"Seçmenlerle dostça davranmak zorundayız" - Barcelona yıldızı Raphinha, "adaletsiz" Ballon d'Or ve FIFA Best ödüllerinin reddedilmesine öfkelendi.
Raphinha, 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci oldu.
Raphinha geçen sezon 34 kez gol atarak bu alanda kişisel rekorunu kırdı ve Katalan devlerinin talismanik bir figürü haline geldi. Bir ara Altın Top ödülünün potansiyel adayı olarak gösterilen Raphinha, ancak bu ödülü Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in forveti Ousmane Dembele'ye kaptırdı.
Oylamada Raphinha, Dembele, Lamine Yamal, Vitinha ve Mohamed Salah'ın ardından beşinci sıraya geriledi ve The Best oylamasında da ilk üçte yer alamadı.
Raphinha, en iyi ödülleri kaçırmasına tepki gösterdi
Onun başarıları İspanya'da Yılın En İyi Sporcusu ödülü olan Toresky Ödülü ile takdir edildi ve Raphinha Cadena SER'e şunları söyledi: "Gerçek şu ki, yaptığınız işin takdir edilmesi çok özel bir şey; sonuçta, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmek ve bunun için bir ödül almak çok tatmin edici. Benim için en önemli şey takım ödülleri, bu yüzden bu kulübe geldim, ama bireysel ödüllerin önemli olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum."
2025-26 sezonundaki başarılarının birçok kişi tarafından haksız bir şekilde göz ardı edildiği sorulduğunda şunları ekledi: "Kimseye bir borcum yok. Geçirdiğim sezonu biliyorum ve bunun çok haksız olduğunu biliyorum; sonuçta bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şey. Saha dışında hiçbir şey üzerinde kontrolüm yok. Sonuçta, oy veren insanlarla dostça davranmak zorundasınız. Ben sahada sonuçlar üreten biriyim ve ne olursa olsun, geçirdiğim sezondan memnunum."
Brezilyalı forvet Katalonya'da hayallerini yaşıyor
Raphinha, 2022 yılında Leeds United'dan Barça'ya transfer oldu. Camp Nou'da transfer söylentileri dolaşırken, zaman zaman geleceği hakkında sorularla karşı karşıya kaldı, ancak 29 yaşındaki oyuncu, en zorlu ortamda kendini kanıtlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyor.
Blaugrana'yı temsil etmekle ilgili olarak şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, takımın ötesinde, bu şehirde yaşamak bir rüyaydı. Plajı ve harika havası olan bir şehirde yaşamayı gerçekten çok seviyoruz. Herkes ilk günden itibaren bizi çok sıcak karşıladı. Daha önce de burayı seviyorduk, ancak insanların sevgisi sayesinde burası bizim için daha da özel hale geldi."
Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezon daha fazla büyük kupa peşinde. Şampiyonlar Ligi ve Kupa del Rey'de yoluna devam ederken, La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'in bir puan önünde lider durumda.
Eski rakiplerinin ensesinde olduğu konusunda Raphinha, İspanya'da üçüncü kez şampiyonluk kazanmayı hedeflerken şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, diğer takımlara hiç dikkat etmiyorum. Bence bizim işimizi yapmamız gerekiyor ve bunu iyi yaparsak, diğerleri umurumuzda olmaz."
Raphinha, Yamal'ı en iyi ödülü kazanarak onu alt ettiği için alay mı etti?
Raphinha bu sezon sakatlıklarla boğuştu, ancak yine de 13 gol attı. Manchester United'dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford gibi oyuncularla forma şansı için rekabet ederken, genç yetenek Yamal ise karşı kanatta parlıyor.
Yamal'ın oyunundaki potansiyel göz önüne alındığında, bir gün Ballon d'Or ödülünü kazanması bekleniyor. Raphinha, 18 yaşındaki meslektaşını Toresky Ödülü'nü kazanması konusunda takıldığında ne hissettiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Hayır, hayır. Sonuçta Lamine, kazandığı ödülleri ve kazanamadığı ödülleri de hak ediyor. Bence birçok kişi ona karşı çok adaletsiz davrandı. O, önünde birçok futbol hayali olan bir çocuk ve eminim ki, önündeki tüm bireysel ödülleri kazanacaktır."
Barcelona, Perşembe günü Atletico Madrid ile Copa del Rey yarı finalinin ilk maçına çıkacak. Hansi Flick'in takımı La Liga zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışırken, Pazartesi günü Girona ile karşılaşmak için deplasmana çıkacaklar.
