Sezonun Premier Lig Oyuncusu? Martin Zubimendi, Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki rolüyle daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor.

Arsenal, bu sezon Premier League'i kazanmak için en büyük favori. Sezonun yaklaşık üçte biri geride kalırken kendilerini lider konumda buldular ve bundan sonra da bu işi bitirmeleri gerekiyor. Mikel Arteta'nın kadrosundaki herkesin elinden geleni yaptığı gerçek bir takım çalışması oldu, ancak her zaman diğerlerinden daha fazla öne çıkan bir oyuncuyu taçlandırmak için bir gürültü olacaktır. Neden bu Martin Zubimendi olmasın?

Geçen yaz Real Sociedad'dan 55,8 milyon sterlin (76,3 milyon dolar) karşılığında transfer edilen İspanya milli takım oyuncusu, Emirates Stadyumu'na sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Herhangi bir başarılı dönemdeki Arsenal oyuncusu gibi görünüyor ve hissediyor, ve burada 22 yıl sonra ilk şampiyonluk için mücadele etmelerine yardımcı oluyor.

Zubimendi'nin Premier League'e geçişi onu tecrübeli bir veteran gibi gösterdi, ancak performansları hakkında çok fazla gürültü kopmadı. Artık bunun değişme ve onun hak ettiği övgüyü alma zamanı geldi.

    Liverpool'a neyi kaçırdıklarını gösteriyor

    Zubimendi, 2024 yılında İngiliz seyircilere ilk kez kendini tanıttı. Transfer dedikodularına karışmadan önce, İspanya'nın Euro 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup ettiği maçta Rodri'nin yerini zahmetsizce dolduran adam olarak tanındı. Manchester City yıldızı o yıl Ballon d'Or ödülünü kazanacak olsa da, Avrupa şampiyonu Zubimendi'nin oyuna girmesiyle hiçbir aksaklık yaşamaması, Rodri'nin şansını zayıflattığı söylenebilir.

    Rodri, geçen yıl La Roja'nın yedek oyuncusu hakkında "O harika bir oyuncu" demişti. "Henüz en iyilerden biri olmasa da, onu en iyilerden biri haline getirebilecek disiplin ve zihniyete sahip. Geçen gün onunla konuştum ve ona, artık onun zamanının geldiğini, takımın anahtarlarını ona bıraktığımı söyledim."

    Euro 2024'ü kazandıktan sonra Zubimendi, onu çocukluk kulübü Real Sociedad'dan ayrılmaya ikna edebileceklerine inanan Liverpool tarafından yoğun bir şekilde takip edildi. Yeni teknik direktör Arne Slot'un güvenmek istediği orta sahanın mükemmel metronomu olarak görülüyordu. Ancak başlangıçta transfer isteğini belirtmesine rağmen Zubimendi fikrini değiştirdi. Bazı haberlere göre, bir yıl sonra Arteta'nın transfer konusunda müdahalesi önemli bir fark yarattı.

    Bu durum, 2024-25 sezonunda Liverpool için önemli olmadı, çünkü Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai'den oluşan orta saha kadrosuyla Arsenal'i 10 puan farkla geride bırakarak Premier League şampiyonluğunu kazandılar, ancak bu sezon orta sahada çok zayıf bir performans sergilediler. Öte yandan, Gunners her zamankinden daha dengeli görünüyor.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    Mükemmel Pirinç ortağı

    Zubimendi'nin orta saha partnerinin 105 milyon sterlin (144 milyon dolar) değerinde bir süperstar olduğu bir duruma gelmesi Arsenal'e kesinlikle yardımcı oldu. Bununla birlikte, Arteta'nın düzenine uyum sağlaması ve uyum içinde çalışması gerekiyor, ki bu, projenin bu aşamasında çekirdek kadronun ne kadar sağlam olduğu düşünüldüğünde, herhangi bir yeni oyuncu için zor bir görev.

    Declan Rice, bu sezon Zubimendi hakkında "Onunla oynamak çok kolaydı" dedi, belki de daha önce kulüp düzeyinde böyle bir takım arkadaşı olmadığı için temkinli davranıyordu. "Onu yazın transfer ettik ve genellikle bir bağ kurmak biraz zaman alır. Ama sezon öncesi birlikte geçirdiğimiz ilk andan itibaren, onunla iyi futbol oynayacağımı hissettim.

    "Onu hem insan olarak hem de oyuncu olarak çok sevdim. Maçlar ilerledikçe, birbirimizi çok iyi anlamaya başladık. O çok iyi bir insan. İspanya'nın 6 numarası ve İspanyol 6 numaralarının nasıl olduğunu biliyoruz. İlk aşamada topu kurma, topu çevirme ve ileriye oynama, boşluklara pas verme konusunda en iyiler ve biz de onda tam olarak bunu görüyoruz.

    "Hepimiz ona top konusunda güveniyoruz. Üzerinde bir oyuncu varsa, ona topu vermek çok kolay ve hepimiz ona çok güveniyoruz. Bizim için çok iyi oldu - inanılmaz bir oyuncu."

    Zubimendi ve Rice arasında, yeni nesil konseptleri eski moda "biri kalır, biri gider" politikasıyla birleştiren çok net bir ikilik var. Aralarında istismar edilebilecek bir zayıflık neredeyse yok. Her ikisi de topu taşıyabilir ve baskıya dirençlidir. Zubimendi daha zarif ve pas gözü olan bir oyuncuysa, Rice birkaç oyuncuyu geçip topu geri kazanma gücüne sahiptir. Ve şimdi, gol atmak için ön üçlüsüne pek güvenemeyen bir takım için çok önemli gol tehditleri haline geldiler.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Gol tehdidi

    Real Sociedad'da geçirdiği yedi sezonda, Zubimendi'nin bir sezonda attığı en fazla gol sayısı 2023-24 sezonunda attığı dört gol oldu. Birinci takıma girdikten sonra attığı diğer goller sıfır, sıfır, sıfır, üç, bir ve iki oldu. Arsenal'de 34 maçta altı gol attı.

    Zubimendi'nin son golü, Cumartesi günü Sunderland'ı 3-0 yendikleri maçta geldi. Uzun mesafeli bir şutla direğin içinden topu ağlara göndererek, gergin geçmeye başlayan maçta skoru açtı. Bu gol, Arsenal formasıyla attığı diğer gollerden farklıydı. O gollerde, ustaca ve beklenmedik son üçte bir hareketleri veya gizli silahı olan hava topları yeteneği fark yaratmıştı.

    Arteta, Sunderland maçındaki performansının ardından Zubimendi hakkında, "Şu anda takıma, muhtemelen bizim pek beklemediğimiz bir şekilde katkı sağlıyor, ancak o, ceza sahası içinde ve çevresinde bu tür anları yaratacak sezgi ve kaliteye sahip" dedi.

    Ama mesele de bu, değil mi? En iyi oyuncular, özellikle bu tür orta saha oyuncuları, sizi şaşırtacak ve oyuna beklemediğiniz boyutlar katacaklardır. Rice, ironik bir şekilde, bunun bir başka harika örneğidir. West Ham'ın ilk takım kadrosundaki ilk yıllarında, sıradan bir defansif orta saha oyuncusu olarak gelişmesi veya belki de daha lüks bir merkez savunma oyuncusu olarak daha geriye çekilmesi bekleniyordu. Her geçen sezon, yeni beceriler geliştirdi ve sonunda, her şeyi kazanma hırsı olan bir takıma dokuz haneli bir rakam karşılığında satıldı.

    Rodri ise Ballon d'Or'u, Manchester City formasıyla dokuz gol attığı ve bunların sekizini Premier League'de kaydettiği bir sezonun ardından kazandı.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bulmacanın son parçası

    Herkes, Arsenal'in şampiyonluk yarışında son hamlesinin yeni forveti olacağını düşünüyordu. Tüm baskı Viktor Gyokeres'in omuzlarındaydı ve son zamanlarda attığı gollerle istatistikleri biraz daha iyi hale gelse de (Gunner formasıyla 32 maçta 13 gol), gol atmaya çalışmadığında hala topa bomba gibi davranıyor.

    İsveçli oyuncunun genel olarak hayal kırıklığı yaratan sezonu, Kai Havertz ve Gabriel Jesus'un uzun süreli sakatlıklarından dönüşleri için büyük bir istek doğurdu, ancak onlar da tam olarak golcü veya klinik bitiriciler değiller. Dahası, Bukayo Saka geçen yıl hamstring ameliyatından sonra eski formuna kavuşamadı ve Arteta'nın diğer kanat forvetleri de bu eksikliği telafi edecek gol katkısı yapamadı.

    Bu yükü taşımak, diğerlerinin yanı sıra Zubimendi'ye düştü. Yabancı bir ligden gelen bir 6 numara, bu sorumluluğu üstlenmek için uyum süresine ihtiyaç duyduğu bahanesine sığınmak kolay olurdu, ancak o bu durumdan cesaret ve güç aldı. Bu, Zubimendi'nin ilk başta ne için transfer edildiği hesaba katılmadan bile geçerli.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    Arsenal'in en iyi oyuncusu?

    Bu sezon Arsenal'in en iyi oyuncuları arasında büyük bir fark yok. Yine performansının düşük olduğu veya yetersiz olduğu düşünülen Gyokeres, 13 golle takımın en golcü oyuncusu. Onu, sezonun çoğunda yedek olarak oynayan Gabriel Martinelli 10 golle ve Saka 7 golle takip ediyor.

    Gareth Bale'in 2012-13 sezonundaki gibi bir gol serisi yakalamayan bir oyuncu, 2025-26 sezonunda Arsenal'in en skorer oyuncusu olarak hatırlanmasını beklemek zor. Bu unvan, henüz sahiplenilmeyi bekliyor.

    Sezonun başında, set parçaları konusunda bir mıknatıs gibi olan Gabriel Magalhaes bu unvanı kolayca kazanacak gibi görünüyordu, çünkü Arsenal tüm Avrupa'daki takımlara büyük bir korku salıyordu. Kışın başında yaşadığı sakatlık bu ilerlemeyi sekteye uğrattı ve rakip takımlar onun korner ve serbest vuruşlardaki etkisini ortadan kaldırmaya başladı, ancak bu sadece diğer oyuncuların ortalığı kasıp kavurmasına olanak sağladı.

    Arsenal'in diğer yıldızı Rice, önümüzdeki aylarda Yılın Oyuncusu ödülünün en güçlü adaylarından biri olacak ve bu sezon Zubimendi'den daha fazla maç oynadı, ancak aradaki fark sadece 35'e 34. Her üç günde bir takımda yer alıyorlar ve genellikle 90 dakika boyunca oynuyorlar. Bu ödül için ikilinin arasında doğrudan bir çekişme yaşanabilir.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    POTY için yarış

    Yılın Oyuncusu ödülleri genellikle şampiyonların en iyi performans gösteren oyuncularına verilir. Son beş yılda, PFA veya Futbol Yazarları Derneği ödülünü birinci olmadan kazanan tek oyuncu 2021-22 sezonunda Mohamed Salah oldu ve bu da onun inanılmaz bireysel sezon performansından kaynaklanıyordu. Bu yıl Arsenal dışında kimse için böyle bir durum söz konusu değil.

    Gunners'ın bu ödüller için ana rakipleri, şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Manchester City'den geliyor. Erling Haaland hala Altın Ayakkabı yarışında liderken, Antoine Semenyo da gol sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Arsenal oyuncularından bu ödülü alabilecek başka bir oyuncu yok, 2008-09 sezonunda olduğu gibi Manchester United'ın benzer bir takım performansı ile şampiyonluğu tekrar kazanmasının ardından Ryan Giggs'in mirası sayesinde ödülü kazandığı gibi bir durum da yok.

    Arsenal şampiyonluk yarışında tekrar öne geçerse, Yılın Oyuncusu tartışması yeniden gündeme gelecektir. Zubimendi'nin kazanmaması için pek bir neden yok.

