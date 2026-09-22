Serie A: Milik ve Stankovic’ten Pellegrini ve Liberali’ye, en az süre alanlar

Ligde beş hafta, iki İtalya Kupası maçı (birçok takım için, pek çoğu hâlâ 0’da) ve en az bir Avrupa kupası turu artık geride kaldı; milli takımlar için verilecek uzun araya (iki hafta) resmen girildi. Sezon büyük bir gürültüyle başladı; birçok yenilikle (kurallarla ilgili olanlar da dahil) ve yeniden yakalanan bir heyecanla, hem gösteri hem de eğlence açısından. Takım başına en az 5 maç çoktan geride kalmışken, teknik direktörü değişenler, koltuğu sallanan diğerleri, az ya da çok tatmin edici sonuçlar kadar ve hatta her şeyden önce ocak ayına kadar en azından birçok futbolcunun geleceğini etkileyecek saha içi tercihlerin de ilk değerlendirmelerini yapma zamanı geldi.

Teknik/taktik açıdan birçok tercih şimdiden yapıldı, sakatlıklar her zaman olduğu gibi 20 kulübün kadrolarını etkiliyor, peki şu ana kadar Serie A kulüplerinde en az süre alan oyuncular kimler? 20 kulübün kadrolarını analiz ettik ve 100 dakikanın altında süre alan birçok isim şimdiden tartışma yaratıyor.