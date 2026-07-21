Santos, oyuncunun kişisel ve teknik özelliklerini övdü ve İspanyol "As" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bir futbolcu olarak zaten herkes onu tanıyor; muazzam bir kaliteye sahip ve futbolu dünyada çok az oyuncunun gördüğü gibi görüyor. Oyuncu olarak seviyesi o kadar yüksek ki, insan olarak da aynı seviyede olduğunu söylemek zor, ama onun durumunda bu gerçek. İlgili, kibar, nazik ve harika bir insan; dudaklarından hep bir gülümseme eksik olmuyor. Kişisel ve insani düzeyde, tüm kariyerim boyunca tanıdığım en iyi oyunculardan biri ve Real Madrid her açıdan bir fenomenle anlaştı."

Silva'yı sahada fark yaratan bir oyuncu kılan unsurlar hakkında ise Santos şunları açıkladı: "Zekâsı bunun başlıca sebebi; teknik açıdan son derece güçlü, taktiksel açıdan ise olağanüstü bir oyuncu. Maçı çok iyi anlıyor ve maçtaki her durumu son derece isabetli bir şekilde okumayı biliyor. Topla ne yapacağını ve top onda değilken nasıl konumlanacağını her zaman biliyor. Onu orta saha oyuncusu, oyun kurucu ve hatta kanat oyuncusu olarak kullandım; tüm mevkilerde performansı mükemmeldi."

Bernardo Silva'nın 31 yaşında hâlâ zirvede olup olmadığı sorulduğunda ise eski Portekiz teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Bu sezon Manchester City'de gördüklerime dayanarak evet diyorum. Onu çok iyi tanıyorum ve önünde hâlâ mükemmel yılların olduğundan eminim. Kariyerinin zirvesinde bulunmaya devam ediyor ve bunu kanıtlayacak. Bana göre hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Real Madrid'in onunla anlaşmakla tamamen doğru bir karar verdiğini, takıma büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."