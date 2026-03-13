Serie A, Torino-Parma maçı saat 20.45'ten itibaren CANLI

Torino ve Parma, Cuma akşamı oynanacak erken maçla Serie A'nın 29. haftasını açıyor. Karşılaşmada, puan toplamaya devam ederek ligin alt sıralarından uzak durmak isteyen iki takım yer alıyor. Bu puana özellikle Roberto D'Aversa'nın çalıştırdığı Torino'nun ihtiyacı var; takım, Lazio'ya karşı aldığı güzel galibiyetin ardından Napoli deplasmanında mağlup olmuştu: Torino 30 puana sahip ve ligin sondan üçüncü sırasındaki Cremonese'den 6 puan önde. Carlos Cuesta'nın takımının durumu ise daha rahat; 34 puana sahip olan Parma, Bologna, Verona ve Milan'a karşı aldığı üç galibiyetin ardından Cagliari ve Fiorentina ile berabere kalarak üst üste beş maçta puan topladı.

