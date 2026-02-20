Getty
Çeviri:
Sergio Aguero, Pep Guardiola'nın City'den ayrılmasının Sir Alex Ferguson'un emekliliğinin yıkıcı etkisine sahip olmayacağını açıklarken Man Utd'ye acımasız bir gönderme yaptı
Guardiola'nın geleceği, City'de herkesin bildiği ama kimseye söylemediği bir konu.
Aguero, City'de geçirdiği on yıl boyunca beş Premier League şampiyonluğu kazandı. Bu şampiyonlukların üçü Guardiola yönetiminde elde edildi. Forvet, 2021'de Barcelona'ya transfer oldu ve kısa süre sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Guardiola, City'yi dokuz yıl içinde altı lig şampiyonluğuna taşıdı ve 2023'te üçlü kupayı tamamlayarak kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
The Athletic , Guardiola'nın City'nin başında geçireceği son sezon olabileceğine dair beklentilerin arttığını ve bunun da kulübün Enzo Maresca gibi potansiyel halefleri değerlendirmeye başlamasına neden olduğunubildirdi . Ancak Guardiola, spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti ve geleceğin kendisine ne getireceğini bilmediğini vurguladı.
- AFP
Aguero: Guardiola'nın geleceği hakkında spekülasyon yapmanın anlamı yok
'City, sadece harika bir menajerden daha fazlası'
Aguero, 2012 yılında Queens Park Rangers'a karşı City'nin tarihindeki en önemli golü attı ve City'ye 44 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı. O dönemde Roberto Mancini teknik direktördü ve Aguero, iki yıl sonra Manuel Pellegrini'nin ilk sezonunda ikinci Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve ayrıca Lig Kupası'nı da kaldırdı. Arjantinli oyuncu, seri galibiyetler elde eden teknik direktörün sonunda ayrılmaya karar vermesi durumunda City'nin geleceğinden endişe duymuyor.
"Böylesine başarılı bir teknik direktör ayrıldığında, her zaman bir tür yeniden yapılanma olur," diye ekledi Aguero, City'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak 390 maçta 260 gol attı. "Ama zamanı geldiğinde City'nin onu çok iyi bir şekilde nasıl değiştireceğini bileceğini hissediyorum. City gibi bir kulüp, bir kurum, elitler arasında yerini almış bir kulüp, sadece harika bir teknik direktörden çok daha fazlasıdır. Ve kim gelirse gelsin, büyümeye devam etmek için sağlam bir temele sahip olacak."
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışında Arsenal'i yakalayan şehir
Bu Guardiola'nın City ile geçireceği son sezon olacaksa, yedinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak kariyerini zirvede bitirmeye kararlı olacaktır. City, lider Arsenal ile arasındaki farkı bir maç eksikle beş puana indirerek bu hedefe yaklaşıyor. Arsenal, Brentford ve Wolves ile oynadığı son iki maçta puan kaybetti, City ise Liverpool ve Fulham ile oynadığı son iki lig maçını kazandı.
Ancak Guardiola, ligin bitimine 12 maç kaldığı ve sezon sonuna kadar çok şeyin değişebileceği için oyuncularıyla şampiyonluk yarışının durumunu tartışmadığını vurguladı. Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu anda tek ilgilendiğim şey Newcastle. Arsenal ile oynayacağımız Lig Kupası finali gelene kadar bu konuyla ilgilenmiyorum. Şimdi önümde Newcastle, dinlenme ve Leeds var. Önümüzdeki 12 maçta ne olacağını bilmiyorum. Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım.
"Dün ve önceki gün Newcastle, Newcastle, Newcastle vardı. Sıralama veya puan tablosu hakkında konuşmadım. Umurumda bile değil. 12 maç var. Bu soruyu bana iki veya üç maç kala sorarsanız cevap veririm ama 12 maç kalmışken bu sonsuzluk gibi. Tek bildiğim gerçek bu.
"Dokuz puan öndelerdi çünkü bir maçımız eksikti. Herkesin aynı fikstürü olduğunda ve farklar ortaya çıktığında. Sezon sonuna kadar birçok şey olacak. Oyuncuların yüzde 70'i yeni, bu yüzden bu tür durumlarda deneyimleri yok. Deneyim, yarın kazanmaktır."
Reklam