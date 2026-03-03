AFP
Savcılar, DR Kongo sponsorluğuyla ilgili kara para aklama ve yolsuzluk iddiaları üzerine Monako hakkında soruşturma başlattı
Soruşturmanın başlangıcı
Agence France-Presse (AFP) haber ajansına göre, Monako Başsavcısı, Monako ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki ticari bağlara ilişkin ön soruşturma başlattı. Adli kaynaklar Salı günü, bu yasal işlemin Fransa'da ikamet eden iki isimsiz Kongolu vatandaşın resmi şikayeti üzerine başlatıldığını doğruladı. Şikayetçiler, spor anlaşması altında gizlenmiş olası mali usulsüzlükler konusunda derin endişelerini dile getirdiler.
Soruşturmanın odak noktası, Monako futbol kulübü ile Kongo hükümeti arasında Haziran 2025'te imzalanan sponsorluk sözleşmesidir. Üç sezon için 4,8 milyon avro olarak tahmin edilen anlaşma, ağırlıklı olarak oyuncuların formalarının kolunda "R.D. Kongo - Afrika'nın Kalbi" sloganının yer almasını öngörüyor. FC Barcelona ve AC Milan ile benzer, ancak daha yüksek değerli ortaklıklar mevcut olsa da, Monako'nun bu özel anlaşması muhalefet figürleri ve diasporada hemen tepkilere yol açtı.
Sömürü ve yolsuzluk iddiaları
Anonim şikayetçilerin yasal temsilcileri, Fransız birinci lig kulübünün prestijli imajının Kongo halkının zararına aktif olarak istismar edildiğini savunuyor. Vatandaşları temsil eden avukat Hervé Diakese, AFP'ye verdiği demeçte, müvekkillerinin Monako'ya derin bir hayranlık duyduklarını, ancak bazı kişilerin bu itibarı ulusun halkını sömürmek için manipüle ettiklerini düşündüklerini söyledi.
Sponsorluğun belirtilen amacı, turizmi canlandırmak, yabancı yatırımları çekmek ve Monako'nun spor alanındaki uzmanlığını yerel futbolun gelişimi için kullanmaktı. Ancak eleştirenler bu anlatıya şiddetle karşı çıkıyor. Çoğu Avrupa ülkesinin şu anda çatışmaların sürdüğü bu ülkeye turistlerin seyahat etmemesini tavsiye etmesinin büyük bir ironi olduğunu vurguluyorlar. Karşıtlar, milyonlarca avronun Avrupa'nın elit futboluna aktarılmasının, acil olarak ihtiyaç duyulan iç altyapıya ayrılması gereken kaynakların ciddi bir şekilde yanlış tahsis edilmesi olduğunu savunuyor.
Kongo spor bakanı inceleme altında
Yasal şikayet özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti Spor Bakanı Didier Budimbu'ya odaklanıyor. Suçlamada, bu milyonlarca avroluk sözleşmenin yürütülmesinin, yerleşik kamu ihale düzenlemelerini tamamen atlattığı iddia ediliyor. Davacılar, belirli bütçe kalemlerinin bariz bir şekilde eksik olduğunu iddia ediyor ve rekabetçi ihale sürecinin tamamen yokluğuna işaret ederek, hükümet ile kulüp arasındaki finansal işlemin gerçek niteliği hakkında ciddi şüpheler uyandırıyor.
"Rüşvet ve komisyonlarla yasadışı uygulamaların mantığına giriyoruz; doğrulanması gereken konular var," dedi Diakese. Usuldeki usulsüzlükler, şikayetçilere şeffaflığı atlatmak için hesaplı bir çaba olduğunu düşündürüyor. Şikayetin ilk değerlendirmesinin ardından, Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) konunun daha fazla işlem gerektirdiğine karar verdi ve anlaşmanın karmaşık finansal yollarını daha derinlemesine incelemek için Monégasque Başsavcılığına resmi bir sevk iletti.
Fonların kaynaklarının incelenmesi
Monako'da yeni açılan soruşturmanın temel amacı, 4,8 milyon avroluk forma sponsorluğunun finansmanında kullanılan fonların kaynağını titizlikle takip etmek ve incelemektir. Yetkililer, bu paranın zimmetine geçirilen kamu varlıklarının aklanması olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Anlaşma ile ilgili mali kayıtlar ve işlemler, bu spor ortaklığı yoluyla Prenslik'in mali sistemine yasadışı fonların girmediğinden emin olmak için titizlikle incelenecektir.
Gelişen hukuki duruma yanıt olarak Monako, ön soruşturma konusunda işbirliği içinde bir tutum sergiledi. AFP'nin iddialar ve ardından gelen soruşturma hakkında yorum istemesine yanıt olarak kulüp kısa bir açıklama yaptı. Bir sözcü, "AS Monaco durumu not aldı ve yetkili makamların emrinde olmaya devam ediyor" dedi.
