getty
Seçimler yaklaşırken Joan Laporta neden Barcelona başkanlığından 'istifa etti' - açıklaması
Laporta istifa ederek seçim savaşını başlattı
Laporta başkanlık görevinden istifa ederek kulübün seçim sürecinin resmi olarak başlamasını sağladı. İstifa, kulüp tüzüğünün gerektirdiği zorunlu bir formalitedir ve Laporta'nın Katalan devinin başında üçüncü kez görev yapmak için yeniden aday olmasının önünü açmaktadır. Bu kural, eşit şartlar sağlanmasını garanti altına alır ve görevdeki başkanın seçim döneminde kulübün günlük işleyişini doğrudan kampanya amaçları için kullanmasını engeller.
Laporta'nın yokluğunda, kulübün günlük işleyişi şansa bırakılmayacak. Seçimler sona erene kadar operasyonları denetlemek üzere bir yönetim komisyonu kuruldu. Bu geçici organ, 2021 seçim zaferinden bu yana spor başkan yardımcısı olarak görev yapan Laporta'nın güvenilir müttefiki Rafa Yuste tarafından yönetilecek. Yuste'nin temel görevi, kulübün siyasi mekanizması 15 Mart'taki belirleyici oylama için hazırlık yaparken istikrar ve tarafsızlığı sağlamak olacak.
- AFP
Víctor Font, dört rakibin ortaya çıkmasıyla liderliği ele geçirdi.
Laporta, en büyük favori olarak yarışa giriyor, ancak rakipsiz olmayacak. Rakip sayısı dörde yükseldi ve Víctor Font bir kez daha başlıca rakip olarak ortaya çıktı. 2021 seçimlerinde Laporta'nın 30.184 oyuna karşı 16.679 oyla ikinci olan Font, son beş yılı modernleşme ve mali ihtiyatlılık platformunu geliştirmekle geçirdi.
Font'a yarışta Marc Ciria, Xavier Vilajoana ve Joan Camprubi de katılıyor ve hepsi adaylık niyetlerini açıkladı. Ancak adaylığını açıklamak sadece ilk adımdır. Mart ayında oy pusulasına isimlerinin yazdırılması için, her aday ünlü imza toplama aşamasını geçmek zorundadır.
Laporta dahil tüm adayların, adaylıklarını destekleyen kulüp üyelerinden 2.321 geçerli imza sunmaları gerekiyor. Bu eşik genellikle bir filtre görevi görüyor ve adayları yalnızca gerçek taban desteğine sahip olanlarla sınırlandırıyor. Önceki seçimlerde, çok sayıda "ön aday" bu engelde takıldı ve imza toplama yarışı, taraftarlar arasında Laporta karşıtı duyguların ilk gerçek testi olacak.
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Camp Nou'nun tamamlanması ve Messi'nin dönüşü gündemde mi?
Kampanya sürecinin, Camp Nou'nun geleceği ön planda olmak üzere, önemli konuların hakimiyetinde geçmesi bekleniyor. Yeniden geliştirme çalışmaları son aşamasına girerken, Laporta, takımın rekabet gücünden ödün vermeden 2027 yılına kadar projeyi tamamlayabilecek tek kişi olduğunu vurgulayacak. Ancak rakipleri, gecikmeleri ve inşaatı finanse etmek için kullanılan finansal araçları mercek altına alacaktır.
Tuğla ve harçların ötesinde, kampanyanın duygusal çekiciliği Lionel Messi etrafında şekillenebilir. Arjantinli efsane futbolcunun kariyerinin sonuna yaklaşmasıyla, onun oyuncu olarak değil de başka bir görevle geri dönme olasılığı - ya da son bir veda sezonu - seçmenleri etkilemek için güçlü bir araç olmaya devam ediyor. Kulübün mali durumu ve yaz aylarında potansiyel olarak yapılacak büyük transferler de, üyeler Avrupa'da hakimiyete geri dönülmesini talep ettiklerinden, önemli bir mücadele alanı olacak.
- AFP
Barselona'nın geleceği için belirleyici bir an
Laporta için bu seçim miras meselesi. 2003 ile 2010 yılları arasında kulübün altın çağını yöneten ve ardından 2021'de derin bir kriz dönemini yönetmek için geri dönen Laporta, şimdi işi bitirmek için zaman istiyor.
2021'deki zaferi, nostalji ve umut vaatleriyle beslenen ezici bir çoğunluktu. Bu kez, istikrar ve yeniden yapılanma konusundaki başarılarıyla seçimlere katılıyor. Toni Freixa'nın aday olmamayı tercih etmesiyle, Laporta karşıtı oylar Font'un etrafında birleşebilir ve bu da seçimi beş yıl öncesine göre daha çekişmeli hale getirebilir. Önümüzdeki ay, socios'ların Barça'yı yeni stadyumuna ve yeni bir döneme taşıyacak kişiyi belirleyeceği, tartışmaların, vaatlerin ve siyasi manevraların yoğun olduğu çılgın bir dönem olacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam