24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
Çeviri:

Sevilla bedelini ödedi: Barcelona alışılmış silahıyla "saf" hatalarını telafi etti

FEATURES
Analysis
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Raphinha
Rodri
Pedri
L. Yamal
A. Gordon
H. Flick
İspanya
Brezilya
İngiltere
Almanya

Blaugrana ilk yarıdaki hataların yükünden kurtuluyor

Barcelona, İspanya La Liga'nın yedinci haftasında cumartesi günü Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Katalan ekibi devre arasında oyununun çehresini değiştirmeyi başardı ve ev sahibinin baskısı karşısında yaşanan zorlu başlangıcı, ritmini dayattığı ve kontrolü yeniden ele geçirdiği güçlü bir hücum performansına dönüştürerek Sevilla'yı öne geçmesinin bedelini ödetti.

Barcelona böylece La Liga'nın zirvesindeki yerini korudu ve puanını 21'e yükseltti. Endülüs ekibinin puanı ise 13'te kalarak altıncı sırada yer aldı.

  • Sevilla, Flick'i şaşırttı

    Barcelona, beklenenden daha zorlu bir sınavla karşılaştığı rakip sahasında ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Yüksek ve organize bir baskı uygulayan rakip, Katalan ekibini alışılmış oyun kurma tarzından vazgeçip uzun toplara başvurmak zorunda bıraktı.

    Sevilla sadece sahanın ilk üçte birinde baskı yapmakla yetinmedi, kendi bölgelerine çekildiğinde de boşlukları iyi kapattı. Bu durum, Barcelona'nın topla çıkış yapmakta ve düzenli olarak tehlikeli bölgelere ulaşmakta zorlanmasına yol açtı.

    Ev sahibi ekip, Barcelona savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendiren Fofana ile skoru açtı (19. dk). Ardından Raphinha beraberliği sağladı (21. dk); bu sahne, Barça'nın bu tür bir baskı karşısında ihtiyaç duyduğu çözümlerden birini, yani rakip savunmasının arkasına daha doğrudan bir oyunla ulaşmayı somutlaştırıyordu.

    Barcelona ayrıca ataklarını gerçekleştirirken sükûnet eksikliğinden de muzdaripti; bazen yeterli sayıda oyuncu ileri hatta ulaşmadan hücum geçişlerini yapmaya kalkışıyor, bu da top kaybı durumunda savunmanın istikrarını zaman zaman etkiliyordu.

    Buna karşılık Sevilla, baskı yapma ve ardından kendi savunma bölgesinde boşlukları kapatma konusunda iyi bir görüntü çizdi ve Barcelona'nın fırsat üretme kabiliyetini sınırlamayı başardı.

    Barça'nın bu devredeki sıkıntısına, Pedri'nin en iyi performansını sergileyememesi ve Gordon'un istenen düzeyde etki gösterememesi de katkı sağladı. Lamine Yamal, Barcelona adına en belirgin tehlike kaynağı olmayı sürdürdü ve tabloyu tamamen değiştirebilecek bir şutla golü bulmaya çok yaklaştı.

    • Reklam

  • Barcelona maçın dengesini tersine çeviriyor

    Barcelona ikinci yarıda tamamen farklı bir görüntü sergiledi. İlk yarıda Sevilla'nın baskısı karşısında zorlanan takım, aradan sonra bireysel baskıyla çok daha iyi başa çıkmayı başardı ve ev sahibini geri çekilmeye zorladı. Ardından oyunun akışına daha fazla hâkim oldu ve rakibinin tehlikesini büyük ölçüde azalttı.

    Takım bununla da yetinmedi; hızlı ve dikey hareketlerini sürdürdü. Savunmanın arkasına yapılan koşulara belirgin biçimde yaslanan ve boşluklar açmak için forvetler ile orta saha oyuncuları arasında sürekli yer değiştiren bir anlayışla, baskıyla başa çıkmak için birden fazla çözüme sahip olduğunu ortaya koydu.

  • Rodri gizli kahraman, Raphinha ise Barcelona'nın alışılmış silahı

    Rodri, Barcelona'nın yaşadığı dönüşümde özellikle öne çıktı; takıma daha fazla denge kazandırdı. Çünkü çoğu zaman stoperlerin yanına geri dönerek hem atakların kurulmasına yardımcı oluyor hem de Sevilla'nın girişimlerini bozuyordu.

    Ayrıca hareketliliği ve konumlanması, takım arkadaşlarına pas verecek alanların açılmasına, atakların sürekliliğinin ve etkinliğinin korunmasına da katkı sağladı.

    İleri hatta ise Raphinha ikinci yarıda formunu sürdürdü ve gerçek bir forvet rolünü etkili bir şekilde oynayabildiğini gösterdi; Yamal ise sürekli bir tehlike kaynağı olmaya devam etti.

    Hansi Flick maçtan sonra, Raphinha'nın forvet olarak sergilediği performansa şaşırmadığını söyledi ve yüksek hareketliliğinin ile boşluklara açılabilme yeteneğinin ona bariz bir avantaj sağladığını belirtti.

    Brezilyalı yıldız santrfor rolünde kendini aştı ve Flick'in - Yamal'ın da yardımıyla - rakiplerin savunmayı tahkim etme çabalarını boşa çıkardığı alışılmış silahı hâline geldi. Artık yalnızca 7 maçta 12 gol ve 3 asistle La Liga'nın gol kralı konumuna yükseldi; bu da olağanüstü bir sezon geçirme beklentilerini artırıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Flick hatalarını kabul ediyor

    Galibiyete rağmen Flick, maçın zor geçtiğini ve takımının birçok kolay topu kaybettiğini itiraf etti. Devre arasında orta saha oyuncularından daha fazla topa sahip olmalarını istediğini belirten Flick, pas isabetinin istenen seviyede olmadığını ve takımın "saflıkla" kaybettiği toplar bulunduğunu açıkladı.

    Buna karşılık Sevilla, Barcelona'nın savunma açısından daha disiplinli hale gelmesi ve ev sahibinin girişimleriyle başa çıkma konusunda daha iyi olması sonrasında ikinci yarıda gerçek fırsatlar üretemedi. Sevilla'nın hücum değişiklikleri ise maçı rayına oturtacak yeterli katkıyı sağlayamadı. Dakikalar ilerledikçe Barcelona ayrıntılara daha fazla hâkim görünerek üstünlüğünü korudu ve olası her türlü geri dönüşün önünü kapattı.