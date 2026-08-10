Yeni sezon, "el-Alemi" kaptanının sözleşmesinin sona ermesinin yaklaşması ve yeni bir dönem sürdürüp sürdüremeyeceğinin belirsizliği göz önüne alındığında, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile hikâyesindeki son perde olabilir. Bunun nedeni oyuncunun farklı ve son bir deneyim yaşama isteği ya da kulübün içinde bulunduğu zorlu mali durum olabilir.
Ronaldo, Al Nassr'daki sonunun sıradan olmasını istemiyor; aksine başarabileceği her şeyi başardıktan sonra büyük kapıdan ayrılmayı amaçlıyor. Ancak bu kez hırsı, kulüp içindeki farklı bir gerçeklikle çarpışıyor; zira Al Nassr, kaptanının takımı güçlendirmek ve tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etmek için beklediği hamleleri gerçekleştiremedi.