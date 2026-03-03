Anonim şikayetçilerin yasal temsilcileri, Fransız birinci lig kulübünün prestijli imajının Kongo halkının zararına aktif olarak istismar edildiğini savunuyor. Vatandaşları temsil eden avukat Hervé Diakese, AFP'ye verdiği demeçte, müvekkillerinin Monako'ya derin bir hayranlık duyduklarını, ancak bazı kişilerin bu itibarı ulusun halkını sömürmek için manipüle ettiklerini düşündüklerini söyledi.

Sponsorluğun belirtilen amacı, turizmi canlandırmak, yabancı yatırımları çekmek ve Monako'nun spor alanındaki uzmanlığını yerel futbolun gelişimi için kullanmaktı. Ancak eleştirenler bu anlatıya şiddetle karşı çıkıyor. Çoğu Avrupa ülkesinin şu anda çatışmaların sürdüğü bu ülkeye turistlerin seyahat etmemesini tavsiye etmesinin büyük bir ironi olduğunu vurguluyorlar. Karşıtlar, milyonlarca avronun Avrupa'nın elit futboluna aktarılmasının, acil olarak ihtiyaç duyulan iç altyapıya ayrılması gereken kaynakların ciddi bir şekilde yanlış tahsis edilmesi olduğunu savunuyor.