AFP
Serie A devi, Premier Lig’in yıldız golcüsünü gözüne kestirdi! Transfer pazarı hareketlendi
Ne söyledi?
Bu haftanın başlarında Jesus, neredeyse bir yıl aradan sonra Arsenal formasıyla sahalara geri döndü ve Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. Brezilyalı forvet maçın son 30 dakikasında oynadı ve dönüşünde etkileyici bir performans sergiledi. Rekabetçi futbola dönüşünün ardından Jesus, Arsenal.com'a şunları söylemişti: "İlk üç ayda kafamda çok fazla şüphe vardı, sonra Tanrı'nın benden ne istediğine daha çok odaklanabildim. Herkes benden gol atmamı bekliyordu ve açıkçası ben de gol atmak istiyordum. Bazı fırsatlarım oldu, ama buna rağmen çok mutluyum ve çok memnunum, çünkü geri dönmek ve bu geceki bazı dokunuşlarım, hareket etme şeklim, topu tutma şeklim... 11 ay boyunca kendime yardım ettikten sonra, farklı bir şekilde, belki de bazı kısıtlamalarla, sadece dışarıda yürüyüp çocuklarla oynamaktan korktuğum için çok mutluyum. Kendimi fazlasıyla hazır hissediyorum. Yani, Tanrı'nın hayatımı kurtardığını söylemek için buradayım."
Mikel Arteta da yıldız forvetinin geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bence o bambaşka bir şey katıyor ve bunu görmek beni gerçekten mutlu etti. Gabi'nin gerçekten özel bir yeteneği var, o da etrafındaki herkesi bir araya getirebilmesi ve bu da takım olarak ihtiyacımız olan bir şey ve bizi daha iyi yapacak. Onun için çok mutluyum, bence hepimizin onu ne kadar sevdiğini görebilirsiniz. Çok, çok zor ve uzun bir yolculuk oldu. 11 ay boyunca çok zor bir sakatlıkla mücadele etti ve onu ilk maçında o gülümsemeyle, o enerjiyle ve o kaliteyle görmek gerçekten etkileyici ve hepimiz onun için çok mutluyuz."
- Getty Images Sport
AC Milan gözüne kestirdi!
Corriere dello Sport'a göre , AC Milan, Ocak transfer döneminde forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve Arsenal'e geri dönen yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İtalyan devi için kalıcı bir transfer söz konusu değil, çünkü kendi mali kısıtlamaları var; Jesus'un mevcut maaşı göz önüne alındığında, geçici bir transfer de zor görünüyor.
Brezilya milli takım oyuncusu şu anda Emirates Stadyumu'nda yıllık brüt 16 milyon Euro kazanıyor; bu da AC Milan'ın Jesus'a teklif edebileceğinden çok daha fazla.
Ücretler transferde engel teşkil edebilecek olsa da, Jesus'un daha fazla maç oynama isteği de kaçınılmaz; zira Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na sadece birkaç ay kaldı. Viktor Gyokeres'in de kadroda olması ve Mikel Merino'nun da sık sık forvet olarak parlayabilme yeteneği göz önüne alındığında, Jesus daha fazla fırsat bulmak için başka bir takıma geçmeye karar verebilir.
Jesus, Milan'a transfer olacak mı?
Geçtiğimiz ay, Arsenal efsanesi Nigel Winterburn , Gabriel Martinelli ve Jesus'un yanı sıra Ben White ve Ethan Nwaneri'nin de Ocak ayında Arsenal'den ayrılmasına izin verilmesi gerektiğini öne sürmüştü . BetBrain ile işbirliği içinde GOAL'e konuşan Winterburn, Martinelli ve Jesus'un ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Şahsen ayrılacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bana göre, maç gününde bir kadrodan görmek istediğiniz şey, ilk 11'dir, ancak işler istediğiniz kadar rahat olmadığında yedek kulübesine bakın, hangi oyuncu oyuna girip etki yaratabilir - ister savunmada ister hücumda olsun? Bence Mikel Arteta, bu sezonun geri kalanında oynayacağımız maçlar göz önüne alındığında, herkesin tekrar formda olmasını isteyecektir. Jesus harika bir seçenek. Ocak ayında hiçbir oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum. Belki gelecek sezon, ama Ocak ayında kimsenin ayrılacağını sanmıyorum.”
- Getty Images Sport
Arsenal için sırada ne var?
Cumartesi günü Premier Lig'de Wolves'u kıl payı geçerek liderlikteki farkını beş puana çıkaran Arteta'nın takımı, 20 Aralık'ta Merseyside'da Everton ile karşılaşacak.
Reklam