ne kadar tecrübeli olursa olsun sihirli değneğe sahip olmayan hiçbir teknik direktör, kişiliğini kabul ettirip fikirlerini sonuçlara dönüştürebilmek için zamana, desteğe ve istikrara ihtiyaç duyar. Bu da Poseçko tercihinin iyi düşünülmüş bir adım mı yoksa koşulların dayattığı bir kumar mı olduğunu belirleyecek.

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