Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

Serie C, resmi: Liverani, Ternana'dan kovuldu; Catania, Toscano'yu kovdu

Üçüncü ligde iki önemli takım küme düşüyor.

Fabio Liverani artık Ternana'nın teknik direktörü değil. Umbria ekibi, Vis Pesaro deplasmanında 1-0 yenildikten sonra teknik direktörü görevden aldı. Maçta Di Paola 4. dakikada gol attı ve 29. dakikada Dubickas'ın kırmızı kart görmesi sonucu takım 10 kişi kaldı. Takımın geçici olarak görevi, U17 takımının teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi.

Ternana, Gubbio ve Vis Pesaro ile birlikte 30 maçta topladığı 42 puanla playoff bölgesinde 10. sırada yer alıyor.

Cuma akşamı oynanacak B Grubu'nun bir sonraki maçında Ternana, evinde Sambenedettese ile karşılaşacak.

  • KATANYA, TOSCANO CADDESİ

    C Grubu'nda Catania, Tiago Casasola'nın 97. dakikada attığı golle Altamura deplasmanında 2-1 galip gelmesine rağmen teknik direktör Domenico Toscano'yu görevden aldı

    Sicilya ekibi, ligin 32 haftasında 64 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Benevento'nun 12 puan gerisinde. 

    Bir sonraki haftada Catania, Pazartesi akşamı oynanacak erteleme maçında Casarano'yu evinde ağırlayacak.

  • RESMİ AÇIKLAMALAR

    Ternana Calcio, Fabio Liverani'yi A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.

    Kulüp, sezon boyunca gösterdiği özveri ve profesyonellikle çalışmış olan teknik direktör ve Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli ve Federico Fabellini'den oluşan teknik ekibine teşekkür eder ve kendilerine profesyonel hayatlarında başarılar diler.

    Birinci Takım'ın teknik direktörlüğü geçici olarak, Ternana U17 takımının mevcut teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi. Fazio, bugünkü antrenman seansından itibaren takımı yönetecek.

    Catania Football Club, A Takım teknik direktörü Domenico Toscano ve yardımcı antrenör Michele Napoli'yi görevlerinden aldığını duyurur: her iki profesyonele de yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder, kişisel ve mesleki başarılar diler.

