Gelecek maçlar INT Serie A 12:00 COM

Inter-Como, 8 Kasım Pazar günü saat 18.00'de oynanacak Serie A 11. hafta mücadelesi. Maçı Chiffi yönetecek, VAR'da Paterna görev yapacak. Pazar günü saat 12.30'da oynanacak Napoli-Lazio maçını Pairetto yönetecek, VAR'da Aureliano görev yapacak. Roma-Sassuolo (cumartesi saat 20.45) maçını Di Bello yönetecek, VAR'da Pezzuto görev yapacak. Hakem Massa ise pazar günü saat 15.00'te Marassi'de oynanacak Genoa-Milan maçında düdük çalacak; VAR'da Camplone görev yapacak. Pazar günü saat 20.45'te oynanacak Fiorentina-Juventus maçı ise Colombo'ya verildi.