Calciomercato
Redazione Calciomercato

Serie A: Ligin 29. haftasındaki tüm muhtemel kadrolar

Serie A, ligin 29. haftası için sahalara geri dönüyor: Kimler oynuyor, kimler oynamıyor?

Serie A, 2025/26 sezonunun 29. haftası için sahalara geri dönüyor. Hafta, 13 Mart Cuma günü başlayıp 16 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Cuma akşamı Torino-Parma maçı 4-1 ile başlıyor. Cumartesi günü saat 15:00'te Inter-Atalanta, saat 18:00'de Napoli-Lecce ve saat 20:45'te Udinese-Juventus maçları oynanacak. Pazar günü Verona-Genoa maçı ile başlayacak, saat 15:00'te Pisa-Cagliari ve Sassuolo-Bologna maçları, saat 18:00'de Como-Roma maçı ile devam edecek ve Lazio-Milan maçı ile sona erecek. Pazartesi günü oynanacak ertelenen maç ise Cremonese-Fiorentina olacak.

  • TORİNO-PARMA 4-1

    13 Mart Cuma, saat 20:45

    Golcüler: 1. yarı 3' Simeone, 1. yarı 20' Pellegrino, 2. yarı 10' Ilkhan, Keita (kendi kalesine), 2. yarı 46' Zapata

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (48' ikinci yarıdan itibaren Marianucci); Pedersen, Ilkhan (30' ikinci yarıdan itibaren Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (48' ikinci yarıdan itibaren Anjorin); Adams (17' ikinci yarıdan itibaren Zapata), Simeone (30' ikinci yarıdan itibaren Kulenovic). Teknik direktör: D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (2. yarı 18' Valenti), Circati; Cremaschi (11' ilk yarıda Britschgi) (33' ikinci yarıda Ondrejka), Ordonez (18' ikinci yarıda Oristanio), Keita (18' ikinci yarıda Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Teknik direktör: Cuesta.

    Hakem: Maresca

    Sarı kartlar: 14' ikinci yarı Ordonez, 14' ikinci yarı Del Prato, 32' ikinci yarı Strefezza, 40' ikinci yarı Kulenovic.

  • INTER - ATALANTA

    14 Mart Cumartesi, saat 15:00

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Teknik direktör: Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Teknik direktör: Palladino.

  • NAPOLI-LECCE

    14 Mart Cumartesi, saat 18:00

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Teknik direktör: Conte.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Teknik direktör: Di Francesco.

  • UDINESE-JUVENTUS

    14 Mart Cumartesi, saat 20:45

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis. Teknik direktör: Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Teknik direktör: Spalletti.

  • VERONA-GENOA

    15 Mart Pazar, saat 12:30

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Teknik direktör: Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Colombo, Vitinha. Teknik direktör: De Rossi.

  • Pisa-Cagliari

    15 Mart Pazar, saat 15:00

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Teknik direktör: Hiljemark.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Teknik direktör: Pisacane.

  • SASSUOLO-BOLOGNA

    15 Mart Pazar, saat 15:00

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Teknik direktör: Grosso.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Teknik direktör: Italiano.

  • COMO–ROMA

    15 Mart Pazar, saat 18:00

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

  • Lazio - Milan

    15 Mart Pazar, saat 20:45

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Teknik direktör: Sarri.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Teknik direktör: Allegri.

  • CREMONESE-FIORENTINA

    16 Mart Pazartesi, saat 20:45

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Teknik direktör: Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Teknik direktör: Vanoli.

