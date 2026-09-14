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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

Çeviri:

Serie A, Torino-Roma CANLI

Torino - Roma
Torino
Roma
Serie A

Serie A'da 4. haftayı bizimle CANLI takip edin.

Serie A 4. hafta

Torino-Roma 0-1

Goller: 40' Malen (R)


Roma liderliği istiyor. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, ligde üç maçta alınan üç galibiyetin ve İstanbul'da Fenerbahçe karşısında elde edilen beraberliğin ardından, saat 18.30'da Stadio Grande Torino'da, Ignazio Abate'nin Torino'suna karşı, Serie A'nın dördüncü haftasında sahaya çıkıyor: Roma, turnuvanın en iyi hücum ve en iyi savunma performansına sahip; 10 gol attı, sadece 1 gol yedi ve 5 golle krallık yarışında zirvede yer alan müthiş Malen, Paulo Dybala ile yine ikiliyi oluşturuyor.




  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

    Goller ve önemli anlar

    40' - ROMA KİLİDİ AÇTI, SAHNEDE MALEN! Perri'nin hatalı uzaklaştırmasında top Mancini'ye geliyor, o da Dybala'yı görüyor; Arjantinli yıldız Hollandalıyı çok iyi kaçırıyor. Ani vuruş, savunmadan seken top ve Comuzzo ile bordo-mavili kaleciyle yaşanan mücadele sonrası eski Aston Villa oyuncusu yerdeyken vurup 1-0'ı bulmayı başarıyor. Bu Serie A sezonundaki altıncı golünü atan Roma'nın golcüsü, İtalya'daki 20. sayısına ve Roma formasıyla 25 maçta 21. golüne ulaştı.


    35' - Torino deniyor; Mandragora'nın şık sağ ayağıyla çektiği şutu Svilar etkisiz hale getiriyor.


    21' - Lulli'nin etkileyici atağı: sağ kanatta Vlasic'i geride bırakıyor, ortasını yapıyor ve Coco son anda Malen'den önce davranarak kritik bir müdahalede bulunuyor.


    12' - Torino kalesinde bir başka tehlike: Roma, Soulé ile dar açıdan şut fırsatı buluyor. Perri topu kornere çeliyor.


    10' - Roma fırsatı: Hermoso'nun sert ortasında Malen kafa vuruşunu yapıyor, top az farkla auta gidiyor.

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  • Maç kağıdı

    Torino-Roma 0-1

    Gol: 40' Malen (R)

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Teknik direktör: Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Teknik direktör: Gasperini

    Sarı kartlar:

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler:

    Hakem: Maresca

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