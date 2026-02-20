Getty Images
Çeviri:
Scott McTominay, Premier League'e dönüşü ve Napoli ile sözleşme uzatma olasılığı hakkında konuşmalar sürerken geleceği hakkında net bir açıklama yaptı
McTominay transfer söylentilerini susturdu
Eski Red Devils orta saha oyuncusu, Stadio Diego Armando Maradona'dan erken ayrılacağına dair söylentileri yatıştırmak için harekete geçti. İtalya'ya geldiğinden beri McTominay, Antonio Conte'nin taktiksel devriminde merkezi bir figür haline geldi ve Partenopei'nin Scudetto yarışındaki statüsünü geri kazanmasına yardımcı oldu. İtalyan futboluna sorunsuz geçişi, Old Trafford'a geri dönme ihtimali de dahil olmak üzere birçok İngiliz kulübünün dikkatini çektiği bildiriliyor.
Ancak 29 yaşındaki oyuncu, odak noktasının tamamen şu anki çevresi olduğunu vurguladı. Premier League'e geri dönebileceğine dair haberler çıkmasına rağmen, menajerinin dış taraflarla görüşmediğini açıkladı. McTominay, ailesinin Akdeniz kentine iyi uyum sağladığını belirterek, Napoli'deki yaşam tarzından memnun olduğunu vurguladı.
McTominay, Il Corriere dello Sport'a"Menajerim, geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi" dedi. "Sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada çok mutluyum ve benim için önemli olan tek şey Napoli'de bir oyuncu olduğum; tek düşündüğüm bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görebiliyorum."
- Getty Images
Napoli, Scudetto kahramanının ayrılacağından korkuyor
Napoli, McTominay'ın eski kulübü de dahil olmak üzere birçok takımın ilgisini farkında. Direktör Leonardo Giammarioli, 2024-25 sezonunun Serie A MVP'sinin İngiltere'ye geri dönme ihtimalinden endişe duyduğunu ve onun bir üst düzey takıma transfer olmayı "hak ettiğini" itiraf etti.
"Evet, elbette endişeliyim. Ama sonuçta, özellikle çok iyi bir insan olan Scott'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde bir sonraki seviyeye ulaşmasını çok isteriz – belki şimdi değil, belki gelecek yıl değil, ama o bunu hak ediyor," dedi Giammarioli.
Ancak, son zamanlarda İskoçya milli takım oyuncusunun bu yaz Napoli'den ayrılmayı planladığı ve öncelikli hedefinin Premier League'e geri dönmek olduğu bildirildi. Tuttomercatoweb', kendisinin ve kız arkadaşı Cam Reading'in "mümkün olan en kısa sürede" İngiltere'ye taşınmak istediklerini bildirdi.
Conte yönetiminde taktiksel evrim
McTominay'ın Serie A'daki yükselişi, Antonio Conte'nin zorlu liderliği altında gösterdiği uyum yeteneğinin bir kanıtıdır. Geçen sezon Serie A şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan İskoçya'nın kahramanı, İtalyan takımında parlamaya devam ediyor. Bu sezon Serie A'da 23 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı, Napoli'nin hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi kampanyasında ise 4 gol attı.
Conte'nin adamları bu sezon istikrarı sağlayamasa da, McTominay Old Trafford'dan ayrıldıktan sonra yıldızlığa yükselişini bu koça borçlu olduğunu söylüyor.
Orta saha oyuncusu, "Napoli'de hem taktik hem de fiziksel açıdan gelişim gösterdim" dedi. "Taktik olarak İtalya, Premier Lig'den farklı. Çok hızlı bir şekilde nasıl oynayacağımı, hangi hareketleri yapacağımı, kendimi nasıl serbest bırakacağımı, rakip sahada nasıl sorun yaratacağımı ve nasıl savunma yapacağımı öğrenmek ve uyum sağlamak zorundaydım. Güzel bir öğrenme süreciydi ve her dakikasından keyif aldım."
- Getty Images Sport
Maç günü öncesi sakatlık endişeleri
İyi formunu sürdürme arzusuna rağmen, McTominay şu anda Napoli'nin yaklaşan lig maçına yetişmek için zamanla yarışıyor. Sürekli tendon sorunu, son antrenmanlara katılımını sınırladı ve Conte'yi orta sahanın kalbinde potansiyel bir seçim baş ağrısıyla baş başa bıraktı.
Tıbbi ekibin, uzun süreli bir sakatlığı önlemek için oyuncunun antrenman yükünü dikkatli bir şekilde ayarladığı bildiriliyor. Partenopei'nin bu hafta sonu Atalanta ile karşılaşacağı maçta, İskoç milli oyuncunun forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Reklam