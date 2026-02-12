Sezonun Premier Lig Oyuncusu? Martin Zubimendi, Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki rolüyle daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor.

Real Sociedad'da geçirdiği yedi sezonda, Zubimendi'nin bir sezonda attığı en fazla gol sayısı 2023-24 sezonunda attığı dört gol oldu. Birinci takıma girdikten sonra attığı diğer goller sıfır, sıfır, sıfır, üç, bir ve iki oldu. Arsenal'de 34 maçta altı gol attı.
Zubimendi'nin son golü, Cumartesi günü Sunderland'ı 3-0 yendikleri maçta geldi. Uzun mesafeli bir şutla direğin içinden topu ağlara göndererek, gergin geçmeye başlayan maçta skoru açtı. Bu gol, Arsenal formasıyla attığı diğer gollerden farklıydı. O gollerde, ustaca ve beklenmedik son üçte bir hareketleri veya gizli silahı olan hava topları yeteneği fark yaratmıştı.
Arteta, Sunderland maçındaki performansının ardından Zubimendi hakkında, "Şu anda takıma, muhtemelen bizim pek beklemediğimiz bir şekilde katkı sağlıyor, ancak o, ceza sahası içinde ve çevresinde bu tür anları yaratacak sezgi ve kaliteye sahip" dedi.
Ama mesele de bu, değil mi? En iyi oyuncular, özellikle bu tür orta saha oyuncuları, sizi şaşırtacak ve oyuna beklemediğiniz boyutlar katacaklardır. Rice, ironik bir şekilde, bunun bir başka harika örneğidir. West Ham'ın ilk takım kadrosundaki ilk yıllarında, sıradan bir defansif orta saha oyuncusu olarak gelişmesi veya belki de daha lüks bir merkez savunma oyuncusu olarak daha geriye çekilmesi bekleniyordu. Her geçen sezon, yeni beceriler geliştirdi ve sonunda, her şeyi kazanma hırsı olan bir takıma dokuz haneli bir rakam karşılığında satıldı.
Rodri ise Ballon d'Or'u, Manchester City formasıyla dokuz gol attığı ve bunların sekizini Premier League'de kaydettiği bir sezonun ardından kazandı.