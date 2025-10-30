AFP
'Sayısızlık!' Glasner'den olay Liverpool yanıtı...
Büyük değişiklikler yaşayan Liverpool çöküyor
Arne Slot, hafta sonu Brentford'a 3-2 yenildikleri Premier Lig maçının ardından kadrosunda 10 değişiklik yaparak büyük bir risk aldı. Brentford maçından sadece Milos Kerkez yerini korudu ve Joe Gomez, Wataru Endo, Andy Robertson ve Calvin Ramsay ile birlikte beş kişilik savunmada yer aldı. Orta sahada Alexis Mac Allister, Kieran Morrison, Trey Nyoni ve Rio Ngumoha yer alırken, Federico Chiesa forvet hattını yönetti. Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alexander Isak gibi büyük isimler dinlendirildi ve bu karar, Palace'ın deneyimsiz Liverpool'u cezalandırmasıyla kısa sürede geri tepti.
Sarr'ın hızlı iki golü Anfield'ı şaşkına çevirdi
Palace, ilk yarı bitmeden hemen önce Ismaila Sarr ile kontrolü ele geçirdi. Forvet, hızlı bir atakla birkaç dakika içinde iki gol atarak ev sahibi taraftarları susturdu. Senegalli kanat oyuncusu önce ceza sahasında boşta kalan topa sahip oldu ve yakın mesafeden şutunu gönderdi, ardından birkaç dakika sonra Freddie Woodman'ı geçerek skoru 2-0'a getirdi. Liverpool'un acısı, ikinci yarıda oyuna giren Amara Nallo'nun oyuna girdikten sadece 12 dakika sonra direkt kırmızı kart görmesiyle daha da derinleşti. Ev sahibi takım 10 kişi kalınca, Yeremy Pino Palace'ın muhteşem performansını taçlandırarak üçüncü golü attı ve Liverpool'u turnuvadan eledi.
Glasner, Liverpool'un kalitesini savunuyor
Glasner, takımının zayıf bir Liverpool takımını yendiğini kabul etmedi. Avusturyalı teknik adam, Liverpool forması giyen her oyuncunun saygıyı hak ettiğini, çünkü hepsinin en büyük sahnelerde parlayacak yeteneklere sahip olduğunu vurguladı.
"Joe Gomez'in onlarla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazandığını gördüm; Wataru Endo'nun Japonya için birçok maçta oynadığını gördüm; Alexis Mac Allister'ın Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandığını gördüm; 40 milyon sterlin değerindeki Kerkez'i gördüm; İtalya için oynayan Chiesa'yı gördüm" dedi. "Böyle bir şey söylemek saygısızlık olur bence. Bu [Liverpool] rozetini takan herkes kalitelidir."
Ancak Slot, genç yetenekleri geliştirmek için Liverpool'un uzun vadeli vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, yoğun rotasyon yapma kararını savundu.
Çarşamba günü Palace'a yenildikten sonra Sky Sports'a konuşan Slot şunları söyledi: "Bu kulübü takip edenler, bu turnuvayı genç oyuncular için kullandığımızı bilir. Onlar için bir yol açmak, 60.000 kişinin önünde, kendi taraftarlarımızın önünde oynamalarını sağlamak istiyoruz, bu bir neden.
Diğer bir neden ise, sadece dört veya beş sakat oyuncumuz var, ancak aynı oyuncuları tekrar oynatmak zorundayım. Bu kadar çok maç kaybetmemizin birçok nedeni var, bu kadar çok kaybetmek için mazeret yok, ancak neredeyse her seferinde sadece iki gün ara olduğu ve deplasman maçından sonra yine deplasman maçı oynadığımız için aynı oyuncuları oynamaya devam etmek zorunda kaldık, bu da yardımcı olmadı.
"Örneğin, Alexander Isak gibi, sezon öncesi hazırlık maçlarını kaçıran oyuncuları denedim, bu başka bir sakatlık riski yaratıyor ve şu anda sadece 15, 16 kıdemli oyuncumuz var."
Liverpool'un düşüşü devam ediyor
Bu yenilgi, Slot için giderek uzayan karanlık geceler listesine bir yenisini daha ekledi. Liverpool, tüm turnuvalarda son yedi maçının altısını kaybetti, bu da hakimiyetine alışkın bir kulüp için şaşırtıcı bir düşüş. Bu korkunç serideki tek parlak nokta, Avrupa'da Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etmeleriydi. Bunun dışında, Reds defalarca tökezledi, hücumdaki parlaklığı kayboldu ve savunma disiplini baskı altında çöktü. Önümüzdeki maçlar, bu Cumartesi Premier Lig'de Aston Villa ile karşılaşacakları için krizi felakete dönüştürme tehdidi oluşturuyor. Bundan sonra, önümüzdeki hafta Real Madrid ile büyük bir Şampiyonlar Ligi maçı bekliyor ve bu maçta Trent Alexander-Arnold eski takım arkadaşlarıyla karşı karşıya gelebilir.
