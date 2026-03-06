Scott McTominay'ın menajeri İtalya'da bekleniyor. Napoli, Premier League'e dönüş söylentileri arasında sözleşmeyi yenilemek için bastırıyor

Mart ayı, İskoç oyuncunun geleceği için belirleyici bir ay olacak. Temsilcileri, resmi görüşmeler için Napoli'ye gelmesi planlanıyor. Haberlere göre, kulüp, şu anda 2028'de sona erecek olan mevcut sözleşmesini uzatma konusunda net bir istekte bulundu. McTominay'ın Napoli'de "tanrı gibi hissettiği" söyleniyor ve bu da yaklaşan görüşmeler için olumlu bir zemin oluşturuyor.

Bu gelişme, İngiliz kulüplerinin oyuncunun durumunu takip ettiği yönündeki söylentilerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Ancak oyuncu, bu söylentilere ilişkin olarak kısa süre önce şu açıklamayı yaptı: "Menajerim, geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi. Sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada çok mutluyum ve benim için önemli olan tek şey Napoli oyuncusu olduğum; tek düşündüğüm şey bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görüyorum."