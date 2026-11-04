Inter-Como, 8 Kasım Pazar günü saat 18.00'de oynanacak Serie A 11. hafta mücadelesi. Maçı Chiffi yönetecek, VAR'da Paterna görev yapacak. Pazar günü saat 12.30'da oynanacak Napoli-Lazio maçını Pairetto yönetecek, VAR'da Aureliano görev yapacak. Roma-Sassuolo (cumartesi saat 20.45) maçını Di Bello yönetecek, VAR'da Pezzuto görev yapacak. Hakem Massa ise pazar günü saat 15.00'te Marassi'de oynanacak Genoa-Milan maçında düdük çalacak; VAR'da Camplone görev yapacak. Pazar günü saat 20.45'te oynanacak Fiorentina-Juventus maçı ise Colombo'ya verildi.
Serie A'da hakemler: Inter-Como maçını Chiffi, Fiorentina-Juventus maçını Colombo yönetecek. İşte tüm hakem atamaları
Hakem atamalarının tamamı şöyle:
6 Kasım Cuma, saat 20.45
VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
4. hakem: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
7 Kasım Cumartesi
saat 15 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI
MORO – COLAIANNI
4. hakem: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
saat 15 TORINO – LECCE: FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
4. hakem: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
saat 18 PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
4. hakem: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
saat 20.45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
4. hakem: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
8 Kasım Pazar
saat 12.30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
4. hakem: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
saat 15 GENOA – MILAN: MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
4. hakem: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
saat 15 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
4. hakem: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
saat 18 INTER – COMO: CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
4. hakem: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
saat 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO
BACCINI – CECCON
4. hakem: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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