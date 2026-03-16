Serie C, resmi: Liverani, Ternana'dan kovuldu; Catania, Toscano'yu kovdu

Fabio Liverani artık Ternana'nın teknik direktörü değil. Umbria ekibi, Vis Pesaro deplasmanında 1-0 yenildikten sonra teknik direktörü görevden aldı. Maçta Di Paola 4. dakikada gol attı ve 29. dakikada Dubickas'ın kırmızı kart görmesi sonucu takım 10 kişi kaldı. Takımın geçici olarak görevi, U17 takımının teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi.
Ternana, Gubbio ve Vis Pesaro ile birlikte 30 maçta topladığı 42 puanla playoff bölgesinde 10. sırada yer alıyor.
Cuma akşamı oynanacak B Grubu'nun bir sonraki maçında Ternana, evinde Sambenedettese ile karşılaşacak.