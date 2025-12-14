Serie A devi, Premier Lig’in yıldız golcüsünü gözüne kestirdi! Transfer pazarı hareketlendi

Bu haftanın başlarında Jesus, neredeyse bir yıl aradan sonra Arsenal formasıyla sahalara geri döndü ve Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. Brezilyalı forvet maçın son 30 dakikasında oynadı ve dönüşünde etkileyici bir performans sergiledi. Rekabetçi futbola dönüşünün ardından Jesus, Arsenal.com'a şunları söylemişti: "İlk üç ayda kafamda çok fazla şüphe vardı, sonra Tanrı'nın benden ne istediğine daha çok odaklanabildim. Herkes benden gol atmamı bekliyordu ve açıkçası ben de gol atmak istiyordum. Bazı fırsatlarım oldu, ama buna rağmen çok mutluyum ve çok memnunum, çünkü geri dönmek ve bu geceki bazı dokunuşlarım, hareket etme şeklim, topu tutma şeklim... 11 ay boyunca kendime yardım ettikten sonra, farklı bir şekilde, belki de bazı kısıtlamalarla, sadece dışarıda yürüyüp çocuklarla oynamaktan korktuğum için çok mutluyum. Kendimi fazlasıyla hazır hissediyorum. Yani, Tanrı'nın hayatımı kurtardığını söylemek için buradayım."

Mikel Arteta da yıldız forvetinin geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bence o bambaşka bir şey katıyor ve bunu görmek beni gerçekten mutlu etti. Gabi'nin gerçekten özel bir yeteneği var, o da etrafındaki herkesi bir araya getirebilmesi ve bu da takım olarak ihtiyacımız olan bir şey ve bizi daha iyi yapacak. Onun için çok mutluyum, bence hepimizin onu ne kadar sevdiğini görebilirsiniz. Çok, çok zor ve uzun bir yolculuk oldu. 11 ay boyunca çok zor bir sakatlıkla mücadele etti ve onu ilk maçında o gülümsemeyle, o enerjiyle ve o kaliteyle görmek gerçekten etkileyici ve hepimiz onun için çok mutluyuz."