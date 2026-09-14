Serie A, Torino-Roma CANLI

Serie A 4. hafta

Torino-Roma 0-1

Goller: 40' Malen (R)





Roma liderliği istiyor. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, ligde üç maçta alınan üç galibiyetin ve İstanbul'da Fenerbahçe karşısında elde edilen beraberliğin ardından, saat 18.30'da Stadio Grande Torino'da, Ignazio Abate'nin Torino'suna karşı, Serie A'nın dördüncü haftasında sahaya çıkıyor: Roma, turnuvanın en iyi hücum ve en iyi savunma performansına sahip; 10 gol attı, sadece 1 gol yedi ve 5 golle krallık yarışında zirvede yer alan müthiş Malen, Paulo Dybala ile yine ikiliyi oluşturuyor.











