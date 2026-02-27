Getty/GOAL
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi: Man City, Real Madrid ile, Chelsea, PSG ile, Newcastle, Barcelona ile, Arsenal, Bayer Leverkusen ile ve Liverpool, Galatasaray ile karşılaşacak
2025-26'da Avrupa'nın kralları kimler olacak?
Manchester City, son yıllarda Real Madrid ile düzenli olarak karşı karşıya geldi. Lig aşamasında zaten birbirleriyle karşılaşmışlardı ve Pep Guardiola'nın takımı Santiago Bernabeu'da 2-1 galip gelmişti. Ayrıca, beş Avrupa kampanyasında da birbirleriyle mücadele ettiler.
Newcastle, La Liga devi Barcelona ile bir geçmişe sahip. Faustino Asprilla'nın Blaugrana'ya karşı attığı muhteşem hat-trick, Tyneside'da yaşayanların hafızalarında uzun süre yer edecek. Chelsea ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi mağlup etti.
Liverpool, bu sezon Türk devi Galatasaray'a karşı yenilgiye uğradı ve İstanbul'a bir kez daha gidecek. Arsenal, 2002'den bu yana ilk kez Bayer Leverkusen ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Tottenham, İngiltere'deki üst düzey statüsünü korumak için hala ter döküyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nin hoş bir dikkat dağınıklığı olduğunu görüyor ve Atletico Madrid ile karşılaşmayı iple çekiyor. Harry Kane, Bayern Münih'in bu yılki turnuvada kalan son İtalyan temsilcisi Atalanta'yı geçmesine yardımcı olmayı umuyor.
Geçen sezonun finalisti Inter, play-off'larda sürpriz takım Bodo/Glimt'e yenildi ve Norveç futbolu Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk zaferini yaşarken rekorlar kırıldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları
Arsenal - Bayer Leverkusen
Bayern Münih - Atalanta
Liverpool - Galatasaray
Tottenham - Atlético Madrid
Barcelona - Newcastle
Chelsea - Paris Saint-Germain
Sporting - Bodo/Glimt
Manchester City - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Son 16 turu maçlarının ilk ayakları 10 ve 11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise bir hafta sonra, 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Sıralamaya göre üst sıralarda yer alan takımlar, ikinci ayak maçlarını kendi sahalarında oynayacak.
2025-26 Şampiyonlar Ligi finaline giden yol
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hala mücadele eden tüm takımların finale giden yolları belirlendi.
Chelsea ve Liverpool çeyrek finalde karşılaşabilirken, Manchester City veya Real Madrid muhtemelen son sekizde Bayern'i geçmek zorunda kalacak. Kura çekiminin diğer tarafında ise Tottenham ve Newcastle aynı yolda ilerlerken, Arsenal, Leverkusen'i geçebilirlerse Bodo/Glimt veya Sporting'in beklediği yarı finale ulaşma şansının yüksek olduğuna inanıyor.
Tüm yollar 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak epik final maçına çıkıyor.
