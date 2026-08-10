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Scouting Roshn: Ronaldo'nun son dansı Al Nassr duvarına çarpıyor!

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

El Global ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oluyor

Yeni sezon, "el-Alemi" kaptanının sözleşmesinin sona ermesinin yaklaşması ve yeni bir dönem sürdürüp sürdüremeyeceğinin belirsizliği göz önüne alındığında, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile hikâyesindeki son perde olabilir. Bunun nedeni oyuncunun farklı ve son bir deneyim yaşama isteği ya da kulübün içinde bulunduğu zorlu mali durum olabilir.

Ronaldo, Al Nassr'daki sonunun sıradan olmasını istemiyor; aksine başarabileceği her şeyi başardıktan sonra büyük kapıdan ayrılmayı amaçlıyor. Ancak bu kez hırsı, kulüp içindeki farklı bir gerçeklikle çarpışıyor; zira Al Nassr, kaptanının takımı güçlendirmek ve tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etmek için beklediği hamleleri gerçekleştiremedi.

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    Ronaldo mükemmel finali istiyor

    Nassr'a geldiği andan itibaren Ronaldo'nun projesi kupalar için rekabet fikriyle özdeşleşti; bu yüzden "El-Alemi" ile geçirebileceği olası son sezon, olağanüstü bir öneme sahip.

    Portekizli, Suudi Arabistan'daki serüveninin sonunun önceki sezonlardan farklı olması için son imzasını atmak istiyor: Roshn Ligi'ni kazanmak, AFC Elite Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde rekabet etmek, bireysel rekorları kırmayı sürdürmek ve gol krallığı unvanını geri almak.

    Ancak bu hedeflere ulaşmak güçlü ve dengeli bir takım gerektiriyor; bu da Nassr'ın transfer piyasasındaki hamlelerini "son dansın" şeklini belirleyecek kritik bir faktör hâline getiriyor.

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    Sadece Costa: Al-Nassr harekete geçmiyor

    Şu ana kadar Al Nassr, orta sahayı yalnızca Portekizli Samu Costa ile anlaşarak takviye etti; oyuncu, Hırvat Marcelo Brozovic'in ayrılığının ardından onun yerine gelecek.

    Transferin öneminden bağımsız olarak, bu hamle takımın tüm ihtiyaçlarını karşılamıyor; özellikle de Al Nassr'ın birden fazla kupada mücadele etmesi gereken bir sezona girdiği ve kulübün, mercatodaki hareket kabiliyetini açık biçimde kısıtlayan birikmiş borçlar ile mali yükümlülüklerden muzdarip olduğu düşünüldüğünde.

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    Dolayısıyla Ronaldo, kendisini umduğu takviyeyi alamamış bir kadronun önünde buldu; oysa hedefleri, ona kupa yarışında yardımcı olabilecek yeni isimlerin eklenmesini gerektiriyordu.

  • Sağ bek: gerçek bir kriz

    Sağ bek mevkisi, Nassr içinde takviye gerektiren mevkilerin başında geliyor; özellikle Sultan Al-Ghannam'ın çapraz bağlarında yaşadığı kopma sonrasında Nawaf Boushal bu mevkideki temel seçenek haline geldi.

    Sorun şu ki, bu boyutta uzun bir sezon güçlü alternatifler gerektiriyor; özellikle çok sayıda kupada mücadele edilmesiyle birlikte Al-Ghannam'ın yokluğu, takımın hesaplarında etkili bir darbe olarak öne çıkıyor.



    Sol kanada gelince, durum pek de daha iyi görünmüyor. Saad Al-Nasser'in performansındaki düşüş ve sorunu net biçimde çözecek uzmanlaşmış bir yabancı seçeneğin bulunmaması söz konusuyken, asıl mevkisi kanat olmasına rağmen Ayman Yahya mecburi bir çözüm olarak devreye giriyor.

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  • Yeni bir kanat oyuncusu: Eksik olan bir başka parça

    Nassr, özellikle Brezilyalı Wesley'in kiralık olarak ayrılmasının ardından iki kanatta da oynayabilecek bir kanat oyuncusuna da ihtiyaç duyuyor.

    Bu tür oyuncular, teknik direktöre sezon boyunca büyük bir esneklik sağlar; takımın oyun düzenini değiştirmesine, sakatlıklar ve maç yoğunluğuyla hücum gücünü ciddi ölçüde etkilemeden başa çıkmasına imkân tanır.

    Ancak bu mevki bile gereken takviyeyi alamadı ve Nassr'ı sezon başlamadan bekleyen ihtiyaç listesi daha da uzadı.

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    Hayaller gerçeklerle çarpıştığında

    İşin ilginç yanı, Ronaldo muhtemel son sezonuna her şeyi kazanmak isteyerek girerken, Nassr aynı sezona transfer piyasasındaki hamleleri son derece sınırlayan mali kısıtlamalar altında giriyor.

    Kaptan rekabet edebilecek bir takım isterken, kulüp öncelikle mali yükümlülüklerini karşılamaya çalışıyor ve iki taraf arasındaki uçurum açıkça göze çarpıyor.

    Yine de Ronaldo'nun tek başına fark yaratabilme yeteneği göz ardı edilemez; kendisi hâlâ dünyanın en önemli forvetlerinden biri, ancak Nassr daha eksiksiz kadrolara sahip kulüplerle rekabet etmek istiyorsa yalnızca ona bel bağlamak yeterli olmayacak.

    Kaptanın hayalleri ile kulübün mali gerçekliği arasında, Ronaldo'nun Nassr ile "son dansı" başlıyor ve şimdi en önemli soru şu: Portekizli bu duvarı aşıp uzun süredir aradığı kupaları da yanında taşıyarak Riyad'dan ayrılabilecek mi, yoksa bu deneyim yeni soru işaretleri arasında mı sona erecek?

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