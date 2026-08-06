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Sihirli bir değneği yok: Al Ahly neden Posecki ile anlaşma yoluna gitti?

M. Pusic
Al Ahli
Premier Lig
M. Jaissle
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Hollanda
Suudi Arabistan
Almanya

Tehlikeli bahis!

Ahli, Hollandalı Marino Pusic ile resmi anlaşmayı gerçekleştirerek yeni bir döneme adım attı. Pusic, ekibi son üç sezon boyunca çalıştıran Alman Matthias Jaissle'nin yerine takımın başına geçecek.

İsim son günlerde en çok konuşulanlardan olmasa da, bu seçim boşuna yapılmadı; aksine, sezon başlamadan önce sadece yeni bir teknik direktör arayışının ötesine geçen net bir teknik vizyona dayanıyor gibi görünüyor.

Ahli'nin bu kararı almasını sağlayan pek çok yön var; gelin bu transferi analitik bir açıdan ele alalım ve Ahli'nin iç dünyasındaki tabloyu iyi bir şekilde okuyalım.



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    Zamanlamanın zorluğu

    Al-Ahli için Jaissle'nin ayrılığının ardından uzun süre bekleme lüksü söz konusu değildi; özellikle yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, zaman faktörü yeni teknik direktörün kimliğinin belirlenmesinde büyük rol oynadı.

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    Zira Avrupa'nın birinci sınıf teknik direktörlerinden birini kadroya katmaktan söz etmek kolay değildi; çünkü büyük isimlerin çoğu kulüpleriyle sözleşme altındaydı ya da müsabakaların başlamasına yalnızca birkaç gün kala değil, hazırlık döneminden itibaren yeni bir projeye başlamayı tercih ediyordu.

    Ayrıca ağır isimli teknik direktörler herhangi bir projeye onay vermeden önce pek çok şart öne sürüyor; bunların başında transfer dosyasına katılım, teknik ekibin seçimi ve hazırlık programı geliyor. Bunlar ise Al-Ahli'nin bu dönemde gerçekleştirme lüksüne sahip olmadığı hususlardı. Bu nedenle Pusic seçeneği, görevi derhal üstlenmeye en hazır teknik direktör olarak öne çıktı.

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  • Yaisle ekolüne yakın bir tarz

    Al Ahly'yi Bosic ile anlaşmaya iten en önemli nedenlerden biri, teknik felsefesinin takımın son yıllarda alışık olduğu anlayışla benzerlik göstermesidir.

    Hollandalı teknik direktör; hücum futboluna, yüksek baskıya ve taktiksel esnekliğe dayanıyor, aynı zamanda topa sahip olmaya ve hızlı geçiş oyununa önem veriyor. Bunlar, Matthias Jaissle yönetiminde Al Ahly'nin kimliğini oluşturan ve takımın hem yerel hem de kıtasal düzeyde büyük başarılar elde etmesini sağlayan unsurlardı.

    Bu nedenle Al Ahly yönetimi, oyuncuların saha içindeki tarzlarında köklü bir değişikliğe ihtiyaç duymayacaklarını, yeni teknik ekibin temel görevinin mevcut fikirleri yıkıp sıfırdan başlamak değil, hâlihazırda var olan fikirleri geliştirmek olacağını düşünüyor. Bu durum, sezonun başlangıcıyla birlikte takıma daha fazla teknik istikrar kazandırabilir.

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    Asıl kumar sahanın içinde başlıyor

    Posecki'nin iyi bir teknik direktörlük geçmişine sahip olmasına rağmen, Ahli ile başarısı önceki duraklarında elde ettikleriyle değil, önümüzdeki dönemde "Er-Raki" ile ortaya koyacaklarıyla ölçülecek.

    Yeni teknik direktörün önündeki en büyük meydan okuma, şampiyonluklar için mücadele etmeye alışmış ve taraftarların kupa kazanmaya devam etmesini beklediği bir yıldızlar grubunu barındıran bir takımı yönetmekten geçiyor. Bu durum, ilk günden itibaren beklentilerin tavanını yükseltiyor.

    Dolayısıyla asıl bahis sahanın içinde kalıyor; çünkü tek başına isimler başarı yaratmaz. Ayrıca deneyimi ne olursa olsun hiçbir teknik direktörün elinde sihirli bir değnek yoktur; kişiliğini ortaya koyup fikirlerini sonuçlara dönüştürebilmesi için zamana, desteğe ve istikrara ihtiyaç duyar. İşte bu, Posecki tercihinin iyi düşünülmüş bir adım mı yoksa koşulların dayattığı bir kumar mı olduğunu belirleyecek.

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