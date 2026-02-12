Sezonun Premier Lig Oyuncusu? Martin Zubimendi, Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki rolüyle daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor.

Zubimendi'nin orta saha partnerinin 105 milyon sterlin (144 milyon dolar) değerinde bir süperstar olduğu bir duruma gelmesi Arsenal'e kesinlikle yardımcı oldu. Bununla birlikte, Arteta'nın düzenine uyum sağlaması ve uyum içinde çalışması gerekiyor, ki bu, projenin bu aşamasında çekirdek kadronun ne kadar sağlam olduğu düşünüldüğünde, herhangi bir yeni oyuncu için zor bir görev.

Declan Rice, bu sezon Zubimendi hakkında "Onunla oynamak çok kolaydı" dedi, belki de daha önce kulüp düzeyinde böyle bir takım arkadaşı olmadığı için temkinli davranıyordu. "Onu yazın transfer ettik ve genellikle bir bağ kurmak biraz zaman alır. Ama sezon öncesi birlikte geçirdiğimiz ilk andan itibaren, onunla iyi futbol oynayacağımı hissettim.

"Onu hem insan olarak hem de oyuncu olarak çok sevdim. Maçlar ilerledikçe, birbirimizi çok iyi anlamaya başladık. O çok iyi bir insan. İspanya'nın 6 numarası ve İspanyol 6 numaralarının nasıl olduğunu biliyoruz. İlk aşamada topu kurma, topu çevirme ve ileriye oynama, boşluklara pas verme konusunda en iyiler ve biz de onda tam olarak bunu görüyoruz.

"Hepimiz ona top konusunda güveniyoruz. Üzerinde bir oyuncu varsa, ona topu vermek çok kolay ve hepimiz ona çok güveniyoruz. Bizim için çok iyi oldu - inanılmaz bir oyuncu."

Zubimendi ve Rice arasında, yeni nesil konseptleri eski moda "biri kalır, biri gider" politikasıyla birleştiren çok net bir ikilik var. Aralarında istismar edilebilecek bir zayıflık neredeyse yok. Her ikisi de topu taşıyabilir ve baskıya dirençlidir. Zubimendi daha zarif ve pas gözü olan bir oyuncuysa, Rice birkaç oyuncuyu geçip topu geri kazanma gücüne sahiptir. Ve şimdi, gol atmak için ön üçlüsüne pek güvenemeyen bir takım için çok önemli gol tehditleri haline geldiler.