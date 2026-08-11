Bildbyran
Çeviri:
Sevilla, İsveç ekibi IK Sirius'tan İskoç forvet Robbie Ure'yi transfer etti
Andalusya, İskoç forveti ağırlıyor
Sevilla, İskoç golcü Ure'nin İsveç ligi lideri Sirius'tan 6,5 milyon euro (£5,5 milyon) bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak 2,5 milyon euroya (£2,1 milyon) kadar çıkabilecek ek ödemeler karşılığında transferini resmen tamamladı. Boyu 1,89 metre olan 22 yaşındaki santrfor, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2031'e kadar sürecek uzun vadeli beş yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp yönetimi, genç forveti gelecek sezon Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda hücum hattının lideri olması için görevlendirdi.
- Bildbyran
İskoçya’yı derin bağlar bir arada tutuyor
Ure, 1980'lerde Ted McMinn'in ve 1915-16 sezonunda Duncan McVean Thomson'ın ardından Sevilla'yı resmî maçlarda temsil eden İskoçya doğumlu üçüncü oyuncu oldu. Sevilla'nın İskoçya ile tarihî bağları, ilk başkan Edward Farquharson Johnston, ilk kaptan Hugo MacColl ve 1980'lerdeki eski teknik direktör Jock Wallace'ın şekillendirdiği 1890'daki kökenlerine kadar uzanıyor. Ure'nin kariyer grafiği ise, Mart 2025'te Sirius'a katılmasından bu yana 50 maçta 31 gol ve yedi asist kaydetmesinin ardından hızla yükseldi.
Uluslararası tercih netleşti
Forvet oyuncusunun İsveç'teki üretken formu, bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta attığı 20 gol ve yaptığı üç asistin ardından onu Avrupa genelinde aranan bir hedef haline getirdi. Soy bağı, üst düzey milli takım seviyesinde Ukrayna'yı temsil etmesine olanak tanısa da, daha önce 21 Yaş Altı seviyesine kadar İskoçya genç milli takımında oynayan futbolcu, geçen ay BBC Scotland'a yaptığı açıklamada, tercihini Tartan Army'den gelecek A milli takım davetini beklemekten yana kullandığını açıkça belirtti.
- TT
La Liga meydan okuması bekliyor
Bu transfer, Allsvenskan puan tablosunun zirvesindeki Sirius'u Ure'nin ligde attığı 15 golün sürüklediği etkileyici performans sayesinde 12 puanlık net bir farkla bırakıyor. Sevilla, eski Rangers ve Anderlecht altyapı oyuncusu olan Ure'nin Luis Garcia Plaza yönetimindeki takım düzenine sorunsuz şekilde uyum sağlamasına büyük umut bağlıyor. Ure'nin İspanyol futboluna uyumunun gerçek testi ise Sevilla'nın 15 Ağustos Cumartesi günü Rayo Vallecano'yu evinde ağırlayacağı La Liga açılışında yaşanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun