Sergio Ramos bir Avrupa kulübüne kendini önerdi

Radio MARCA’ya göre Ramos’un La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olması bekleniyordu. Ancak Ramos’un şu anda kulübü satın almaya yönelik bir girişimin parçası olması, Sevilla forması giymesinin önünde engel oluşturuyor.

Haberde, “Tarafların Sevilla’nın mali tablolarını inceleyeceği ve kesin bir anlaşmaya varılmaya çalışılacağı bir münhasırlık sürecinin başlatıldığı” ifade ediliyor.

Ramos, ABD merkezli ve futbola odaklanan yatırım grubu Five Eleven Capital’in CEO’su olan Arjantinli girişimci Martin Ink ile birlikte hareket ediyor. İkilinin Sevilla’nın işleyişine yabancı olmadığı, zira kulübün sportif direktörü Antonio Cordón’un daha önce bu grupla çalıştığı belirtiliyor.

Ramos ve ortaklarının sunduğu teklifin 400 milyon euronun (347 milyon sterlin / 474 milyon dolar) üzerinde olduğu iddia ediliyor. Ancak Sevilla için Ramos’un karşısında dokuz farklı talibin daha bulunduğu da aktarılıyor.

Ramos’un, satın alma sürecini ilerletmek amacıyla Sevilla’ya doğru yola çıktığı, bir yandan da futbol kariyeriyle ilgili sözleşme seçeneklerini açık tuttuğu ifade ediliyor.