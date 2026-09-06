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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Sanki 10 yıldır Barcelona'daymış gibi: 60 dakika Rodri hakkındaki şüpheleri yıktı

FEATURES
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Rodri
İspanya

Henüz en iyi seviyesine ulaşmamış olsa da Barcelona'nın yıldızı Rodri, Valencia karşısında kusursuz bir performans sergiledi ve Katalan ekibinin bir oyuncusu olarak ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla iyimserliği artırdı.

Sport gazetesi, haberinde Rodri'nin Mestalla'da bıraktığı izlenimin, sanki 10 yıldır Barcelona forması giyiyor ve mevcut takım arkadaşlarının yanında oynuyormuş gibi olduğunu belirtti. 

Rodri'ye bu konuda, pas, top hakimiyeti ve kolektif oyuna dayanan futbol anlayışına olan yatkınlığı ile hemen hemen her koşulda oyun tarzını kabul ettirme yeteneği yardımcı oluyor. Ancak eski Manchester City oyuncusunun, kendisi için yeni olan bir takımla futbol oynarken gösterdiği o üstünlük hâlâ şaşırtıcı.

Rodri'nin, gelişinden bu yana bazı çevrelerde ortaya çıkan bazı soruları yanıtlayabilmek için olağanüstü bir maç çıkarmasına ya da seviyesinin en iyi versiyonunu göstermesine gerek yoktu; bu versiyon, maçların birbirini takip etmesiyle ve müsabaka ritmini yeniden kazanmasıyla gelecek olan versiyon.

Barcelona'nın Rodri'ye ihtiyacı var mı? Sürekliliğini sağlamasına imkân verecek iyi bir fiziksel durumda olacak mı? Ve nihayet orta sahada Pedri ile uyum sağlayabilecek mi?

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  • imago-sport-1082485146.jpgZUMA Press Wire

    Rodri: Barcelona'nın güvence sigortası

    Bu sorular, Mestalla'da Rodri'nin sahada geçirdiği 60 dakika izlendiğinde bir anda dağılan konulardan biriydi. Elbette rakibin seviyesini de hesaba katmak gerekiyor, ancak Rodri, Valencia karşısında sanki daha üst bir sınıfa ait bir oyuncuymuş gibi oynadı.

    Oyunun akışına etki etme yeteneği birçok yönden kaynaklanıyor: oyunu okuyuşu, en iyi kararı almak için her zaman sergilediği sükûnet, pas verme konusundaki teknik kabiliyeti ve buna ek olarak, herhangi bir rakibin baskısına topa olan odağını kaybetmeden dayanmasını sağlayan ve bu sırada takımın hücumda ihtiyaç duyduğu bir sonraki adımı belirlemesine olanak tanıyan fiziksel gücü.

    Rodri'nin sahada bulunması ve rakibin topu ondan alamaması, muhtemelen Valencia'yı sürekli geriye çekilmeye itti. Bu durum, Pedri'nin daha ileri bölgelerde etkili olmasına imkân tanırken, Fermin Lopez gibi bir oyuncuyu da hareketlerinde daha agresif hale getirdi; çünkü arkasında, top kaybedildiğinde gerçek bir emniyet sübabı olan bir oyuncu bulunduğunu biliyordu.

    Mestalla'da Barcelona'nın yeni transferi, 83 pas denemesinden 81'ini isabetli tamamlayarak yüzde 98'lik bir başarı oranına ulaştı; bunların 55 tanesinin 54'ü rakip sahada yapılan isabetli paslardı ve 5 uzun pas denemesinin 5'i de isabetliydi.

    Aslında bu son rakam son derece önemli, zira Rodri, Valencia karşısında uzun mesafelere pas verme yeteneğinin, Lamine Yamal'ı görece kolaylıkla bulmasına imkân tanıdığını gösterdi.

    Barcelona oyuncuları hücumun sol tarafında toplandığında, orta saha oyuncusu, Barcelona'nın 10 numaralı oyuncusunu isabetli bir pasla buluyor ve bu da ona, herhangi bir yardım gelmeden önce savunmacılarla karşı karşıya kalma imkânı tanıyordu.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri'nin etkisi yalnızca hücum tarafıyla sınırlı kalmadı

    Etkisi topla oynanan hücum tarafıyla sınırlı kalmadı; Rodri, Valencia karşısında ikisi kendi ceza sahası içinde olmak üzere 6 top kapma da gerçekleştirdi ve teknik direktör Corberán'ın takımına fırsat doğuran yalnızca tek bir faul yaptı.

    Bunun yanı sıra, ilk kez ilk on birde çıktığı maçta, kafayla yaptığı vuruşun direğe çarpmasının ardından Barcelona forması altındaki ilk golünü kaydetmeye çok yaklaştı.

    Rodri hâlâ en iyi seviyesinden oldukça uzak, ancak Mestalla'da seviyesi ya da transferiyle ilgili her türlü tartışmaya son verecek kadar yeterli işaret sundu.

    İspanyol millî oyuncu, Barcelona'nın La Liga'daki taban seviyesini yükseltmek için çalışacak; fakat Barcelona taraftarını daha çok heyecanlandırabilecek şey, sakin olduğu kadar belirleyici bir biçimde dayattığı kontrol ve hâkimiyet üzerine kurulu futbolu sayesinde, Şampiyonlar Ligi maçları gibi en zorlu karşılaşmalarda takımın tavan seviyesini gerçekten yükseltebilecek olması.

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