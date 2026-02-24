Goal.com
Senne Lammens sadece Man Utd'nin sezonun transferi değil, aynı zamanda Premier Lig tarihinin son dönemdeki en iyi fiyat-performans oranına sahip transferlerinden biri

Manchester United'ın Everton'da 1-0 kazandığı maç, transfer ekibi için mükemmel bir vitrin oldu. Gol, yaz transfer döneminde takıma katılan üç oyuncunun eseriydi: Matheus Cunha başlattı, Bryan Mbeumo hazırladı ve Benjamin Sesko soğukkanlılıkla bitirdi. Ardından, geçen yıl United'ın en iyi transferi olduğunu kanıtlayan ve uzun yıllardır takımın en iyi transferi gibi görünen Senne Lammens, bu üstünlüğü korudu.

Lammens, çoğu kafasının üstünde oynanan 10 kornerle uğraşmak zorunda kaldı. 35 ortayla karşı karşıya kaldı, ikisini yakaladı ve dördünü yumrukla uzaklaştırdı. Ayrıca 4 şutla karşı karşıya kaldı ve 82. dakikada Michael Keane'in şutunun çapraz direğin altına düşmesini engellemek için inanılmaz bir uçan kurtarış yaptı, ardından 92. dakikada Tyrique George'u durdurdu.

Kobbie Mainoo'nun WWE'nin Royal Rumble'ına benzettiği bu kadar çok hava bombardımanı ve köşe vuruşu stratejisi karşısında Belçikalı oyuncunun sakin ve soğukkanlı performansı, maça ideal olmayan koşullarda başlamış olması nedeniyle daha da etkileyiciydi. Maçın 10. saniyesinde Thierno Barry tarafından kovalanan Lammens, topu doğrudan forvet oyuncusuna doğru vurdu.

Bu, United taraftarlarının önceki kalecileri Andre Onana ve yedek kalecileri Altay Bayındır'dan beklediklerinin tam tersiydi. Her ikisi de köşe vuruşlarından doğrudan gol yemiş, her çapraz pas karşısında korkuya kapılmış ve bir hata yaptıklarında genellikle başka bir hata daha yapmışlardı.

    Günlük tutmak onu sakinleştiriyor.

    Royal Antwerp'ten United'a 18,2 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle transfer olduğunda, her maçta bu transferin ne kadar uygun bir fiyat olduğu daha da belirgin hale geliyor. Lammens, sakin kalmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Sakin kalabilmek için bir günlük tutuyor, bu da onu Kış Olimpiyatları yıldızı Eileen Gu ile ortak bir noktaya getiriyor.

    "Maçtan önce ve sonra, sadece anahtar kelimeleri ve düşüncelerimi biraz yazıyorum" dedi kulüp medyasına. "Çünkü bazen bunu yapmazsanız, kafanızda çok fazla şey dolaşabilir. Bu, sakin kalmama ve biraz o anın içinde kalmama, durumlarda aşırı tepki vermememe yardımcı oluyor.

    Anahtar kelimeleri, tetikleyici noktaları yazıyorum. Belki de size çok baskı yapan bir takımla oynuyorsunuz ve o zaman maç sırasında çok fazla düşünmenize gerek olmadığını biliyorsunuz, zihinsel olarak zaten hazırsınız, maça ve nasıl olacağına hazırsınız. Böylece maç başladığında çok fazla şaşırmıyorsunuz. Bence bu önemli."

    'Biraz abartılı!'

    Everton'daki ultra fiziksel karşılaşma hakkındaki notları ilginç bir okuma sunacaktır. Lammens, en azından maç sonrası Sky Sports ile yaptığı röportajda düşüncelerini paylaşabildi ve kendisine atılan çok sayıda ortayı değerlendirdi. 

    O şöyle dedi: "Kornerlerin ve duran topların zor olacağını biliyorduk. Bu benim güçlü olduğum bir alan ama bugün biraz abartılıydı! Çıkmak için çizginin gerisinde kalmak zorunda kaldım. Çok fazlaydı ama hakemlerin bunu görmesi zor olabilir. Everton fiziksel bir takım, savunmacıları gerçekten çok iri.

    Bazen etrafındaki oyuncuları çok fazla düşünemezsin, çünkü o zaman topa odaklanamazsın. Defans oyuncularım benim için alan yaratabilir, böylece ben de gelip topu yumruklayabilirim. Ama bu giderek zorlaşıyor."

    Kaosu ortadan kaldırmak

    Şikayetlerine rağmen, Lammens tamamen sakin görünüyordu. Carrick, onun bu durumla başa çıkma şeklinden çok etkilenmişti. 

    "Benim için o, güvenilir ve itimat edilebilir bir kaleci," dedi koç. "Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırmasını ve ortalığı sakinleştirmesini istersiniz. Bence Senne öyle birisi.

    Bazen oldukça sessiz ve alçakgönüllüdür, ama bu konuda gerçekten çok güçlüdür. Devreye girmek, bazıları için çok büyük bir roldür ve diğerleri bu durumla başa çıkmak ve ortamda rahat olmak hakkında konuşurlar. Bazen zaman alır, bazen almaz, ama şu anda bu sakinlik ve soğukkanlılıkla nasıl başa çıktığı, bence önündeki oyunculara çok yardımcı oluyor."

    Diğerlerinden daha fazla gol önlemek

    Lammens, Carrick'in Ruben Amorim'in yerine geçip üçlü savunmayı terk etmesinden bu yana tanıdık dörtlü savunma ile oynamaktan faydalandı. Portekizli teknik adamın bir stoperini başka bir stoperle değiştirme eğilimi de United'ın uyumuna yardımcı olmadı. 

    Ancak Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle kaybına rağmen, Lammens savunmasında rahat görünüyordu ve Carrick yönetiminde altı maçta üçüncü kez kalesini gole kapattı. Amorim'in bu sezon tüm turnuvalarda yönettiği 20 maçta, United sadece iki kez kalesini gole kapattı.

    Fazladan bir defans oyuncusuna sahip olmak ve hepsinin doğal pozisyonlarında oynaması, United'ın şu anda daha sağlam olmasına açıkça yardımcı oluyor, ancak Lammens, defansın çok daha rahat görünmesinin ana nedeni. Kulübe katıldığından bu yana, beklenen gol sayısı (XGoT) bazında Premier League'deki diğer tüm kalecilerden daha fazla golü önledi.  

    Van der Sar'ın izinden giderek

    Lammens, United'ın kalesinde etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra kaçınılmaz olarak Peter Schmeichel ile karşılaştırıldı. Danimarkalı oyuncu, United'ın en ikonik kalecisidir, ancak kişilikleri çok farklı olduğu için bu karşılaştırma yetersiz kalmaktadır. Schmeichel sürekli olarak savunma oyuncularını azarlıyor, rakiplerine karşı duruş sergiliyor veya eldivenli parmaklarını onlara sallıyordu. Lammens ise bunun tam tersidir. Daha uygun bir karşılaştırma, aynı zamanda sakinliğin simgesi olan ve yine Hollanda kökenli olan Edwin van der Sar'dır.

    Maçtan bir gün önce Overlap podcast'inde konuşan Van der Sar, "Premier League'in fiziksel özelliklerini çok iyi bildiği belli. Penaltı noktasında toplara çıkıyor ve kendinden emin bir şekilde topu kontrol ediyor, gerektiğinde kurtarışlar yapıyor, gereksiz kurtarışlar yapmaya çalışmıyor" dedi.

    Maçtan sonra Sky Sports stüdyosunda onunla konuşan Van der Sar, 23 yaşındaki oyuncuyu Everton'ın "korkunç" kornerlerini iyi karşıladığı için övdü ve Premier Lig'deki ilk yılı için tebrik etti. Van der Sar da 2005 yılında Fulham'dan sadece 2 milyon sterlin karşılığında United'a nispeten düşük bir ücretle transfer olmuştu. O zamanlar 34 yaşındaydı, ancak 40 yaşına kadar United'da kalarak dört Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. 

    Aradaki fark, Ajax ve Juventus'ta zengin bir deneyime sahip olması, Premier Lig'i iyi tanıması ve uzun süredir Hollanda'nın 1 numaralı kalecisi olmasıydı. Ancak Lammens, en üst düzeyde sadece bir sezon oynamıştı ve bu da Avrupa'nın en iyi beş liginin dışında bir ligdi. Ayrıca Belçika milli takımında hiç oynamamıştı.

    Schmeichel'in yanıldığını kanıtlamak

    United onu transfer ettiğinde anlaşılabilir bir endişe vardı ve Schmeichel, Lammens'i daha önce hiç duymadığını itiraf etti ve onu "umut vaat eden" bir transfer olarak nitelendirdi. O, kulübün Emi Martinez'i transfer etmesini istiyordu ve Amorim de öyle. 

    Ancak, baş kaleci scoutu Tony Coton liderliğindeki United, Lammens'in yaş profiline güveniyordu - Arjantinli oyuncudan on yaş daha gençti - ve hem transfer ücreti hem de maaşı açısından oldukça ucuzdu. Bu transfer, kulübün Mbeumo ve Cunha gibi kendini kanıtlamış Premier League forvetlerini hedeflemesiyle uyumsuz görünüyordu ve en azından geleceğe yapılan bir bahis gibi hissettiriyordu. 

    Schmeichel şu uyarıda bulundu: "Onun istatistiklerinin Avrupa'nın en iyi on liginde mükemmel olduğunu biliyorum. Ancak bu, Belçika'da beşinci sırada bitiren Antwerp takımında elde ettiği sonuçlardı. Sekiz penaltının dördünü kurtardı, ancak sadece istatistiklere dayalı transferler risklidir. İstatistikler, bir hata yaptıktan sonra nasıl tepki verdiğini veya Manchester United'ın baskısıyla nasıl başa çıktığını göstermez. Bu baskı, futbolun başka hiçbir yerinde görülmez."

    Lammens, Schmeichel'in her konuda yanıldığını kanıtladı ve yeterince iyi ararsanız piyasada değer olduğunu gösterdi. Belçikalı oyuncu bu şekilde oynamaya devam ederse, Premier League tarihinin son dönemindeki en iyi fiyat-performans oranına sahip transferlerden biri olduğunu kanıtlayacaktır.

