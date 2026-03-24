Sevilla, resmi açıklama: Matias Almeyda görevden alındı

Matias Almeyda artık Sevilla'nın teknik direktörü değil.
Valencia'ya karşı evinde 2-0 yenildikten sonra, İspanyol kulübü Inter, Lazio ve Parma'da orta saha oyuncusu olarak forma giymiş olan Arjantinli teknik direktörü görevden aldı.
Sevilla, 29 maçta topladığı 31 puanla ligde 15. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.
Yeni teknik direktör olarak, eski Alaves ve Mallorca teknik direktörü İspanyol Luis Garcia Plaza'nın adı geçiyor.
Almeyda, teknik direktörlük kariyeri boyunca River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes ve AEK Atina takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.