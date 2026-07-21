Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fernando Santos, yıldız oyuncu Bernardo Silva'nın "her açıdan bir fenomen" olduğunu belirterek, Real Madrid'in yeni transferini övdü ve oyuncunun onu dünyanın en iyi futbolcularından biri yapan olağanüstü kabiliyetlere sahip olduğunu vurguladı.
Çeviri:
Santos: Bernardo, Modric'e benziyor.. Mbappe ve Vinicius'la birlikte patlama yaşayacak
Zirvedeki formu
Santos, oyuncunun kişisel ve teknik özelliklerini övdü ve İspanyol "As" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bir futbolcu olarak zaten herkes onu tanıyor; muazzam bir kaliteye sahip ve futbolu dünyada çok az oyuncunun gördüğü gibi görüyor. Oyuncu olarak seviyesi o kadar yüksek ki, insan olarak da aynı seviyede olduğunu söylemek zor, ama onun durumunda bu gerçek. İlgili, kibar, nazik ve harika bir insan; dudaklarından hep bir gülümseme eksik olmuyor. Kişisel ve insani düzeyde, tüm kariyerim boyunca tanıdığım en iyi oyunculardan biri ve Real Madrid her açıdan bir fenomenle anlaştı."
Silva'yı sahada fark yaratan bir oyuncu kılan unsurlar hakkında ise Santos şunları açıkladı: "Zekâsı bunun başlıca sebebi; teknik açıdan son derece güçlü, taktiksel açıdan ise olağanüstü bir oyuncu. Maçı çok iyi anlıyor ve maçtaki her durumu son derece isabetli bir şekilde okumayı biliyor. Topla ne yapacağını ve top onda değilken nasıl konumlanacağını her zaman biliyor. Onu orta saha oyuncusu, oyun kurucu ve hatta kanat oyuncusu olarak kullandım; tüm mevkilerde performansı mükemmeldi."
Bernardo Silva'nın 31 yaşında hâlâ zirvede olup olmadığı sorulduğunda ise eski Portekiz teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Bu sezon Manchester City'de gördüklerime dayanarak evet diyorum. Onu çok iyi tanıyorum ve önünde hâlâ mükemmel yılların olduğundan eminim. Kariyerinin zirvesinde bulunmaya devam ediyor ve bunu kanıtlayacak. Bana göre hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Real Madrid'in onunla anlaşmakla tamamen doğru bir karar verdiğini, takıma büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."
Real Madrid sistemi
Oyuncunun Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham üçlüsüyle nasıl uyum sağlayacağına dair Santos şunları söyledi: "Büyük oyuncular maçtaki her duruma ve koşula nasıl uyum sağlayacaklarını bilir. Bernardo bu konuda çok üstün ve kendisinden istenen herhangi bir bölgede oynamakta hiçbir sorun yaşamaz. Mourinho'nun ona vermek istediği rol aklında var, bundan eminim; Bernardo da bunu mümkün olan en iyi şekilde uygulayacak."
Real Madrid'in hücum hattında beklenen yoğun rekabete ilişkin Santos, oyuncunun kendini kabul ettirme kapasitesine vurgu yaparak şöyle dedi: "Rekabete alışkın ve kalitesi ona ilk on birde yer edinmesini sağlayacak. Çok önemli bir rol oynaması için çağrıldığını düşünüyorum, Mourinho onu tam da bu yüzden istedi. Belki sağ kanatta çizgiye daha yakın, zaman zaman da içeride oynayabilir; ancak onu nereye koyarlarsa koysunlar, taktiksel zekâsı ve oyunu okuyuşu sayesinde harika bir performans sergiler. Mourinho zeki ve stratejik kavramlara son derece hâkim bir teknik adam; ondan sahip olduğu en iyi şeyi çıkaracaktır."
Oyuncunun hücum kuruluşunun başlangıcına yakın, daha geride bir mevkiye çekilerek oynama ihtimaline dair Santos şunları belirtti: "Maçı anlayışı ve yüksek kalitesi sayesinde bunu hiçbir sorun yaşamadan yapabilir. Aslında Özbekistan karşısında kısa bir süreliğine, Bruno Fernandes ile birlikte orta sahanın merkez ikilisini nasıl oluşturduğunu gördük. Merkez odaklı bir orta saha oyuncusunun yanında takımın oyununu kusursuz biçimde organize edebilir; ama bence rakip kalesine ne kadar yakın olursa ondan alınan verim o kadar artar."
Oyuncunun savunma görevlerine ne ölçüde bağlı kaldığına dair Santos şunları vurguladı: "Bunu Manchester City dönemi boyunca kanıtladı. Fiziksel açıdan zayıf görünebilir, ancak sahada muazzam bir enerji ortaya koyuyor ve imkânlarını her zaman takımın hizmetine sunuyor. Hiçbir koşudan asla kaçınmıyor ve sahadaki konumlanma kolaylığı ile rakiplerin oyunlarını önceden okuma kabiliyeti sayesinde çoğu zaman rakibin paslarını kesiyor."
Modric'in benzeri
Silva'yı Hırvat yıldız Luka Modric ile karşılaştırırken Santos şunları söyledi: "Oyuncuları karşılaştırmayı pek sevmem çünkü her oyuncunun kendine has özellikleri vardır, ancak oyun tarzları arasında bir benzerlik olduğu açık. İkisi arasındaki iki temel ortak özelliğin muazzam teknik kalite ve takıma tam bağlılık olduğunu söyleyebilirim."
Santos, iki başarısız sezonun ardından Santiago Bernabeu'da beklenen taraftar baskısına da değinerek şu açıklamayı yaptı: "Bu, onun için kesinlikle hiçbir sorun teşkil etmeyecek. Büyük bir tecrübeye sahip, büyük kulüplerde oynadı ve Real Madrid'in gerektirdiği en üst düzey baskı ve taleplerle nasıl başa çıkacağını bilecek. Bernardo sorumluluğun tamamen üstesinden gelecek."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Transferin başarısına tamamen inanıyorum. Real Madrid taraftarının, ki dünyanın en iyi oyuncularını kendi sahasında izlemiş, tecrübeli ve zevk sahibi bir taraftar kitlesidir, Bernardo Silva'ya hayran kalacağını düşünüyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağını ve kendisinden beklenenleri fazlasıyla aşacağını sanıyorum. Meydan okumaları çok sevdiği için son derece heyecanlı ve önündeki bu meydan okuma da son derece büyük. O harika ve büyük değere sahip bir oyuncu; beyaz formayı giyerken tüm bunları sergileyecek."
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