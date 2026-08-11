Sevilla, İsveç ekibi IK Sirius'tan İskoç forvet Robbie Ure'yi transfer etti

Sevilla, İskoç golcü Ure'nin İsveç ligi lideri Sirius'tan 6,5 milyon euro (£5,5 milyon) bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak 2,5 milyon euroya (£2,1 milyon) kadar çıkabilecek ek ödemeler karşılığında transferini resmen tamamladı. Boyu 1,89 metre olan 22 yaşındaki santrfor, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2031'e kadar sürecek uzun vadeli beş yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp yönetimi, genç forveti gelecek sezon Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda hücum hattının lideri olması için görevlendirdi.



