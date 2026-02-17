Getty Images
Sarina Wiegman, İngiltere'deki geleceği hakkında 'yeni bir gelişme' olmaması nedeniyle Lionesses'in dikkatinin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine yönelmesinin 'dikkatini dağıtmayacağından' emin
Sarina Wiegman, Lionesses ile yeni bir sözleşme imzalayacak mı?
Geçen hafta, İngiltere erkek milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, Futbol Federasyonu ile sözleşme uzatımı imzaladı. Önceki sözleşmesi 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerliydi. Alman teknik adam, büyük bir turnuvaya henüz katılmamış olması nedeniyle şu anda görev süresini tahmin etmek neredeyse imkansız olsa da, Euro 2028'in sonuna kadar Three Lions'ın başında kalacak.
Bu haberin açıklanmasından sonra ilk kez basın karşısına çıkan Wiegman'a, 2026 İngiltere kadrosunu açıklarken kendi geleceği hakkında soru sorulması belki de şaşırtıcı değildi. Hollandalı teknik adam, Eylül 2021'de göreve geldiğinde dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında sorulduğunda çekingen davranmasına rağmen, 2024'ün başında bu sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmıştı.
Şimdi, Wiegman'ın iki Avrupa şampiyonluğu kazanıp Dünya Kupası finaline ulaşarak inanılmaz bir başarı elde ettiği İngiltere takımıyla bir döngü daha geçirebileceği konusunda konuşma zamanı geldi.
"Dikkatim dağılmayacak" - Wiegman, İngiltere'deki geleceği hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi
Salı günkü basın toplantısında geleceği hakkında herhangi bir gelişme olup olmadığı sorulan Wiegman, "Hayır, herhangi bir gelişme yok. Dünya Kupası oldukça uzak. Daha önce de söylediğim gibi, sürekli görüşüyoruz ve her iki taraf da hala çok mutlu. Şu anda gerçekten bu elemeye odaklanıyoruz. Eleme turunu geçmek istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Haziran ayında [otomatik elemeyi garantilemek]. Bunu hedefliyoruz ve önce bunu başaralım."
Konuyla ilgili daha fazla baskı altında kalan Wiegman'a, Lionesses ile geleceği hakkındaki spekülasyonların, takımının Brezilya'daki turnuvaya mümkün olduğunca çabuk katılmaya odaklanmasını engellememesi için ne yaptığını soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Aslında, hiçbir engel yok. Herkes bu elemeye odaklanmış durumda. Başlamak için gerçekten heyecanlıyız. Ayrıca, bu neslin daha önce oynamadığı iki takım olan Ukrayna ve İzlanda ile [önümüzdeki ay, ilk eleme maçlarında] oynamak da çok güzel. Ben bu konuda heyecanlıyım, takım da heyecanlı ve takımımdan veya personelimden [geleceğimle ilgili konuya] kafasını takan kimseyi duymadım."
İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri başlıyor
İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Mart ayı başında başlıyor. Lionesses, Euro 2025'te yendikleri ancak 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde kaybettikleri İspanya ile birlikte çok zorlu bir grupta yer alıyor. İngiltere ve İspanya'nın şu anda kıtadaki en iyi iki takım olduğu konusunda pek kimse tartışmaz, bu yüzden bu iki takımın tek bir otomatik eleme yeri için mücadele etmesi çok ilginç olacak.
Ukrayna ve İzlanda, A3 Grubu'ndaki diğer iki takım ve İngiltere, Mart ayının ilk haftasında bu sırayla bu takımlarla karşılaşacak. Lionesses, 3 Mart'ta Antalya'da Ukrayna ile karşılaşmak için Türkiye'ye gidecek, Nottingham Forest'ın City Ground stadyumu ise İzlanda ile oynayacakları iç saha maçına ev sahipliği yapacak. İngiltere, 2014'ten beri Ukrayna ile oynamadı, İzlanda ile ise 2009'dan beri karşılaşmadı.
İngiltere Dünya Kupası elemeleri grubunda birinci olmazsa ne olur?
Lionesses, eleme grubunu birinci sırada tamamlayamazsa, play-off'lara katılmak zorunda kalacak. Bu durumda, Avrupa şampiyonu takımın bu yılın Ekim ayında iki maçlı bir seri halinde daha düşük sıralamalı bir takımla karşılaşması ve ardından 2026'nın son uluslararası maç aralarında yine iki maçlı bir play-off serisi oynaması gerekecek. İngiltere'nin deneyimi ve şampiyonluk kazanma nitelikleri göz önüne alındığında, bu yoldan da başarıya ulaşacağına inanmak mümkün, ancak bu yol kesinlikle daha karmaşık olacak.
