"Seçmenlerle dostça davranmak zorundayız" - Barcelona yıldızı Raphinha, "adaletsiz" Ballon d'Or ve FIFA Best ödüllerinin reddedilmesine öfkelendi.

Onun başarıları İspanya'da Yılın En İyi Sporcusu ödülü olan Toresky Ödülü ile takdir edildi ve Raphinha Cadena SER'e şunları söyledi: "Gerçek şu ki, yaptığınız işin takdir edilmesi çok özel bir şey; sonuçta, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmek ve bunun için bir ödül almak çok tatmin edici. Benim için en önemli şey takım ödülleri, bu yüzden bu kulübe geldim, ama bireysel ödüllerin önemli olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum."

2025-26 sezonundaki başarılarının birçok kişi tarafından haksız bir şekilde göz ardı edildiği sorulduğunda şunları ekledi: "Kimseye bir borcum yok. Geçirdiğim sezonu biliyorum ve bunun çok haksız olduğunu biliyorum; sonuçta bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şey. Saha dışında hiçbir şey üzerinde kontrolüm yok. Sonuçta, oy veren insanlarla dostça davranmak zorundasınız. Ben sahada sonuçlar üreten biriyim ve ne olursa olsun, geçirdiğim sezondan memnunum."