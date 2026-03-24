Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Sevilla, resmi açıklama: Matias Almeyda görevden alındı

Inter, Lazio ve Parma'da forma giymiş eski Arjantinli orta saha oyuncusu, artık İspanyol kulübünün teknik direktörü değil.

Matias Almeyda artık Sevilla'nın teknik direktörü değil.

Valencia'ya karşı evinde 2-0 yenildikten sonra, İspanyol kulübü Inter, Lazio ve Parma'da orta saha oyuncusu olarak forma giymiş olan Arjantinli teknik direktörü görevden aldı.


Sevilla, 29 maçta topladığı 31 puanla ligde 15. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.

Yeni teknik direktör olarak, eski Alaves ve Mallorca teknik direktörü İspanyol Luis Garcia Plaza'nın adı geçiyor.


Almeyda, teknik direktörlük kariyeri boyunca River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes ve AEK Atina takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    Matias Almeyda, Sevilla FC'nin teknik direktörlüğü görevinden alındı. Arjantinli teknik adam, 2015 yazında Nervión kulübüne katıldığından bu yana takımı 32 resmi maçta (29'u La Liga, 3'ü Copa del Rey) yönettikten sonra Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'ndan ayrılıyor. Sevilla FC, Matias Almeyda ve ekibine bu aylarda yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder ve profesyonel hayatında başarılar diler.


