Sergio Ramos'un liderliğindeki Sevilla devralma girişimi, son tarihten sadece üç gün önce suya düştü

The Athletic’in haberine göre, Ramos’un desteklediği konsorsiyum, başlangıçta Sevilla’nın hisselerinin yüzde 85’ünü satın almak üzere 444 milyon avroluk bir anlaşmaya varmıştı. Ancak, El Desmarque ve El Pais’in daha önce bildirdiği üzere, teklif veren grup son bir toplantı sırasında ilk mali teklifini önemli ölçüde değiştirmesinin ardından, milyonlarca avroluk satın alma girişimi suya düştü. Mevcut satıcı hissedarlara yakın kaynaklar, artık tüm işlemin tamamen iptal olduğunu düşünüyor ve her iki taraf da bu zarar görmüş durumun kurtarılmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyor.