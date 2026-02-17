Sarina Wiegman, İngiltere'deki geleceği hakkında 'yeni bir gelişme' olmaması nedeniyle Lionesses'in dikkatinin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine yönelmesinin 'dikkatini dağıtmayacağından' emin

Geçen hafta, İngiltere erkek milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, Futbol Federasyonu ile sözleşme uzatımı imzaladı. Önceki sözleşmesi 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerliydi. Alman teknik adam, büyük bir turnuvaya henüz katılmamış olması nedeniyle şu anda görev süresini tahmin etmek neredeyse imkansız olsa da, Euro 2028'in sonuna kadar Three Lions'ın başında kalacak.

Bu haberin açıklanmasından sonra ilk kez basın karşısına çıkan Wiegman'a, 2026 İngiltere kadrosunu açıklarken kendi geleceği hakkında soru sorulması belki de şaşırtıcı değildi. Hollandalı teknik adam, Eylül 2021'de göreve geldiğinde dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında sorulduğunda çekingen davranmasına rağmen, 2024'ün başında bu sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmıştı.

Şimdi, Wiegman'ın iki Avrupa şampiyonluğu kazanıp Dünya Kupası finaline ulaşarak inanılmaz bir başarı elde ettiği İngiltere takımıyla bir döngü daha geçirebileceği konusunda konuşma zamanı geldi.