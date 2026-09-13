Serie A, Sassuolo-Juventus CANLI

Serie A'da 4. hafta

Sassuolo-Juventus

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Luciano Spalletti'nin Juventus'u, Milan karşısında sahasında son anda bulduğu beraberliğin ardından, ligdeki üçüncü galibiyetini almak için Serie A'nın dördüncü haftasında yeniden sahaya çıkıyor. Karşılaşma, 20.45'te Reggio Emilia'daki Mapei Stadı'nda, Alberto Aquilani'nin çalıştırdığı Sassuolo'ya karşı oynanacak. Rakibin 4 puanı bulunuyor; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus'un hedefi, yarın oynanacak Inter ve Roma maçları öncesinde puanını 10'a çıkararak zirvede Lazio'yu yakalamak, ancak karşılarında kolay bir rakip yok. Randal Kolo Muani ligdeki ilk sevincini ararken, siyah-yeşillilerde ise yine Juventus'tan kiralık olan Adzic'e dikkat.







