Sergio Ramos bir Avrupa kulübüne kendini önerdi
Ramos yeni bir kulüp arıyor
Sergio Ramos, Monterrey’den Aralık ayında ayrıldı. Deneyimli savunmacı, son maçının play-off yarı finalinde Toluca’ya karşı alınan yenilgi olduğunu doğrulamıştı.
Maçın ardından konuşan Ramos, “Bunu geçen hafta çok net bir şekilde söylemiştim. Evet, açıkçası bu benim son maçımdı,” ifadelerini kullandı.
Yarı final yenilgisini değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Yarı final kaybetmek her zaman can yakar, hele ki finale bu kadar yaklaşmışken,” dedi.
Ramos sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerlendirilmesi gereken çok şey var. İlk yarıyı adeta rakibe hediye ettik. Tempo, ritim, karakter ve top kontrolünden yoksunduk. Futbolda kaybedebilirsiniz, bu oyunun doğasında var. Ama kaybedecekseniz, ikinci yarıdaki gibi oynayarak kaybetmelisiniz; ilk yarıdaki gibi değil.”
Ramos, 2025 yılında Monterrey formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı, yedi gol attı ve bir kez kırmızı kart gördü. Tecrübeli savunmacı, kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmek istiyor.
Ramos'un hedefi Marsilya
Radio MARCA’ya göre Ramos’un La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olması bekleniyordu. Ancak Ramos’un şu anda kulübü satın almaya yönelik bir girişimin parçası olması, Sevilla forması giymesinin önünde engel oluşturuyor.
Haberde, “Tarafların Sevilla’nın mali tablolarını inceleyeceği ve kesin bir anlaşmaya varılmaya çalışılacağı bir münhasırlık sürecinin başlatıldığı” ifade ediliyor.
Ramos, ABD merkezli ve futbola odaklanan yatırım grubu Five Eleven Capital’in CEO’su olan Arjantinli girişimci Martin Ink ile birlikte hareket ediyor. İkilinin Sevilla’nın işleyişine yabancı olmadığı, zira kulübün sportif direktörü Antonio Cordón’un daha önce bu grupla çalıştığı belirtiliyor.
Ramos ve ortaklarının sunduğu teklifin 400 milyon euronun (347 milyon sterlin / 474 milyon dolar) üzerinde olduğu iddia ediliyor. Ancak Sevilla için Ramos’un karşısında dokuz farklı talibin daha bulunduğu da aktarılıyor.
Ramos’un, satın alma sürecini ilerletmek amacıyla Sevilla’ya doğru yola çıktığı, bir yandan da futbol kariyeriyle ilgili sözleşme seçeneklerini açık tuttuğu ifade ediliyor.
Marsilya ihtimali zayıf
Marsilya şu anda Ligue 1’de üçüncü sırada yer alıyor ve lider PSG’nin dokuz puan gerisinde bulunuyor. Haberde, teknik direktör Roberto De Zerbi’nin Sergio Ramos’u kadrosuna katma konusunda pek istekli olmadığı belirtiliyor. Ramos’un Fransa geçmişi elbette var. 2021–2023 yılları arasında PSG forması giyen deneyimli savunmacı, ardından bir sezonluğuna altyapısından yetiştiği Sevilla’ya dönmüştü. Fransa’daki döneminde iki kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.
Sırada ne var?
Ramos’un adı, Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’nin sahipliğindeki Wrexham için de sürpriz bir seçenek olarak anılıyor.
Bir diğer eski Real Madrid oyuncusu Gaizka Mendieta konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sergio Ramos’u Wrexham’da görebilir miyiz? Real Madrid’den ve o büyük medya baskısından ayrıldıktan sonra insanın önünde çok fazla seçenek oluyor. Örneğin Sevilla’yı seçti; çünkü Sevillalı ve gerçekten geri dönmek istiyordu. Sonrasında Sevilla’dan ayrıldı ve bu kez Meksika’ya gitmeye karar verdi. Muhtemelen yöneticilerden bazılarıyla kurduğu bir dostluk söz konusuydu. Daha önceden özel bir bağ yoktu ama bu da kariyerinde bir başka adımdı; daha az sorumluluk, daha az baskı, daha kişisel bir deneyim. Farklı bir şey yaşamak istedi. Eğer bu deneyim ona sportif başarıdan çok kişisel mutluluk getirecekse, neden olmasın. Wrexham için de durum buysa, bu iyi bir şey olabilir.”
Mendieta sözlerini şöyle sürdürdü: “Wrexham çok büyük bir hikâye. İspanya’da da yakından takip ediliyor; romantik bir hikâye ve küresel bir fenomen hâline geldi. Orada bir İspanyol oyuncunun forma giymesi özel olurdu. Kulüplerin Japonya gibi farklı ülkelerden oyuncular transfer ederek yeni pazarlar oluşturduğunu görüyoruz. Eminim Wrexham bunu düşünmüştür. Orada bir İspanyol oyuncu görmek harika olurdu; neden Sergio Ramos olmasın? Sevilla’yı satın almak istediği konuşuluyor ama şu anda serbest statüde ve hâlâ oynamak istiyor. O yüzden neden olmasın? Bu da bir seçenek.”
