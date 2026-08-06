Ahli, Hollandalı Marino Pusic ile resmi anlaşmayı gerçekleştirerek yeni bir döneme adım attı. Pusic, ekibi son üç sezon boyunca çalıştıran Alman Matthias Jaissle'nin yerine takımın başına geçecek.

İsim son günlerde en çok konuşulanlardan olmasa da, bu seçim boşuna yapılmadı; aksine, sezon başlamadan önce sadece yeni bir teknik direktör arayışının ötesine geçen net bir teknik vizyona dayanıyor gibi görünüyor.

Ahli'nin bu kararı almasını sağlayan pek çok yön var; gelin bu transferi analitik bir açıdan ele alalım ve Ahli'nin iç dünyasındaki tabloyu iyi bir şekilde okuyalım.







