Serie A, Napoli-Como CANLI

Serie A, 2. hafta





Napoli-Como

Gol atanlar:





Napoli ile Como, Massimiliano Allegri ile Cesc Fabregas: felsefelerin sıradan olmayan bir mücadelesi. Napoli’deki Maradona Stadyumu’nda saat 18.30’da Serie A’nın ikinci haftası kapsamında Napoli ile Como arasındaki karşılaşma oynanacak. Napoli ile Como arasındaki bu maç, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve aynı zamanda Serie A şampiyonluğu için de aday olan iki takımın haftanın büyük maçı olacak. Napoli bu maça, Genoa deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetin getirdiği 3 puanla çıkıyor. Como ise Udinese deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.











