Çeviri:
Sassuolo-Bologna, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri
SASSUOLO OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ
Muric 6 Dallinga'nın golünde pek suçu yoktu, ardından rakip oyuncuların isabetsiz şutları sayesinde kurtuldu. Maçın son dakikalarında Orsolini'nin şutunu kurtardı.
Walukiewicz 5 Tam bir bek olmasa da, Cambiaghi'nin enerjisi karşısında çok zorlandı.
Muharemovic 5,5 Dikkatli değildi ve dalgındı.
Idzes 5,5 O da mükemmel değildi, Dallinga'ya çok fazla alan bıraktı, ikinci yarıda iki kritik kurtarışla kendini kısmen telafi etti.
Garcia 5 Orsolini'ye çok fazla alan tanıdı, şansına Orsolini bunu cezalandırmadı. (Doig 6 Birkaç güzel hızlanma)
Koné 5,5 Paslaşma aşamasında çok inişli çıkışlıydı, bu yüzden birkaç top kaybı yaşadı. Çok hareketliydi, ama biraz da kafa karışıklığı vardı. (Vranckx 5,5 Maçın sonlarında birkaç fazla hata yaptı)
Matic 5,5 Rossoblù'nun presine karşı çok ağır adımlarla oynadı. (Volpato 6,5 Canlıydı, beraberliğe çok yaklaştı. Diğerlerinin performansına bakılırsa daha fazla süre almayı hak ediyordu)
Thorstvedt 6 Yine de, neroverde'nin sıkıcı öğleden sonra maçında en aktif ve en çok işin içinde olan oyunculardan biriydi.
Berardi 4,5 Boş vuruşlar, hiçbir zaman etkili olamadı ve sayısız topu boşa harcadı. (Bakola sv)
Pinamonti 5 Hiçbir şey yapamadı, sürekli Rossoblù savunmacılarının arkasında kaldı (Nzola 5,5 Birkaç pas dışında pek bir şey yapamadı)
Laurienté 4,5 Neredeyse her kararında hata yaparak maçı tamamen mahveden bir başka isim.
Grosso 5,5 İlk yarı berbat, sonra biraz toparlandı ama artık çok geçti. Devre arasında değiştirilmesi gerekirdi.
BOLOGNA OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ
Skorupski 6,5 İlk yarıda Thorstvedt'i durdurdu; ikinci yarıda ise Muharemovic ve Volpato karşısında belirleyici oldu. Maçın sonlarında bir çıkış sırasında kasında gerilme yaşadı ama dişini sıkıp oyuna devam etti.
De Silvestri 6 İlk 11'e geri döndü, Serie A'da 459. maçına çıktı ancak bir kontra atakta sağ uyluk kasında gerilme yaşadı. (Zortea 5,5 Faulcüydü, Bakola'ya sarı kart gördü)
Vitik 6,5 İkinci yarıda Nzola'nın şutunu harika bir kurtarışla önledi, zaman zaman dengesizdi ama ayakta kaldı.
Lucumi 6,5 Avrupa maçına rağmen oynadı, maçın başında yaptığı bir kayma Thorstvedt tarafından cezalandırılmadı.
Miranda 6,5 Berardi'yi markaladı ve ona çok az fırsat verdi.
Sohm 6 Çok iyi bir ilk yarı, tamamen fiziksel. Sonra düşüşe geçti. (Pobega sv)
Moro 6,5 Tekrar oyun kurucu rolünü üstlendi ve ilk yarıda orta sahada topu iyi dolaştırdı, ardından kalçasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktı (Freuler 6 Her zamanki tecrübesini ortaya koyarak Neroverde'nin son dakikalardaki zayıf hücumlarını kontrol altına aldı)
Odgaard 6,5 Her zamanki gibi kanat ve ofansif orta saha arasında gidip geldi, sol ayağıyla ilginç paslar verdi. (Bernardeschi sv)
Orsolini 5,5 Zorlu dönemi devam ediyor. Deniyor ama her seferinde hedeften uzak kalıyor. Dallinga 7 Altıncı dakikada harika bir gol attı, topu kontrol edip şutunu çekti (Neroverde'nin de yardımıyla) ve ligdeki ikinci golünü kaydetti. Gülümsayarak sevinç gösterisi yaptı, kendine güveni geldi: her zaman isabetli olamadı, ikinci yarıda Idzes onun olası ikinci golünü engelledi. (Castro 6 Maçın sonlarında Bologna'ya nefes aldırmaya çalıştı)
Cambiaghi 6 İlk yarıda Walukiewicz'i parçaladı, sonra biraz sönük kaldı.
Italiano 6,5 Ligde yeniden galibiyete döndü, Pisa'daki maçta olduğu gibi yine 0-1. Ancak üç sakatlık, özellikle Skorupski'nin sakatlığı, Avrupa Ligi açısından ağır bir yük.