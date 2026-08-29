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sebastiano esposito sassuolo cagliariGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Sassuolo, Sebastiano Esposito Cagliari'den resmen transfer edildi

Sassuolo
Transfers
S. Esposito

Sassuolo hücumuna yeni takviye

Sassuolo, Sebastiano Esposito'nun Cagliari'den transfer edildiğini resmen açıkladı. Forvet oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer oldu.


  • Son saatlerde gerçekleştirilen sağlık kontrolleri ve son sözleşme işlemlerinin ardından, böylece görüşmeleri kesin olarak noktalayan açıklama da geldi: Sebastiano Esposito resmen Sassuolo'nun yeni oyuncusu oldu.




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