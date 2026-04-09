Sert tonlu açıklama... Barcelona, UEFA'ya 4 talepte bulundu

Barcelona'nın açıklamasında, hakemlerin yürürlükteki kurallara uymadığının, bunun da maçın gidişatını ve nihai sonucu doğrudan etkilediğinin belirtildi.

Açıklamada, "Şikayet belirli bir olaya odaklanıyor. Maçın 54. dakikasında, oyun kurallara uygun olarak yeniden başladıktan sonra, rakip takımdan bir oyuncu ceza sahası içinde topu aldı, ancak buna karşılık bir penaltı verilmedi" denildi.

Barça, "Bu kararın, video teknolojisinin müdahalesindeki büyük eksiklikle birlikte ciddi bir hata olduğunu düşünüyoruz. Buna dayanarak, Barcelona resmi bir soruşturma açılmasını, hakemlerin kayıtlarının dinlenmesini, hataların resmi olarak kabul edilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını talep ediyor" dedi.

Açıklama şöyle sona erdi: "Son Şampiyonlar Ligi sezonlarında, anlaşılmaz hakem kararlarının takıma olumsuz etki ettiği ilk kez olmuyor. Bu durum, bariz bir çifte standart yaratıyor ve diğer kulüplerle adil rekabeti engelliyor."

