24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica poco minutaggio
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Serie A: Milik ve Stankovic’ten Pellegrini ve Liberali’ye, en az süre alanlar

Serie A
Genoa
Fiorentina
Inter
Parma Calcio 1913
SSC Napoli
Frosinone
Como
Roma
Lecce
Bologna
Lazio
Monza
Sassuolo
AC Milan
Cagliari
Juventus
Atalanta
Venezia
Torino
Udinese

Birçok oyuncu hâlâ sahaya çıkmadı ya da Serie A'nın ilk 5 haftasında yalnızca çok sınırlı süre alabildi.

Ligde beş hafta, iki İtalya Kupası maçı (birçok takım için, pek çoğu hâlâ 0’da) ve en az bir Avrupa kupası turu artık geride kaldı; milli takımlar için verilecek uzun araya (iki hafta) resmen girildi. Sezon büyük bir gürültüyle başladı; birçok yenilikle (kurallarla ilgili olanlar da dahil) ve yeniden yakalanan bir heyecanla, hem gösteri hem de eğlence açısından. Takım başına en az 5 maç çoktan geride kalmışken, teknik direktörü değişenler, koltuğu sallanan diğerleri, az ya da çok tatmin edici sonuçlar kadar ve hatta her şeyden önce ocak ayına kadar en azından birçok futbolcunun geleceğini etkileyecek saha içi tercihlerin de ilk değerlendirmelerini yapma zamanı geldi.

Teknik/taktik açıdan birçok tercih şimdiden yapıldı, sakatlıklar her zaman olduğu gibi 20 kulübün kadrolarını etkiliyor, peki şu ana kadar Serie A kulüplerinde en az süre alan oyuncular kimler? 20 kulübün kadrolarını analiz ettik ve 100 dakikanın altında süre alan birçok isim şimdiden tartışma yaratıyor.

  • Atalanta

    Maurizio Sarri, bu Serie A'da en az oyuncu kullanan teknik direktör; sadece 20 futbolcuya süre verdi. En çok süre alan isim Carnesecchi, ancak listenin sonunda, oynama süresi bakımından Elmas, Kristensen ve Zappacosta 200 dakikanın altında kaldı. Aralarında daha sonra Roma'ya gönderilen Marten De Roon'un da bulunduğu 10 isim ise hiç kullanılmadı.


    En az kullanılanlar

    Kamaldeen Sulemana - sakat

    Hien - sakat

    Olic, Mirra, Vismara, Manzoni, Pomperi - A takıma dahil edilen gençler

    Ibrahim Sulemana - 4 kez kadroya çağrıldı

    Marco Sportiello - 7 kez kadroya çağrıldı


    • Reklam

  • Bologna

    Tedesco macerası şimdiden sona erdi ve son haftada Raffaele Palladino taktik ve teknik yönergeleri çoktan değiştirdi. Bologna, en fazla rotasyon yapan takımlardan biri (25); Lewis Ferguson ve Heggem en çok süre alan isimler. Bernardeschi de çok dakika aldı; buna karşılık hiç süre almayan oyuncu sayısı ise sadece 4. Listenin sonunda El Azzouzi, Dovbyk ve Orsolini yer alıyor; üçü de performanslarını etkileyen sakatlıklarla uğraştı.


    En az kullanılanlar

    Vitik - 5 kez kadroya çağrıldı

    Casale - 3 kez kadroya çağrıldı

    Franceschelli ve Happonen - yedek kaleciler

    Mbangula - 3 kez kadroya çağrıldı ve sadece 12 dakika oynadı

    De Silvestri - 5 kez kadroya çağrıldı ve sadece 32 dakika oynadı

    Dovbyk - 3 kez kadroya çağrıldı ve sadece 84 dakika oynadı

    El Azzouzi - 2 kez kadroya çağrıldı ve sadece 79 dakika oynadı

    Orsolini - 3 kez kadroya çağrıldı ve sadece 94 dakika oynadı

    Amondarain - 5 kez kadroya çağrıldı ve sadece 95 dakika oynadı.


  • Cagliari

    Pisacane ve onun Cagliari'si, ligde topladığı 12 puan ve Inter'e karşı yalnızca kıl payı gelen tek yenilgiyle taraftarlara hayal kurduruyor. Winks ve Caprile takımın güvenceleri olurken, Obert, Romano ve Rodriguez en fazla kullanılan gençler. Ancak adada da daha fazla süre bekleyen oyuncular var. Sugawara, Gagliardini, ayrıca Yerri Mina ve Kevin Carlos da az süre alıyor. 7 oyuncu ise hâlâ 0 dakika seviyesinde.


    En az kullanılanlar

    Massolin - 4 kez kadroya çağrıldı, 0 dakika

    Nzola - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Idrissi - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Akarakiri - 5 kez kadroya çağrıldı, 0 dakika

    Sulev, Grandu ve Cavuoti hiç kullanılmayan gençler

    Sherri - yedek kaleci

    Prati - 2 kez kadroya çağrıldı, 9 dakika

    Gagliardini - 4 kez kadroya çağrıldı, 21 dakika

    Liteta - 7 kez kadroya çağrıldı, 45 dakika

    Trepy - bilinen kazadan önce 1 kez kadroya çağrıldı ve 54 dakika oynadı.

    Kevin Carlos - 4 kez kadroya çağrıldı, 75 dakika

    Yerri Mina - 3 kez kadroya çağrıldı, 90 dakika

    Ciervo - 5 kez kadroya çağrıldı, 97 dakika

    Sugawara - 2 kez kadroya çağrıldı, 53 dakika



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Como

    Cesc Fabregas da da rotasyona pek başvurmadı; şu ana kadar oldukça uzun ve geniş bir kadrodan yalnızca 21 oyuncu kullandı. En fazla süre alan isimler Nico Paz ve Jacobo Ramon ile birlikte Yan Couto olurken, İspanyol teknik adamın hiç kullanmadığı 9 oyuncu var.


    En az kullanılanlar

    Yedek kaleciler Ginelli, Audero ve Vigorito

    Genç oyuncular Lahdo ve Cassano

    Kambwala - 4 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Goldaniga - 5 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Dossena - 6 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Liberali - 6 kez kadroya çağrıldı ve 25 dakika

    Smolcici - 6 kez kadroya çağrıldı ve 49 dakika

    Ricci - 5 kez kadroya çağrıldı ve 70 dakika

    Sanchez - 4 kez kadroya çağrıldı ve 90 dakika

    Caqueret - 5 kez kadroya çağrıldı ve 92 dakika



  • Fiorentina

    Floransa'da da Fabio Grosso ile Paolo Vanoli arasındaki teknik direktör değişikliği şimdiden sahneye kondu; Vanoli, daha önce başarılı olduğu yere geri döndü ve sonuçlarda bir dönüşüm yaratmayı da başardı. İki teknik adam arasındaki ortak bağlar De Gea, Dragusin, Ndour ve Mastantuono. Hiç kullanılmayan oyuncu sayısı 7, 100 dakikanın altında kalanlar ise sadece 3.


    En az kullanılanlar

    Christensen ve Lezzerini yedek kaleciler

    Parisi - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Sottil - hiç kadroya çağrılmadı

    Jallow - 1 kez kadroya çağrıldı ve 0 dakika

    gençler Pirrò, Mazzeo ve Croci

    "Pote" Pedro Goncalves - 4 kez kadroya çağrıldı ve 75 dakika

    Beto - 4 kez kadroya çağrıldı ve 105 dakika

  • Frosinone

    Massimiliano Alvini’nin Frosinone’u da Serie A’daki bu başlangıçta, sahip olduğu genç ve güven veren isimler sayesinde şaşırtıyor. İdeal ilk 11 zengin ve oturmuş durumda ancak en çok kullanılanlar arasında Palmisani, Kvernadze, Raimondo, Calvandi ve Calò öne çıkıyor. Sıfır dakika seviyesinde kalanların sayısı az, rotasyonda ise birçok oyuncu 100 dakikanın altında.


    En az süre alanlar

    Kaleciler Pisseri, Desplanches ve Lolic

    Ben Kone - hiç kadroya çağrılmadı

    Gelli - hiç kadroya çağrılmadı

    Fayed - 5 kez kadroya çağrıldı ve 28 dakika

    Bobcek - 4 kez kadroya çağrıldı ve 46 dakika

    Grillitsch - 4 kez kadroya çağrıldı ve 53 dakika

    Birligea - 5 kez kadroya çağrıldı ve 75 dakika

    Tchato - 5 kez kadroya çağrıldı ve 90 dakika

    Terzic - 5 kez kadroya çağrıldı ve 92 dakika

    Amey - 6 kez kadroya çağrıldı ve 94 dakika

    El Azzouzi - 7 kez kadroya çağrıldı ve 95 dakika

  • Genoa

    Daniele De Rossi, 2025/2026 sezonundaki müthiş performansı tekrar etmeyi başaramıyor ve krizden çıkmak için tercihlerini ve oyuncularını değiştirmeye çalışıyor. Şu ana kadar en çok kullanılan isimler Marcandalli, Bijlow, Frendrup, Baldanzi ve Ellertsson oldu; bu sezonda hiç kullanılmayan oyuncu sayısı ise tam 8.


    En az kullanılanlar

    Genç oyuncular Robinho Jr., Nuredini, Klisys, Vaz ve Doucouré.

    Kaleciler Sommariva, Stolz ve Mihelson

    Venturino - Hiç kadroya çağrılmadı

    Zulevic - 2 kez kadroya çağrıldı ve 3 dakika süre aldı

    Hamed Traoré - 4 kez kadroya çağrıldı ve 14 dakika süre aldı

    Havel - 2 kez kadroya çağrıldı ve 24 dakika süre aldı

    Sabelli - 7 kez kadroya çağrıldı ve 45 dakika süre aldı

    Drameh - 3 kez kadroya çağrıldı ve 61 dakika süre aldı

    El Shaarawy - 4 kez kadroya çağrıldı ve 89 dakika süre aldı


  • Inter

    Rotasyonun dar olduğu bir diğer isim de şu ana kadar sadece 21 oyuncu kullanan Cristian Chivu. Josep Martinez, Barella, Bastoni ve Zielinski onun vazgeçilmezleri olurken, Diouf ile Lautaro en yüksek süre alanlar arasında yer alıyor. Sadece 6 oyuncu sıfır dakikada kaldı ve 100 dakikanın altında süre alan oyuncular da hesaba katıldığında bu sayı 9’a çıkıyor.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Provedel ve Di Gennaro

    Gençler Mosconi, Bovio ve Iddrissou

    Spence - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Stankovic - 6 kez kadroya çağrıldı ve 15 dakika oynadı

    Mkhitaryan - 5 kez kadroya çağrıldı ve 69 dakika oynadı

    Bonny - 6 kez kadroya çağrıldı ve 98 dakika oynadı

    Luis Henrique - 6 kez kadroya çağrıldı ve 123 dakika oynadı

  • Juventus

    Luciano Spalletti, son iki maçta eleştirileri uzaklaştırdı ve onun ilk 11’inde Kalulu, Celik, Bremer, Douglas Luiz, Conceicao ve Kolo Muani gibi tam 6 dokunulmaz kesin isim var. Buna karşılık hiç kadroya çağrılmayan ya da 100 dakikadan az süre alan çok sayıda oyuncu bulunuyor, ancak teknik direktörün seçimlerinde oyuncularının yaşadığı çok sayıdaki sakatlık etkili oluyor.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler: Pinsoglio, Radu ve Grabara (kupadaki maçın ardından sezonu kapattı)

    Gençler Elimoghale, Makiobo, Oboavwoduo, Pagnucco ve Owusu

    Ekhator - sakat, 1 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Thuram - sakat, 1 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Cabal - sakat, 1 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Milik - 2 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Rugani - 5 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Cambiaso - 2 kez kadroya çağrıldı ve 31 dakika oynadı

    Yildiz - sakat, 1 kez kadroya çağrıldı ve 69 dakika oynadı

    Zhegrova - 4 kez kadroya çağrıldı ve 72 dakika oynadı

    Gatti - 5 kez kadroya çağrıldı ve 92 dakika oynadı

    Boga - sakat, 3 kez kadroya çağrıldı ve 104 dakika oynadı


  • Lazio

    Gennaro Gattuso, Lazio'yu ayağa kaldırdı ve yazın transfer yapmakta zorlanan bir takımda son anda bir denge bulmayı başardı. Vazgeçilmez isimler Mandas, Porvstgaard, Zaccagni, Taylor ve ayrıca Frattesi, ancak şu ana kadar hiç ya da çok az süre alan oyuncu da bir hayli fazla.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Motta, Furlanetto (sakat) ve Renzetti

    Fares - hiç kadroya çağrılmadı

    Gençler Galassi, Bordon, Serra, Przyborek ve Farcomeni

    Cataldi - 2 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Patric - sakat, hiç kadroya çağrılmadı

    Pellegrini - 1 kez kadroya çağrıldı ve 26 dakika

    Lazzari - 6 kez kadroya çağrıldı ve 28 dakika

    Gudmundsson - 3 kez kadroya çağrıldı ve 39 dakika

  • Lecce

    Eusebio Di Francesco için inişli çıkışlı bir tablo var; geçen sezonun omurgasını ve tecrübeli isimler Falcone, Danilo Veiga, Coulibaly ile Pierotti’yi koruyor. Az kullanılan ya da hiç kullanılmayanların listesi uzun, takıma dahil edilen gençlerin listesi de öyle.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Lupo, Borbei, Penev ve Bleve

    Gençler Esposito, Addo, Kovac, Ubani ve Dembelé

    Scott - 4 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Dembelé - 4 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Jean - 4 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Fofana - 6 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Gandelman - 4 kez kadroya çağrıldı ve 1 dakika oynadı

    Berisha - 2 kez kadroya çağrıldı ve 8 dakika oynadı

    Laerke - 3 kez kadroya çağrıldı ve 16 dakika oynadı

    Kaba - 3 kez kadroya çağrıldı ve 31 dakika oynadı

    Paco Esteban - 6 kez kadroya çağrıldı ve 67 dakika oynadı

    Fatah - 4 kez kadroya çağrıldı ve 99 dakika oynadı

  • Milan

    Amorim, Lecce karşısındaki son maçında dengeyi bulmuş gibi görünüyor, ancak Milan hâlâ yapımı süren bir şantiye. Güvence veren isimler Maignan, De Winter, Pavlovic, Goncalo Ramos, Gila ve Chukwueze. Aralarında Christian Comotto ve yeniden kadroya alınan Tomori’nin öne çıktığı, hiç kullanılmayan 8 oyuncu var. Camarda ise yalnızca 8 dakika süre aldı.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Torriani, Terracciano ve Bouyer

    Vladimirov - hiç kadroya çağrılmadı

    Bondo - hiç kadroya çağrılmadı

    Tomori - 4 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Diawara - 5 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Comotto - 5 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Camarda - 6 kez kadroya çağrıldı ve 8 dakika

    Gabbia - 5 kez kadroya çağrıldı ve 17 dakika

    Filippo Terracciano - 6 kez kadroya çağrıldı ve 47 dakika

    Hutchinson - 4 kez kadroya çağrıldı ve 58 dakika

  • Monza

    Sassuolo karşısında alınan galibiyet, Ivan Juric’in sezonunu yeniden ayağa kaldırdı ve teknik adam sonunda ideal ilk 11’inde bir denge buldu. Kouadio, Birindelli, Mangas ve Lucchesi tek kesin isimler olurken, sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan kaptan Pessina ile tercih edilmedikleri için süre alamayan Keita, Ngonge ve Goglichidze başta olmak üzere kadroda yer bulamayan oyuncuların listesi çok daha uzun.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Ballabio, Strajnar, Pizzignacco ve Tornqvist (bu son ikili, en fazla kullanılan isim olan Thiam ile dönüşümlü oynuyor).

    Kevin Martins - hiç kadroya çağrılmadı

    Pessina - sakat, hiç kadroya çağrılmadı

    Ciurria - sakat, hiç kadroya çağrılmadı

    Keita Balde - hiç kadroya çağrılmadı

    Ngonge - 1 kez kadroya çağrıldı, hiç kullanılmadı

    Antov - 7 kez kadroya çağrıldı, hiç kullanılmadı

    Touré - sakat, 1 kez kadroya çağrıldı ve 1 dakika süre aldı

    Ziolkovski - 1 kez kadroya çağrıldı ve 14 dakika süre aldı

    Zeballos - 2 kez kadroya çağrıldı ve 25 dakika süre aldı

    Colombo - 2 kez kadroya çağrıldı ve 28 dakika süre aldı

    Maye - 5 kez kadroya çağrıldı ve 86 dakika süre aldı

  • Napoli

    Massimiliano Allegri için soyunma odası içindeki gergin atmosferde az rotasyon ve çok sayıda sakatlık var. Onun Napoli'si hâlâ büyük ölçüde yapım aşamasında ve zorluklar teknik direktöre yardımcı olmuyor. 7 kesin isim var: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Lobotka, Hojlund, Politano ve süreleri farklı olsa da De Bruyne. 100 dakikanın altında süre alan oyuncu sayısı ise 11.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Pugliese ve Contini

    Marianucci - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Buongiorno - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Giovane - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Beukema - 6 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Badiashile - 4 kez kadroya çağrıldı ve 10 dakika oynadı

    Neres - 6 kez kadroya çağrıldı ve 84 dakika oynadı

    Favasuli - 6 kez kadroya çağrıldı ve 95 dakika oynadı

    Lucca - 6 kez kadroya çağrıldı ve 100 dakika oynadı

    McTominay - sakat, 2 kez kadroya çağrıldı ve 146 dakika oynadı.

  • Parma

    Cuesta için çok sayıda vazgeçilmez isim var, ancak teknik adam hâlâ bir yıl önceki istikrarı bulabilmiş değil. Valeri, Mandela Keita ve El Bilal Touré yüzde 100 oynama oranına sahip tek isimler olsa da Corvi, Delprato ve Troilo’nun süreleri daha da fazla. Sıfır dakikada kalan oyuncu sayısı az, ancak teknik direktör çok sayıda futbolcuya sınırlı süreler dağıttı.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Mazzocchi, Ghidotti ve Daffara

    Gençler Pajsar ve De Martis

    Nicolussi Caviglia - sakat, hiç kadroya çağrılmadı

    Cremaschi - 6 kez kadroya çağrıldı ve 34 dakika

    Diallo - 5 kez kadroya çağrıldı ve 73 dakika

    Carboni - 7 kez kadroya çağrıldı ve 85 dakika

    Ndiaye - 7 kez kadroya çağrıldı ve 90 dakika

  • Roma

    Gian Piero Gasperini, Scudetto’ya oynayan Roma’sını yaratmak için rotasyonu daralttı ve sadece 21 futbolcu kullandı. Omurga; Svilar, Cristante, Mancini, Dybala, Hermoso ve Malen’den oluşuyor. Hiç süre verilmeyenler arasında eski kaptan Lorenzo Pellegrini’nin adı öne çıkarken, 100 dakikanın altında kalan oyuncu sayısı da az; Santiago Castro ise bu rakamı çok az aşıyor.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Gollini, De Marzi ve Vasquez.

    Arena - 1 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Pellegrini - 2 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Koulierakis - 6 kez kadroya çağrıldı ve 31 dakika

    De Roon - 5 kez kadroya çağrıldı ve 35 dakika

    Castro - 6 kez kadroya çağrıldı ve 105 dakika

    Rensch - 4 kez kadroya çağrıldı ve 106 dakika

  • Sassuolo

    Alberto Aquilani için inişli çıkışlı bir dönem yaşanıyor; siyah-yeşilli takımı yavaş yavaş yeniden şekillendiriyor. Sahaya her zaman çıkan dokunulmaz isim sayısı sadece 3: Cinquegrano, Laurienté ve Bowie. Ancak Doig, Muric, Leysen ve Matic'in süreleri de yüksek. Sakat oyuncuların ve 100 dakikanın altında kalan futbolcuların listesi ise oldukça kabarık.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Nyarko, Satalino ve Turati

    Genç oyuncular Kulla ve Vezzosi

    Ismael Kone - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Pieragnolo - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Candé - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Boloca - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Yeferson Paz - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Walukiewicz - sakat ve hiç kadroya alınmadı

    Pierini - 6 kez kadroya alındı, hiç kullanılmadı

    Skjellerup - 4 kez kadroya alındı ve 8 dakika

    Van der Brempt - 4 kez kadroya alındı ve 35 dakika

    Sulemana - 4 kez kadroya alındı ve 30 dakika

    Obrador - 7 kez kadroya alındı ve 94 dakika

    Caleta Car - 4 kez kadroya alındı ve 99 dakika

  • Torino

    Ignazio Abate, bu sezon 26 oyuncu kullanarak kadrosuna en fazla güvenen teknik direktör oldu. Vazgeçilmez isimler Saul Coco, Nikola Vlasic, Alessio Cacciamani ve Giovanni Simeone olurken, süreler Comuzzo’dan itibaren düşmeye başlıyor. Rotasyonlar değişiyor, ancak hâlâ çözülmeyi bekleyen bir kadroda birçok isim 100 toplam dakikanın altında kaldı.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Israel (sakat) ve Siviero

    Gençler Kugyela ve Carrascosa

    Pellegri - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Biraghi - 6 kez kadroya çağrıldı ve 1 dakika oynadı

    Zapata - 6 kez kadroya çağrıldı ve 48 dakika oynadı

    Luongo - 5 kez kadroya çağrıldı ve 65 dakika oynadı

    Aboukhal - 7 kez kadroya çağrıldı ve 74 dakika oynadı

    Ilkhan - 7 kez kadroya çağrıldı ve 74 dakika oynadı

    Oristanio - 7 kez kadroya çağrıldı ve 78 dakika oynadı

    Patterson - 3 kez kadroya çağrıldı ve 79 dakika oynadı


  • Udinese

    Runjaic, geçen sezon boyunca da şekillenen güvendiği isimlere (Karlstrom, Ekkelenkam, Okoye ve Kamara) güveniyor; buna Vojvoda ve Abankwah gibi koşu gücü ve fiziksel özellikleri olan oyuncuları da ekledi. Saha oyuncularının tamamı en az bir dakika süre aldı ve 100 dakikanın altında kalan, az kullanılan oyuncu sayısı da çok fazla değil.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Padelli ve Mrozek

    Gençler Vinciati ve Jovanovic

    Lovric - 7 kadro çağrısı ve 10 dakika

    Zanoli - 1 kadro çağrısı ve 19 dakika

    Chakvetadze - 3 kadro çağrısı ve 62 dakika

    Zarraga - 7 kadro çağrısı ve 63 dakika

    Bertola - 7 kadro çağrısı ve 97 dakika

  • Venezia

    Stroppa'nın koltuğu sallanıyor ve tercihlerdeki sürekli değişiklikler, zorunluluktan kaynaklansın ya da kaynaklanmasın, Venezia'ya kesinlikle yardımcı olmuyor. Akor Adams yüzde 100 maçta forma giyen tek isim olurken, en çok kullanılan oyuncular Schingtienne, Hainaut ve Filip Stankovic oldu. Sakatların sayısı fazla, 100 dakikanın altında kalan genç oyuncuların sayısı da bir o kadar yüksek.


    En az kullanılanlar

    Kaleciler Montipò, Pozzi, Grandi

    Gençler Mohammed, Berardi, Lisman ve Fanne

    Adorante - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Sverko - sakat ve hiç kadroya çağrılmadı

    Duncan - hiç kadroya çağrılmadı

    Mazzocchi - sakat, 3 kez kadroya çağrıldı ve hiç kullanılmadı

    Panada - 7 kez kadroya çağrıldı ve 39 dakika

    Toni Fernandez - 3 kez kadroya çağrıldı ve 58 dakika

    Gomes - 7 kez kadroya çağrıldı ve 72 dakika

    Dagasso - sakat, 4 kez kadroya çağrıldı ve 103 dakika