Çeviri:

Şampiyonlar Ligi, Atlético Madrid - Tottenham CANLI 0-0

Wanda Metropolitano'da Simeone'nin Colchoneros'u ile Tudor'un Spurs'u arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı oynanacak.

Şampiyonluk açısından çok zor bir sezon geçiren Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor: Çeyrek finalde Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'iyle karşılaşacak olan Tottenham, bu akşam saat 21:00'de Wanda Metropolitano'da oynanacak ilk maçta ev sahibi olacak. Colchoneros, La Liga'da Real Sociedad'ı yenerek galibiyetle geldi ve La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık bir aydır Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, üç maçta üç mağlubiyet alarak Premier Lig'de zor bir durumda ve küme düşmemek için mücadele ediyor.

  • MAÇ RAPORU

    Atletico Madrid-Tottenham 0-0

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Teknik direktör: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Teknik direktör: Tudor.

    HAKEM: Gozubuyuk.

    SARI KARTLAR: -

    KIRMIZI KART: - 

  • MAÇ

