FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Sert tonlu açıklama... Barcelona, UEFA'ya 4 talepte bulundu

Barcelona, Kubarsi'nin oyundan atılmasının ardından hakemlere tepki gösterdi

Barcelona kulübü, Perşembe akşamı, Atlético Madrid ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulunduğunu duyurdu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.

Barcelona, 44. dakikada Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.

Barcelona, resmi bir açıklamada, dünkü maçtaki hakem performansını protesto etmek amacıyla UEFA'ya resmi bir şikayette bulunduğunu belirtti.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Resmi soruşturma açıldı... Hakemlerin konuşmalarına ulaşıldı

    Barcelona'nın açıklamasında, hakemlerin yürürlükteki kurallara uymadığının, bunun da maçın gidişatını ve nihai sonucu doğrudan etkilediğinin belirtildi.

    Açıklamada, "Şikayet belirli bir olaya odaklanıyor. Maçın 54. dakikasında, oyun kurallara uygun olarak yeniden başladıktan sonra, rakip takımdan bir oyuncu ceza sahası içinde topu aldı, ancak buna karşılık bir penaltı verilmedi" denildi.

    Barça, "Bu kararın, video teknolojisinin müdahalesindeki büyük eksiklikle birlikte ciddi bir hata olduğunu düşünüyoruz. Buna dayanarak, Barcelona resmi bir soruşturma açılmasını, hakemlerin kayıtlarının dinlenmesini, hataların resmi olarak kabul edilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını talep ediyor" dedi.

    Açıklama şöyle sona erdi: "Son Şampiyonlar Ligi sezonlarında, anlaşılmaz hakem kararlarının takıma olumsuz etki ettiği ilk kez olmuyor. Bu durum, bariz bir çifte standart yaratıyor ve diğer kulüplerle adil rekabeti engelliyor."

    Ayrıca okuyun

    Flick'in kararı Barcelona yıldızını kızdırdı

    • Reklam
