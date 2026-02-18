Getty Images Sport
Sevilla teknik direktörü, La Liga'da yaşanan ateşli karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından 7 maçlık ağır bir ceza aldı. İki oyuncu da cezalandırıldı
Yedi maçlık cezanın ayrıntıları
Almeyda, Real Sociedad ile oynanan maçta hakem kararlarına şiddetle itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Olay, Almeyda'nın sahaya girip yaklaşık bir dakika boyunca itirazlarını sürdürmesiyle daha da kızıştı. 52 yaşındaki Arjantinli teknik direktör, oyundan atılmasının ardından Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nun sahasına girerek, bir dakikadan fazla bir süre boyunca hakemle öfkeyle tartıştı ve bu davranışı, hem yetkililer hem de gözlemciler tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulmasına neden oldu.
Almeyda'ya verilen toplam ceza, yetkililer tarafından belirtilen birkaç özel ihlale ayrılmıştır. Bu ihlallerin en ciddi kısmını oluşturan ve kırmızı kart gösterildikten sonra sarf ettiği sözler ve yaptığı hareketlerden kaynaklanan "saygısızlık" nedeniyle üç maçlık ceza verilmiştir. Ayrıca, kırmızı kartın ilk nedeni olan protestolar için iki maç, su şişesini tekmelemesi ve yardımcı hakemlerle yüzleşmesi ile ilgili "iyi spor ahlakına aykırı davranış" için bir maç daha aldı. Son maç, tünel alanında kalarak teknik alandan çıkışını geciktirdiği için "soyunma odasına gitmemesi" nedeniyle eklendi.
Sevilla, Almeyda'nın cezasını temyiz edecek
Sevilla, hakemlerin resmi raporuyla çeliştiğini iddia ettikleri video kanıtlarını sunarak teknik direktörlerini savunmaya çalıştı. Sonuç olarak, Endülüs kulübü, kararı Temyiz Komitesine itiraz edeceklerini ve gerekirse, şu anda kalan 14 maç gününün yarısını kapsayan cezanın süresini azaltmak için konuyu en yüksek spor otoritelerine taşıyacaklarını doğruladı.
Sevilla'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp, geçen hafta sonu Alavés maçında kırmızı kart gören teknik direktörümüzün Disiplin Kurulu tarafından yedi maçlık cezaya çarptırıldığını öğrendikten sonra aşağıdaki açıklamayı yapmak istemektedir.
"Aşırı bulduğumuz bu cezaya karşı teknik direktörümüze tam destek veriyoruz.
Maçtan sonra teknik direktörün kendi tepkisiyle ilgili olarak ifade ettiği pişmanlık ve özürleri paylaşıyoruz.
Kulübün hukuk departmanı, hem verilen maç sayısı hem de olayların anlatılma şekli açısından aşırı bulduğu bu cezaya itiraz etmek için tüm yasal yolları kullanacaktır.
"Spor hukuku otoritelerine ve kararlarına saygı duyuyoruz, ancak meşru haklarımızı ve teknik direktörümüzün haklarını savunmak için mevcut tüm araçları kullanacağız."
İspanyol futbolunda tarihsel karşılaştırmalar
Bu yedi maçlık ceza, son yıllarda İspanyol profesyonel futbolunda bir teknik direktöre verilen en ağır cezalarından biridir. Benzer bir vaka bulmak için, Almeyda'nın vatandaşı ve arkadaşı Diego Simeone'nin sekiz maçlık ceza aldığı 2014-15 sezonuna bakmak gerekir. Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan İspanya Süper Kupası maçında Simeone, "kollarını kaldırarak dikkat çekici bir şekilde protesto ettiği ve birkaç kez onu bu davranışından vazgeçmesi için uyaran dördüncü hakemin talimatlarını dikkate almadığı" için oyundan atıldı.
Simeone'nin durumu, fiziksel tepkisi nedeniyle önemli ölçüde kötüleşti. Maç hakemi Fernandez Borbalan raporunda, "kırmızı kart gördükten sonra dördüncü hakeme yöneldi ve açık eliyle iki kez kafasına vurdu. Ardından, soyunma odasına çekilmeden önce, alınan karara itiraz etmek amacıyla birkaç kez alkışladı" diye belirtti. Atletico'nun teknik direktörü, dördüncü hakemin başının arkasına iki kez vurarak, Almeyda'nın son patlamasına kadar referans olarak alınan tarihi bir disiplin cezasına yol açtı.
Sevilla'nın hayatta kalması ve hedefleri üzerindeki etkisi
La Liga sezonunda 14 maç günü kalmışken, Almeyda'nın bu maçların yedisinde yer alamaması Nervion kulübü için lojistik bir kabusa dönüşüyor. Teknik direktör, takımı sezonun belirleyici aşamasına girerken tribünden izlemek zorunda kalacak. Sevilla'nın hukuk ekibi, hakem raporunun Alaves yenilgisi sırasında kameraya yakalanan olayları doğru bir şekilde yansıtmadığını öne sürerek, temyiz başvurusu bir sonraki maçtan önce değerlendirilmek üzere gece gündüz çalışıyor.
Almeyda, Getafe ile oynanacak maçta takımın yoksun kalacağı tek isim değil, Joan Jordan ve Juanlu da Alaves maçında kırmızı kart gördükleri için sırasıyla iki ve bir maçlık ceza aldılar.
