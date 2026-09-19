Barcelona, beklenenden daha zorlu bir sınavla karşılaştığı rakip sahasında ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Yüksek ve organize bir baskı uygulayan rakip, Katalan ekibini alışılmış oyun kurma tarzından vazgeçip uzun toplara başvurmak zorunda bıraktı.

Sevilla sadece sahanın ilk üçte birinde baskı yapmakla yetinmedi, kendi bölgelerine çekildiğinde de boşlukları iyi kapattı. Bu durum, Barcelona'nın topla çıkış yapmakta ve düzenli olarak tehlikeli bölgelere ulaşmakta zorlanmasına yol açtı.

Ev sahibi ekip, Barcelona savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendiren Fofana ile skoru açtı (19. dk). Ardından Raphinha beraberliği sağladı (21. dk); bu sahne, Barça'nın bu tür bir baskı karşısında ihtiyaç duyduğu çözümlerden birini, yani rakip savunmasının arkasına daha doğrudan bir oyunla ulaşmayı somutlaştırıyordu.

Barcelona ayrıca ataklarını gerçekleştirirken sükûnet eksikliğinden de muzdaripti; bazen yeterli sayıda oyuncu ileri hatta ulaşmadan hücum geçişlerini yapmaya kalkışıyor, bu da top kaybı durumunda savunmanın istikrarını zaman zaman etkiliyordu.

Buna karşılık Sevilla, baskı yapma ve ardından kendi savunma bölgesinde boşlukları kapatma konusunda iyi bir görüntü çizdi ve Barcelona'nın fırsat üretme kabiliyetini sınırlamayı başardı.

Barça'nın bu devredeki sıkıntısına, Pedri'nin en iyi performansını sergileyememesi ve Gordon'un istenen düzeyde etki gösterememesi de katkı sağladı. Lamine Yamal, Barcelona adına en belirgin tehlike kaynağı olmayı sürdürdü ve tabloyu tamamen değiştirebilecek bir şutla golü bulmaya çok yaklaştı.