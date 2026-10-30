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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Serie A'da 10. haftanın hakemleri: Milan-Inter derbisini Guida, Juventus-Napoli maçını Sozza yönetecek

Serie A
Bologna - Monza
Bologna
Monza
Udinese - Roma
Udinese
Roma
AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Como - Venezia
Como
Venezia
Lazio - Cagliari
Lazio
Cagliari
Frosinone - Torino
Frosinone
Torino
Lecce - Genoa
Lecce
Genoa
Juventus - SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Atalanta - Parma Calcio 1913
Atalanta
Parma Calcio 1913
Sassuolo - Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina

Hakem atama sorumlusu Orsato'nun 10. hafta için tercihleri.

Hafta içi maçlarını geride bırakmaya bile fırsat bulamadan Serie A, 2026/2027 sezonunun büyük önem taşıyan 10. haftası için yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftada Milano derbisi Milan-Inter ve Juventus-Napoli gibi iki büyük maçın yanı sıra şekillenmeye başlayan puan durumunu yakından ilgilendiren birçok gergin mücadele de var.

İtalyan Hakemler Birliği AIA, yeni hakem atama sorumlusu Daniele Orsato'nun çalışmalarıyla, bu zorlu haftada maçları yönetecek ve VAR odasında görev alacak isimler konusunda önemli kararlar vermek durumunda kaldı. Milano derbisini Torre Annunziatalı Guida yönetecek. Bu, onun Milano derbisindeki beşinci görevi olacak (Milan'ın 2, Inter'in 2 galibiyeti ve bir beraberlik). Juventus-Napoli maçında ise Seregnolu Sozza ikinci kez düdük çalacak (önceki karşılaşma 1-1 bitmişti).

İşte hakem atamalarının tamamı.

  • Bologna - Monza 31 Ekim Cumartesi saat 15.00

    ZANOTTI

    BINDONI – ZEZZA

    IV:      ZUFFERLI

    VAR:     DIONISI

    AVAR:      PAGANESSI

  • Udinese - Roma 31 Ekim Cumartesi, saat 18.00

    MARESCA

    LO CICERO – ROSSI L.

    4. HAKEM:      CHIFFI

    VAR:     PATERNA

    AVAR:      AURELIANO

  • MILAN - INTER 31 Ekim Cumartesi, saat 20.45

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV:       DI BELLO

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

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  • Como - Venezia, 1 Kasım Pazar saat 12.30

    FERRIERI CAPUTI

    ROSSI M. – SCATRAGLI

    IV:     PAIRETTO

    VAR:      COSSO

    AVAR:     GIUA

  • Frosinone - Torino, 1 Kasım Pazar saat 15.00

    MUCERA

    DI GIOIA – FONTEMURATO

    IV:      MARIANI

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:    VOLPI

  • Lazio-Cagliari, 1 Kasım Pazar saat 15.00

    COLOMBO

    PALERMO – MASTRODONATO

    4. HAKEM:     FELICIANI

    VAR:     PEZZUTO

    AVAR:      DIONISI

  • LECCE - GENOA pazar günü saat 18.00'de

    MARCHETTI

    BAHRI – CECCONI

    4. HAKEM:     ABISSO

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     RUTELLA

  • JUVENTUS - NAPOLI pazar günü saat 20.45'te

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    Dördüncü hakem:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • Sassuolo - Fiorentina 02/11 Pazartesi, saat 18.30

    MARCENARO

    DEI GIUDICI – BIANCHINI

    4. HAKEM:       AYROLDI

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:      PEZZUTO

  • ATALANTA - PARMA Pazartesi 02/11, saat 20.45

    CREZZINI

    LAUDATO – BOATO

    IV:     COLLU

    VAR:    PRONTERA

    AVAR:      MERAVIGLIA