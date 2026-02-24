Senne Lammens sadece Man Utd'nin sezonun transferi değil, aynı zamanda Premier Lig tarihinin son dönemdeki en iyi fiyat-performans oranına sahip transferlerinden biri

Lammens, çoğu kafasının üstünde oynanan 10 kornerle uğraşmak zorunda kaldı. 35 ortayla karşı karşıya kaldı, ikisini yakaladı ve dördünü yumrukla uzaklaştırdı. Ayrıca 4 şutla karşı karşıya kaldı ve 82. dakikada Michael Keane'in şutunun çapraz direğin altına düşmesini engellemek için inanılmaz bir uçan kurtarış yaptı, ardından 92. dakikada Tyrique George'u durdurdu.

Kobbie Mainoo'nun WWE'nin Royal Rumble'ına benzettiği bu kadar çok hava bombardımanı ve köşe vuruşu stratejisi karşısında Belçikalı oyuncunun sakin ve soğukkanlı performansı, maça ideal olmayan koşullarda başlamış olması nedeniyle daha da etkileyiciydi. Maçın 10. saniyesinde Thierno Barry tarafından kovalanan Lammens, topu doğrudan forvet oyuncusuna doğru vurdu.

Bu, United taraftarlarının önceki kalecileri Andre Onana ve yedek kalecileri Altay Bayındır'dan beklediklerinin tam tersiydi. Her ikisi de köşe vuruşlarından doğrudan gol yemiş, her çapraz pas karşısında korkuya kapılmış ve bir hata yaptıklarında genellikle başka bir hata daha yapmışlardı.