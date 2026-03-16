Serie C, resmi: Liverani, Ternana'dan kovuldu; Catania, Toscano'yu kovdu

Ternana Calcio, Fabio Liverani'yi A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.

Kulüp, sezon boyunca gösterdiği özveri ve profesyonellikle çalışmış olan teknik direktör ve Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli ve Federico Fabellini'den oluşan teknik ekibine teşekkür eder ve kendilerine profesyonel hayatlarında başarılar diler.

Birinci Takım'ın teknik direktörlüğü geçici olarak, Ternana U17 takımının mevcut teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi. Fazio, bugünkü antrenman seansından itibaren takımı yönetecek.

Catania Football Club, A Takım teknik direktörü Domenico Toscano ve yardımcı antrenör Michele Napoli'yi görevlerinden aldığını duyurur: her iki profesyonele de yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder, kişisel ve mesleki başarılar diler.