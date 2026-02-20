Scott McTominay, Premier League'e dönüşü ve Napoli ile sözleşme uzatma olasılığı hakkında konuşmalar sürerken geleceği hakkında net bir açıklama yaptı

Eski Red Devils orta saha oyuncusu, Stadio Diego Armando Maradona'dan erken ayrılacağına dair söylentileri yatıştırmak için harekete geçti. İtalya'ya geldiğinden beri McTominay, Antonio Conte'nin taktiksel devriminde merkezi bir figür haline geldi ve Partenopei'nin Scudetto yarışındaki statüsünü geri kazanmasına yardımcı oldu. İtalyan futboluna sorunsuz geçişi, Old Trafford'a geri dönme ihtimali de dahil olmak üzere birçok İngiliz kulübünün dikkatini çektiği bildiriliyor.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, odak noktasının tamamen şu anki çevresi olduğunu vurguladı. Premier League'e geri dönebileceğine dair haberler çıkmasına rağmen, menajerinin dış taraflarla görüşmediğini açıkladı. McTominay, ailesinin Akdeniz kentine iyi uyum sağladığını belirterek, Napoli'deki yaşam tarzından memnun olduğunu vurguladı.

McTominay, Il Corriere dello Sport'a"Menajerim, geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi" dedi. "Sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada çok mutluyum ve benim için önemli olan tek şey Napoli'de bir oyuncu olduğum; tek düşündüğüm bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görebiliyorum."