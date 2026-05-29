AFP
Çeviri:
Sergio Ramos'un liderliğindeki Sevilla devralma girişimi, son tarihten sadece üç gün önce suya düştü
Devralma görüşmeleri sonuçsuz kaldı
The Athletic’in haberine göre, Ramos’un desteklediği konsorsiyum, başlangıçta Sevilla’nın hisselerinin yüzde 85’ünü satın almak üzere 444 milyon avroluk bir anlaşmaya varmıştı. Ancak, El Desmarque ve El Pais’in daha önce bildirdiği üzere, teklif veren grup son bir toplantı sırasında ilk mali teklifini önemli ölçüde değiştirmesinin ardından, milyonlarca avroluk satın alma girişimi suya düştü. Mevcut satıcı hissedarlara yakın kaynaklar, artık tüm işlemin tamamen iptal olduğunu düşünüyor ve her iki taraf da bu zarar görmüş durumun kurtarılmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyor.
Öneriler eşitlik konusunda çelişiyor
Anlaşmazlık, efsanevi defans oyuncusunun ekibinin tamamen yeni bir yatırım yapısı sunmasının ardından ortaya çıktı. Ramos, Five Eleven fonu ve Meksikalı yatırımcılarla birlikte, başlangıçta öngörülen 275 milyon avroluk peşin satın alma teklifinden vazgeçerek, ilk etapta %18 hisse karşılığında 100 milyon avroluk indirgenmiş bir peşin ödeme teklifinde bulundu. Teklife yakın kaynaklar bu yeni orantılı hisse değerinin daha yüksek olduğunu savunsa da, hisselerini satacak olan hissedarlar bu hamlenin tutarsız olduğunu ve orijinal anlaşmaya göre açık bir gerilemeyi temsil ettiğini düşündü.
Son başvuru tarihi öncesinde garantiler sorgulanıyor
Yeni plan, Santander Bankası'nın desteğiyle kademeli bir sermaye enjeksiyonu yoluyla konsorsiyumun hisselerini kademeli olarak yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyordu. La Liga'daki kaynaklar, önerilen 120 milyon avroluk sermaye artışının, son dört yıldaki kayıplarını tam olarak karşılayarak Sevilla'nın hesaplarını önemli ölçüde dengeleyeceğini belirtti. Ancak, kulübün mevcut hissedarları, yeni teklifin hem kesinlikten yoksun olduğunu hem de gerekli finansal garantilerin yarısını içermediğini düşünerek, revize edilen yapıya ilişkin ciddi şüpheler besledi.
Sevilla, yeni alıcılara yöneliyor
31 Mayıs'ta sona erecek olan münhasır müzakere süresi dolmak üzereyken, Sevilla zaman kaybetmeden şimdiden alternatif bir devralma teklifi arayışına girdi. Aralık ayında Meksika ekibi Monterrey'den ayrıldığından beri serbest oyuncu statüsünde olan Ramos, şu anda başarısız olan teklifi kamuoyuna açıklamak üzere resmi bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Endülüs kulübü, yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde riskli mali fair play durumunu dengelemek için yeni yatırımlar sağlamak üzere acele etmelidir.