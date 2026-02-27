Goal.com
Manchester City Barcelona Champions League 2025-26
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi: Man City, Real Madrid ile, Chelsea, PSG ile, Newcastle, Barcelona ile, Arsenal, Bayer Leverkusen ile ve Liverpool, Galatasaray ile karşılaşacak

Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak, Liverpool ise Galatasaray ile eşleşti. Manchester City, 2025-26 sezonunda Avrupa'da zafer kazanma hayallerini sürdürmek için Real Madrid'i geçmek zorunda, Chelsea ise şampiyon Paris Saint-Germain karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Newcastle, Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve Tottenham, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşırken Premier League'deki zorlu mücadelesini geride bırakmaya çalışacak.

    2025-26'da Avrupa'nın kralları kimler olacak?

    Manchester City, son yıllarda Real Madrid ile düzenli olarak karşı karşıya geldi. Lig aşamasında zaten birbirleriyle karşılaşmışlardı ve Pep Guardiola'nın takımı Santiago Bernabeu'da 2-1 galip gelmişti. Ayrıca, beş Avrupa kampanyasında da birbirleriyle mücadele ettiler.

    Newcastle, La Liga devi Barcelona ile bir geçmişe sahip. Faustino Asprilla'nın Blaugrana'ya karşı attığı muhteşem hat-trick, Tyneside'da yaşayanların hafızalarında uzun süre yer edecek. Chelsea ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi mağlup etti.

    Liverpool, bu sezon Türk devi Galatasaray'a karşı yenilgiye uğradı ve İstanbul'a bir kez daha gidecek. Arsenal, 2002'den bu yana ilk kez Bayer Leverkusen ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

    Tottenham, İngiltere'deki üst düzey statüsünü korumak için hala ter döküyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nin hoş bir dikkat dağınıklığı olduğunu görüyor ve Atletico Madrid ile karşılaşmayı iple çekiyor. Harry Kane, Bayern Münih'in bu yılki turnuvada kalan son İtalyan temsilcisi Atalanta'yı geçmesine yardımcı olmayı umuyor.

    Geçen sezonun finalisti Inter, play-off'larda sürpriz takım Bodo/Glimt'e yenildi ve Norveç futbolu Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk zaferini yaşarken rekorlar kırıldı.

  • Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları

    Arsenal - Bayer Leverkusen

    Bayern Münih - Atalanta

    Liverpool - Galatasaray

    Tottenham - Atlético Madrid

    Barcelona - Newcastle

    Chelsea - Paris Saint-Germain

    Sporting - Bodo/Glimt

    Manchester City - Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

    Son 16 turu maçlarının ilk ayakları 10 ve 11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise bir hafta sonra, 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Sıralamaya göre üst sıralarda yer alan takımlar, ikinci ayak maçlarını kendi sahalarında oynayacak.

  • 2025-26 Şampiyonlar Ligi finaline giden yol

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hala mücadele eden tüm takımların finale giden yolları belirlendi. 

    Chelsea ve Liverpool çeyrek finalde karşılaşabilirken, Manchester City veya Real Madrid muhtemelen son sekizde Bayern'i geçmek zorunda kalacak. Kura çekiminin diğer tarafında ise Tottenham ve Newcastle aynı yolda ilerlerken, Arsenal, Leverkusen'i geçebilirlerse Bodo/Glimt veya Sporting'in beklediği yarı finale ulaşma şansının yüksek olduğuna inanıyor.

    Tüm yollar 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak epik final maçına çıkıyor.

