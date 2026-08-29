Sassuolo, Sebastiano Esposito'nun Cagliari'den transfer edildiğini resmen açıkladı. Forvet oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer oldu.
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Çeviri:
Sassuolo, Sebastiano Esposito Cagliari'den resmen transfer edildi
Son saatlerde gerçekleştirilen sağlık kontrolleri ve son sözleşme işlemlerinin ardından, böylece görüşmeleri kesin olarak noktalayan açıklama da geldi: Sebastiano Esposito resmen Sassuolo'nun yeni oyuncusu oldu.
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