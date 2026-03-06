Getty Images
Scott McTominay'ın menajeri İtalya'da bekleniyor. Napoli, Premier League'e dönüş söylentileri arasında sözleşmeyi yenilemek için bastırıyor
Napoli'nin McTominay görevi
Orta saha oyuncusu, 7 Şubat'ta geçirdiği tendon sakatlığının ardından şu anda tam olarak forma girmeye çalışıyor, ancak onun yokluğu, takım için ne kadar önemli olduğunu daha da belirgin hale getirdi. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Napoli yetkilileri, 29 yaşındaki oyuncuya Serie A'nın en iyi oyuncularından biri olduğunu yansıtan daha iyi bir sözleşme teklif ederek potansiyel talipleri uzaklaştırmak istiyor.
Napoli zirvesi için ajanlar hazır
Mart ayı, İskoç oyuncunun geleceği için belirleyici bir ay olacak. Temsilcileri, resmi görüşmeler için Napoli'ye gelmesi planlanıyor. Haberlere göre, kulüp, şu anda 2028'de sona erecek olan mevcut sözleşmesini uzatma konusunda net bir istekte bulundu. McTominay'ın Napoli'de "tanrı gibi hissettiği" söyleniyor ve bu da yaklaşan görüşmeler için olumlu bir zemin oluşturuyor.
Bu gelişme, İngiliz kulüplerinin oyuncunun durumunu takip ettiği yönündeki söylentilerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Ancak oyuncu, bu söylentilere ilişkin olarak kısa süre önce şu açıklamayı yaptı: "Menajerim, geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi. Sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada çok mutluyum ve benim için önemli olan tek şey Napoli oyuncusu olduğum; tek düşündüğüm şey bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görüyorum."
Gol önünde sansasyonel form
McTominay'ın İtalya'daki etkisi, ligin en iyi oyuncusu seçildiği ilk sezonunun ardından istatistiksel olarak şaşırtıcı boyutlara ulaştı. 2025/26 sezonunda, tüm turnuvalarda şimdiden çift haneli rakamlara ulaştı ve Serie A'da altı, Şampiyonlar Ligi'nde dört gol attı. Yaratıcı performansı da aynı derecede etkileyiciydi ve bu sezon şu ana kadar takım arkadaşlarına dört asist yaptı.
Bu klinik üstünlüğü onu Conte için vazgeçilmez hale getirdi. Gelişimi hakkında konuşan McTominay, "Napoli'de hem taktik hem de fiziksel açıdan büyüdüm. Taktik olarak İtalya, Premier Lig'den farklı. Çok hızlı bir şekilde nasıl oynayacağımı, hangi hareketleri yapacağımı, kendimi nasıl serbest bırakacağımı, rakip sahasında nasıl sorun yaratacağımı ve nasıl savunma yapacağımı öğrenmek ve uyum sağlamak zorundaydım. Güzel bir öğrenme süreciydi ve her dakikasından keyif aldım" dedi.
Napoli'nin McTominay'ı tutma mücadelesi
Oyuncunun kamuoyuna yaptığı taahhüdüne rağmen, Napoli direktörü Leonardo Giammarioli daha önce Premier Lig'in cazibesiyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Direktör, kulübün yıldızını tutmak istediğini, ancak oyuncunun performansının en yüksek seviyeye layık olduğunu itiraf etti. "Evet, elbette endişeliyim. Ama sonuçta, özellikle çok iyi bir insan olan Scott'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde bir sonraki seviyeye ulaşmasını çok isteriz - belki şimdi değil, belki gelecek yıl değil, ama o bunu hak ediyor," dedi Giammarioli.
Şu an için odak noktası sahada ve yaklaşan sözleşme uzatması. Bazı kaynaklar kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönme isteğini öne sürerken, menajerlerinin planlanan gelişi Napoli projesine bağlı kalma isteğini gösteriyor. Scudetto yarışı kızışırken, McTominay'ın yeni bir sözleşme imzalaması, İtalyan devlerinin niyetini açıkça ortaya koyacaktır.
