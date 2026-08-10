Şu ana kadar Al Nassr, orta sahayı yalnızca Portekizli Samu Costa ile anlaşarak takviye etti; oyuncu, Hırvat Marcelo Brozovic'in ayrılığının ardından onun yerine gelecek.

Transferin öneminden bağımsız olarak, bu hamle takımın tüm ihtiyaçlarını karşılamıyor; özellikle de Al Nassr'ın birden fazla kupada mücadele etmesi gereken bir sezona girdiği ve kulübün, mercatodaki hareket kabiliyetini açık biçimde kısıtlayan birikmiş borçlar ile mali yükümlülüklerden muzdarip olduğu düşünüldüğünde.

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Dolayısıyla Ronaldo, kendisini umduğu takviyeyi alamamış bir kadronun önünde buldu; oysa hedefleri, ona kupa yarışında yardımcı olabilecek yeni isimlerin eklenmesini gerektiriyordu.