Glasner, takımının zayıf bir Liverpool takımını yendiğini kabul etmedi. Avusturyalı teknik adam, Liverpool forması giyen her oyuncunun saygıyı hak ettiğini, çünkü hepsinin en büyük sahnelerde parlayacak yeteneklere sahip olduğunu vurguladı.

"Joe Gomez'in onlarla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazandığını gördüm; Wataru Endo'nun Japonya için birçok maçta oynadığını gördüm; Alexis Mac Allister'ın Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandığını gördüm; 40 milyon sterlin değerindeki Kerkez'i gördüm; İtalya için oynayan Chiesa'yı gördüm" dedi. "Böyle bir şey söylemek saygısızlık olur bence. Bu [Liverpool] rozetini takan herkes kalitelidir."

Ancak Slot, genç yetenekleri geliştirmek için Liverpool'un uzun vadeli vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, yoğun rotasyon yapma kararını savundu.

Çarşamba günü Palace'a yenildikten sonra Sky Sports'a konuşan Slot şunları söyledi: "Bu kulübü takip edenler, bu turnuvayı genç oyuncular için kullandığımızı bilir. Onlar için bir yol açmak, 60.000 kişinin önünde, kendi taraftarlarımızın önünde oynamalarını sağlamak istiyoruz, bu bir neden.

Diğer bir neden ise, sadece dört veya beş sakat oyuncumuz var, ancak aynı oyuncuları tekrar oynatmak zorundayım. Bu kadar çok maç kaybetmemizin birçok nedeni var, bu kadar çok kaybetmek için mazeret yok, ancak neredeyse her seferinde sadece iki gün ara olduğu ve deplasman maçından sonra yine deplasman maçı oynadığımız için aynı oyuncuları oynamaya devam etmek zorunda kaldık, bu da yardımcı olmadı.

"Örneğin, Alexander Isak gibi, sezon öncesi hazırlık maçlarını kaçıran oyuncuları denedim, bu başka bir sakatlık riski yaratıyor ve şu anda sadece 15, 16 kıdemli oyuncumuz var."