Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi: Man City, Real Madrid ile, Chelsea, PSG ile, Newcastle, Barcelona ile, Arsenal, Bayer Leverkusen ile ve Liverpool, Galatasaray ile karşılaşacak

Manchester City, son yıllarda Real Madrid ile düzenli olarak karşı karşıya geldi. Lig aşamasında zaten birbirleriyle karşılaşmışlardı ve Pep Guardiola'nın takımı Santiago Bernabeu'da 2-1 galip gelmişti. Ayrıca, beş Avrupa kampanyasında da birbirleriyle mücadele ettiler.

Newcastle, La Liga devi Barcelona ile bir geçmişe sahip. Faustino Asprilla'nın Blaugrana'ya karşı attığı muhteşem hat-trick, Tyneside'da yaşayanların hafızalarında uzun süre yer edecek. Chelsea ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi mağlup etti.

Liverpool, bu sezon Türk devi Galatasaray'a karşı yenilgiye uğradı ve İstanbul'a bir kez daha gidecek. Arsenal, 2002'den bu yana ilk kez Bayer Leverkusen ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Tottenham, İngiltere'deki üst düzey statüsünü korumak için hala ter döküyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nin hoş bir dikkat dağınıklığı olduğunu görüyor ve Atletico Madrid ile karşılaşmayı iple çekiyor. Harry Kane, Bayern Münih'in bu yılki turnuvada kalan son İtalyan temsilcisi Atalanta'yı geçmesine yardımcı olmayı umuyor.

Geçen sezonun finalisti Inter, play-off'larda sürpriz takım Bodo/Glimt'e yenildi ve Norveç futbolu Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk zaferini yaşarken rekorlar kırıldı.