Serie A'da 10. haftanın hakemleri: Milan-Inter derbisini Guida, Juventus-Napoli maçını Sozza yönetecek

Hafta içi maçlarını geride bırakmaya bile fırsat bulamadan Serie A, 2026/2027 sezonunun büyük önem taşıyan 10. haftası için yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftada Milano derbisi Milan-Inter ve Juventus-Napoli gibi iki büyük maçın yanı sıra şekillenmeye başlayan puan durumunu yakından ilgilendiren birçok gergin mücadele de var.

İtalyan Hakemler Birliği AIA, yeni hakem atama sorumlusu Daniele Orsato'nun çalışmalarıyla, bu zorlu haftada maçları yönetecek ve VAR odasında görev alacak isimler konusunda önemli kararlar vermek durumunda kaldı. Milano derbisini Torre Annunziatalı Guida yönetecek. Bu, onun Milano derbisindeki beşinci görevi olacak (Milan'ın 2, Inter'in 2 galibiyeti ve bir beraberlik). Juventus-Napoli maçında ise Seregnolu Sozza ikinci kez düdük çalacak (önceki karşılaşma 1-1 bitmişti).

İşte hakem atamalarının tamamı.