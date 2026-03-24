Sevilla, resmi açıklama: Matias Almeyda görevden alındı

Matias Almeyda, Sevilla FC'nin teknik direktörlüğü görevinden alındı. Arjantinli teknik adam, 2015 yazında Nervión kulübüne katıldığından bu yana takımı 32 resmi maçta (29'u La Liga, 3'ü Copa del Rey) yönettikten sonra Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'ndan ayrılıyor. Sevilla FC, Matias Almeyda ve ekibine bu aylarda yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder ve profesyonel hayatında başarılar diler.



