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ChiffiGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Serie A'da hakemler: Inter-Como maçını Chiffi, Fiorentina-Juventus maçını Colombo yönetecek. İşte tüm hakem atamaları

Serie A
Inter - Como
Inter
Como

Serie A’nın 11. haftasındaki tüm hakem atamaları

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INT

Serie A

08 Kas 2026

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Inter-Como, 8 Kasım Pazar günü saat 18.00'de oynanacak Serie A 11. hafta mücadelesi. Maçı Chiffi yönetecek, VAR'da Paterna görev yapacak. Pazar günü saat 12.30'da oynanacak Napoli-Lazio maçını Pairetto yönetecek, VAR'da Aureliano görev yapacak. Roma-Sassuolo (cumartesi saat 20.45) maçını Di Bello yönetecek, VAR'da Pezzuto görev yapacak. Hakem Massa ise pazar günü saat 15.00'te Marassi'de oynanacak Genoa-Milan maçında düdük çalacak; VAR'da Camplone görev yapacak. Pazar günü saat 20.45'te oynanacak Fiorentina-Juventus maçı ise Colombo'ya verildi.

  • Hakem atamalarının tamamı şöyle:

    6 Kasım Cuma, saat 20.45

    VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.

    IMPERIALE – MONDIN

    4. hakem: BONACINA

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PEZZUTO

    7 Kasım Cumartesi

    saat 15 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI

    MORO – COLAIANNI

    4. hakem: PERRI

    VAR: MARINI

    AVAR: PRONTERA

    saat 15 TORINO – LECCE: FELICIANI

    COSTANZO – GARZELLI

    4. hakem: CALZAVARA

    VAR: MAZZOLENI

    AVAR: CAMPLONE

    saat 18 PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI

    TRINCHIERI – CHIAVAROLI

    4. hakem: ARENA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: GHERSINI

    saat 20.45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO

    PERETTI – SCATRAGLI

    4. hakem: ABISSO

    VAR: PEZZUTO

    AVAR: GUIDA

    8 Kasım Pazar

    saat 12.30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO

    TEGONI – PERROTTI

    4. hakem: MARINELLI

    VAR: AURELIANO

    AVAR: MAZZOLENI

    saat 15 GENOA – MILAN: MASSA

    ALASSIO – ROSSI L.

    4. hakem: DOVERI

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: MARINI

    saat 15 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA

    VECCHI – BARONE

    4. hakem: SOZZA

    VAR: LA PENNA

    AVAR: FABBRI

    saat 18 INTER – COMO: CHIFFI

    COLAROSSI – BAHRI

    4. hakem: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: GARIGLIO

    saat 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO

    BACCINI – CECCON

    4. hakem: MARESCA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: MERAVIGLIA

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