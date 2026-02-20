Sergio Aguero, Pep Guardiola'nın City'den ayrılmasının Sir Alex Ferguson'un emekliliğinin yıkıcı etkisine sahip olmayacağını açıklarken Man Utd'ye acımasız bir gönderme yaptı

Bu Guardiola'nın City ile geçireceği son sezon olacaksa, yedinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak kariyerini zirvede bitirmeye kararlı olacaktır. City, lider Arsenal ile arasındaki farkı bir maç eksikle beş puana indirerek bu hedefe yaklaşıyor. Arsenal, Brentford ve Wolves ile oynadığı son iki maçta puan kaybetti, City ise Liverpool ve Fulham ile oynadığı son iki lig maçını kazandı.

Ancak Guardiola, ligin bitimine 12 maç kaldığı ve sezon sonuna kadar çok şeyin değişebileceği için oyuncularıyla şampiyonluk yarışının durumunu tartışmadığını vurguladı. Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu anda tek ilgilendiğim şey Newcastle. Arsenal ile oynayacağımız Lig Kupası finali gelene kadar bu konuyla ilgilenmiyorum. Şimdi önümde Newcastle, dinlenme ve Leeds var. Önümüzdeki 12 maçta ne olacağını bilmiyorum. Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım.

"Dün ve önceki gün Newcastle, Newcastle, Newcastle vardı. Sıralama veya puan tablosu hakkında konuşmadım. Umurumda bile değil. 12 maç var. Bu soruyu bana iki veya üç maç kala sorarsanız cevap veririm ama 12 maç kalmışken bu sonsuzluk gibi. Tek bildiğim gerçek bu.

"Dokuz puan öndelerdi çünkü bir maçımız eksikti. Herkesin aynı fikstürü olduğunda ve farklar ortaya çıktığında. Sezon sonuna kadar birçok şey olacak. Oyuncuların yüzde 70'i yeni, bu yüzden bu tür durumlarda deneyimleri yok. Deneyim, yarın kazanmaktır."