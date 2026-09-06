Henüz en iyi seviyesine ulaşmamış olsa da Barcelona'nın yıldızı Rodri, Valencia karşısında kusursuz bir performans sergiledi ve Katalan ekibinin bir oyuncusu olarak ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla iyimserliği artırdı.

Sport gazetesi, haberinde Rodri'nin Mestalla'da bıraktığı izlenimin, sanki 10 yıldır Barcelona forması giyiyor ve mevcut takım arkadaşlarının yanında oynuyormuş gibi olduğunu belirtti.

Rodri'ye bu konuda, pas, top hakimiyeti ve kolektif oyuna dayanan futbol anlayışına olan yatkınlığı ile hemen hemen her koşulda oyun tarzını kabul ettirme yeteneği yardımcı oluyor. Ancak eski Manchester City oyuncusunun, kendisi için yeni olan bir takımla futbol oynarken gösterdiği o üstünlük hâlâ şaşırtıcı.

Rodri'nin, gelişinden bu yana bazı çevrelerde ortaya çıkan bazı soruları yanıtlayabilmek için olağanüstü bir maç çıkarmasına ya da seviyesinin en iyi versiyonunu göstermesine gerek yoktu; bu versiyon, maçların birbirini takip etmesiyle ve müsabaka ritmini yeniden kazanmasıyla gelecek olan versiyon.

Barcelona'nın Rodri'ye ihtiyacı var mı? Sürekliliğini sağlamasına imkân verecek iyi bir fiziksel durumda olacak mı? Ve nihayet orta sahada Pedri ile uyum sağlayabilecek mi?

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