Seçimler yaklaşırken Joan Laporta neden Barcelona başkanlığından 'istifa etti' - açıklaması

Laporta, en büyük favori olarak yarışa giriyor, ancak rakipsiz olmayacak. Rakip sayısı dörde yükseldi ve Víctor Font bir kez daha başlıca rakip olarak ortaya çıktı. 2021 seçimlerinde Laporta'nın 30.184 oyuna karşı 16.679 oyla ikinci olan Font, son beş yılı modernleşme ve mali ihtiyatlılık platformunu geliştirmekle geçirdi.

Font'a yarışta Marc Ciria, Xavier Vilajoana ve Joan Camprubi de katılıyor ve hepsi adaylık niyetlerini açıkladı. Ancak adaylığını açıklamak sadece ilk adımdır. Mart ayında oy pusulasına isimlerinin yazdırılması için, her aday ünlü imza toplama aşamasını geçmek zorundadır.

Laporta dahil tüm adayların, adaylıklarını destekleyen kulüp üyelerinden 2.321 geçerli imza sunmaları gerekiyor. Bu eşik genellikle bir filtre görevi görüyor ve adayları yalnızca gerçek taban desteğine sahip olanlarla sınırlandırıyor. Önceki seçimlerde, çok sayıda "ön aday" bu engelde takıldı ve imza toplama yarışı, taraftarlar arasında Laporta karşıtı duyguların ilk gerçek testi olacak.

