Serie A'da 4. hafta

Napoli-Bologna

Gol atanlar:









Ya üç puan ya kriz. Massimiliano Allegri'nin Napoli'sinin alternatifi yok. Ligde Como ve Inter'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal'e karşı alınan art arda üç yenilginin ve ilk haftada Genoa karşısında gelen tek, zorlu galibiyetin ardından saat 18.00'de Maradona'da Domenico Tedesco'nun Bologna'sı konuk oluyor. Bologna, Sassuolo karşısında son anda aldığı beraberliğin ve iki mağlubiyetin ardından, Serie A'nın dördüncü haftasında oynanacak bu maçta sonuç almaya çağrılıyor. Napoli hata yapamaz, ancak Anguissa, Alisson ve McTominay'den yoksun.











