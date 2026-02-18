Sevilla teknik direktörü, La Liga'da yaşanan ateşli karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından 7 maçlık ağır bir ceza aldı. İki oyuncu da cezalandırıldı

Almeyda, Real Sociedad ile oynanan maçta hakem kararlarına şiddetle itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Olay, Almeyda'nın sahaya girip yaklaşık bir dakika boyunca itirazlarını sürdürmesiyle daha da kızıştı. 52 yaşındaki Arjantinli teknik direktör, oyundan atılmasının ardından Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nun sahasına girerek, bir dakikadan fazla bir süre boyunca hakemle öfkeyle tartıştı ve bu davranışı, hem yetkililer hem de gözlemciler tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulmasına neden oldu.

Almeyda'ya verilen toplam ceza, yetkililer tarafından belirtilen birkaç özel ihlale ayrılmıştır. Bu ihlallerin en ciddi kısmını oluşturan ve kırmızı kart gösterildikten sonra sarf ettiği sözler ve yaptığı hareketlerden kaynaklanan "saygısızlık" nedeniyle üç maçlık ceza verilmiştir. Ayrıca, kırmızı kartın ilk nedeni olan protestolar için iki maç, su şişesini tekmelemesi ve yardımcı hakemlerle yüzleşmesi ile ilgili "iyi spor ahlakına aykırı davranış" için bir maç daha aldı. Son maç, tünel alanında kalarak teknik alandan çıkışını geciktirdiği için "soyunma odasına gitmemesi" nedeniyle eklendi.