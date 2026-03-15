Sassuolo-Bologna, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri

Muric 6 Dallinga'nın golünde pek suçu yoktu, ardından rakip oyuncuların isabetsiz şutları sayesinde kurtuldu. Maçın son dakikalarında Orsolini'nin şutunu kurtardı.

Walukiewicz 5 Tam bir bek olmasa da, Cambiaghi'nin enerjisi karşısında çok zorlandı.

Muharemovic 5,5 Dikkatli değildi ve dalgındı.

Idzes 5,5 O da mükemmel değildi, Dallinga'ya çok fazla alan bıraktı, ikinci yarıda iki kritik kurtarışla kendini kısmen telafi etti.

Garcia 5 Orsolini'ye çok fazla alan tanıdı, şansına Orsolini bunu cezalandırmadı. (Doig 6 Birkaç güzel hızlanma)

Koné 5,5 Paslaşma aşamasında çok inişli çıkışlıydı, bu yüzden birkaç top kaybı yaşadı. Çok hareketliydi, ama biraz da kafa karışıklığı vardı. (Vranckx 5,5 Maçın sonlarında birkaç fazla hata yaptı)

Matic 5,5 Rossoblù'nun presine karşı çok ağır adımlarla oynadı. (Volpato 6,5 Canlıydı, beraberliğe çok yaklaştı. Diğerlerinin performansına bakılırsa daha fazla süre almayı hak ediyordu)

Thorstvedt 6 Yine de, neroverde'nin sıkıcı öğleden sonra maçında en aktif ve en çok işin içinde olan oyunculardan biriydi.

Berardi 4,5 Boş vuruşlar, hiçbir zaman etkili olamadı ve sayısız topu boşa harcadı. (Bakola sv)

Pinamonti 5 Hiçbir şey yapamadı, sürekli Rossoblù savunmacılarının arkasında kaldı (Nzola 5,5 Birkaç pas dışında pek bir şey yapamadı)

Laurienté 4,5 Neredeyse her kararında hata yaparak maçı tamamen mahveden bir başka isim.

Grosso 5,5 İlk yarı berbat, sonra biraz toparlandı ama artık çok geçti. Devre arasında değiştirilmesi gerekirdi.