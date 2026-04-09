Sert tonlu açıklama... Barcelona, UEFA'ya 4 talepte bulundu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.
Barcelona, 44. dakikada Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.
Barcelona, resmi bir açıklamada, dünkü maçtaki hakem performansını protesto etmek amacıyla UEFA'ya resmi bir şikayette bulunduğunu belirtti.