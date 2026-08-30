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Hojlund Napoli MilanGetty Images

Çeviri:

Serie A, Napoli-Como CANLI

SSC Napoli - Como
SSC Napoli
Como
Serie A

Serie A'nın ikinci haftasını bizimle CANLI takip edin

Serie A, 2. hafta


Napoli-Como

Gol atanlar:


Napoli ile Como, Massimiliano Allegri ile Cesc Fabregas: felsefelerin sıradan olmayan bir mücadelesi. Napoli’deki Maradona Stadyumu’nda saat 18.30’da Serie A’nın ikinci haftası kapsamında Napoli ile Como arasındaki karşılaşma oynanacak. Napoli ile Como arasındaki bu maç, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve aynı zamanda Serie A şampiyonluğu için de aday olan iki takımın haftanın büyük maçı olacak. Napoli bu maça, Genoa deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetin getirdiği 3 puanla çıkıyor. Como ise Udinese deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.




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    Napoli-Como

    Gol atanlar:


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.


    Sarı kartlar:

    Kırmızı kartlar:

    Asistler:

    Hakem: Pairetto

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