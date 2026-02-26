Goal.com
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi 2025-26 Güç Sıralaması: PSG ve Real Madrid play-off'larda tökezlerken, Arsenal son 16 turu kura çekimi öncesinde lider konumda - ancak Bodo/Glimt, Inter'i şaşırtıcı bir şekilde mağlup ederek Avrupa'nın gözdesi oldu

Acı verici bir şekilde uzayan lig aşamasının ardından, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşaması nihayet bu ay başladı ve tahmin edilebileceği gibi turnuvanın ünlü olduğu türden bir drama yaşandı. Bodo/Glimt, play-offların yıldızı oldu. Sıralamada yer almayan Norveçli takım, geçen sezonun ikincisi Inter'i eledi. Galatasaray da bir başka İtalyan takımı olan Juventus'u yendi, ancak Torino'da 10 kişiye karşı neredeyse tamamen teslim olduktan sonra. Ancak Serie A için her şey kötü değildi, Atalanta geriye düşmesine rağmen Borussia Dortmund'u yendi.

Diğer yandan, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, çirkin bir ırkçılık tartışmasının ardından Jose Mourinho ve Benfica'yı yerlerine oturturken, şehir rakibi Atletico da Club Brugge'yi yenerek son 16'ya kaldı.

Monaco da son şampiyon Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşattı, ancak Newcastle Qarabag karşısında oldukça rahat bir maç çıkardı ve Bayer Leverkusen de Olympiacos karşısında pek zorlanmadı.

Artık kalan 16 takımın kim olduğunu ve her kulübün bir sonraki turda karşılaşabileceği iki rakibi biliyoruz. Peki, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupayı kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, Cuma günü Nyon'da yapılacak kura öncesi tüm rakipleri sıraladı...

Önceki güncelleme: 29 Ocak 2025. Eleme aşamasında elenen takımlar: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16Bayer Leverkusen ⬆️

    Bu sezonun Şampiyonlar Ligi, Paris Saint-Germain'e evinde 7-2 yenildikten bir ay sonra Etihad'da Manchester City'yi şaşkına çeviren Bayer Leverkusen için gerçek bir rollercoaster yolculuğu oldu.

    Bu nedenle, Xabi Alonso'nun geçen yaz iki kupa kazanan takımının birkaç üyesinin İspanyol teknik adamın peşinden ayrılmasına rağmen, kadrosunda Patrik Schick, Alex Grimaldo ve Edmond Tapsoba gibi kaliteli oyuncuları barındıran Kasper Hjulmand'ın takımından ne bekleyebileceğimizi bilmek biraz zor olabilir.

    Ancak, Olympiacos'u play-off'ta oldukça zorlu bir maçta yendiklerini göz önüne alırsak, sınırlı imkanlara sahip Leverkusen'in son 16 turunda Bayern Münih veya Arsenal'i yenme şansı olduğunu düşünmüyoruz.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15Galatasaray ⬆️

    Gerçeği saklamaya gerek yok: Galatasaray son 16'ya kalmakla çok şanslı. Türk şampiyonu lig aşamasında sadece üç maç kazandı ve son dört maçından sadece bir puan aldı. Yeni formatın çok hoşgörülü yapısı sayesinde, 10 puan Juventus ile play-off maçına çıkmak için yeterli oldu. Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2 mağlup etti. Bu galibiyette Juan Cabal'ın ikinci yarıda oyundan atılması da büyük rol oynadı.

    Ancak Okan Buruk'un takımı, Bianconeri'nin bir kez daha 10 kişi kalmasına rağmen, Torino'daki rövanş maçında kesinlikle berbat bir performans sergiledi ve sonunda tur atlamak için uzatmalara ihtiyaç duydu.

    O halde, hem Spurs hem de Liverpool'un son 16 turunda Gala ile eşleşmeyi umut edecekleri kesin - Victor Osimhen'in forvette olduğu ve ikinci maç gününde Reds'i yenen bir takıma karşı hiçbir şeyi hafife almak hata olsa da.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Tottenham ⬇️

    Lig aşamasının sona ermesinden bu yana Tottenham'da her şey değişti. Son 16'ya kalmayı başaran Thomas Frank, sekiz Premier Lig maçında galibiyet alamayınca görevinden alındı. Spurs, küme düşme tehlikesini önlemek için oldukça şaşırtıcı bir şekilde Igor Tudor'a başvurdu, ancak Hırvat teknik adamın göreve başlangıcı pek de umut verici olmadı ve yeni takımı, kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 4-1 mağlup oldu.

    Tottenham, bu nedenle, büyük ölçüde bilinmeyen bir takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde %100 galibiyet oranına sahip olan takım, Atletico Madrid yerine Galatasaray ile eşleşirse çeyrek finale yükselme şansını kesinlikle değerlendirmek isteyecektir. Ancak, formları çok kötü ve sakatlar listesi uzun, bu nedenle Tudor'un Avrupa macerasını uzatmak yerine Premier Lig'de kalmayı öncelikli görmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13Bodo/Glimt ⬆️

    Şampiyonlar Ligi'nin devleri Bodo/Glimt hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylesek azdır. Yedinci maç gününde Manchester City'yi şaşkına çevirmeden önce bile, bu Norveçli minik takımı turnuvada izlenmesi gereken en iyi takımlardan biri olarak övüyorduk. Bu yüzden, lig aşamasının son turunda Metropolitano'da Atletico Madrid'i yenerek eleme aşamasına yükseldiklerini gördükten sonra sevincimizi gizlemeye bile çalışmadık.

    Ancak o zaman bile, play-off'larda Inter ile eşleşmelerinden sonra, onların gerçekten son 16'ya kalabileceklerine inanmaya cesaret edemedik. Ancak Bodo, geçen sezonun ikincisini her iki maçta da yenerek Sporting CP veya City ile karşılaşmaya hak kazanarak bugüne kadarki en olağanüstü başarısını elde etti. Bu noktada, ne düşüneceğimizi bilemiyoruz. Çünkü bu harika takımın bize bu sezon öğrettiği bir şey varsa, o da finansal eşitsizliğin neredeyse tamamen mahvettiği modern futbolda hayallerin hala gerçekleşebileceğidir.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12Atalanta ⬆️

    Lig aşamasındaki son iki maçında sadece bir puan toplayarak son 16'ya doğrudan yükselme şansını kaçıran Atalanta, Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a 2-0 yenilerek play-off turunda elenmeye hazır görünüyordu.

    Ancak Bergamaschi, New Balance Arena'da muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta ve Mario Pasalic'in 60. dakikaya kadar attığı üç golle skoru tersine çevirdi. BVB, Karim Aeyemi'nin golüyle toplamda eşitliği sağlasa da, Raffaelle Palladino'nun öğrencileri Lazar Samardzic'in son dakikada attığı penaltı golüyle turu geçti.

    La Dea, bir sonraki turda Arsenal veya Bayern Münih ile karşılaşacak olsa da, Atalanta futbolun en başarılı takımlarından biri olmaya devam ediyor ve bu sezonun turnuvasında Chelsea'yi yenmeyi başardı.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11Newcastle ⬆️

    Lig aşamasının ortasında Newcastle, son 16'ya doğrudan yükselmek için çok iyi bir konumdaydı. Ancak, son dört maçından sadece birini kazanabildi ve bu nedenle play-off'lara kaldı. Burada çok şanslı bir şekilde Karabağ ile eşleşti ve toplamda 9-3'lük bir skorla rakibini ezdi.

    Anthony Gordon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki formu şüphesiz iyimserlik için bir neden, ayrıca Newcastle her zaman St. James' Park'ta yenilmesi çok zor bir takım, bu yüzden kendi taraftarlarının önünde Chelsea veya Barcelona'yı yenebilecek güçleri var (Blaugrana bu sezon Tyneside'da kazanmış olsa da!).

    Ancak Newcastle, üç önemli nedenden dolayı Premier League'in alt sıralarında yer alıyor: Hücumda olduğu kadar defansta da güvenilmezler; orta saha, sakat kaptan Bruno Guimaraes'in yokluğunda kaybolmuş durumda; ve genellikle deplasmanlarda çok kötü oynuyorlar. Bu nedenle, Magpies çeyrek finale kalmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    10Sporting CP ↔️

    Sporting CP'nin son 16'ya doğrudan yükselme şansı, altıncı maç gününde Bayern Münih'e 3-1 yenildikten sonra sona ermiş gibi görünüyordu, çünkü Lizbon ekibinin son iki maçı PSG ile evinde ve Athletic Club ile deplasmanda oynanacaktı. Ancak Luis Suarez'in 90. dakikada attığı gol, Sporting'e savunma şampiyonu karşısında 2-1'lik şok bir galibiyet kazandırırken, Alisson Santos San Mames'te daha da geç bir gol atarak lig aşamasında yedinci sırayı garantiledi.

    Teknik direktör Rui Borges, oyuncularının son dakikalarda dramatik goller atma eğilimi hakkında "Bu, bu takımın imajı" dedi. "Bu, onların kazanma arzusunu açıkça gösteriyor. Zamanı umursamıyorlar; oynamak, maç için mücadele etmek ve en iyisi olmak istiyorlar."

    Şu anda Sporting'in Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasında yer aldığını düşünmüyoruz, ancak şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak, Bodo/Glimt yerine Real Madrid ile eşleşseler bile, en azından çeyrek finallere ulaşma şansları olduğunu söyleyebiliriz.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    9Atletico Madrid ⬆️

    Atletico Madrid, turnuvada kalan en öngörülemez takımlardan biri. Diego Simeone'nin takımı, lig aşamasında Arsenal'e 4-0 yenilmesiyle bir zamanlar olduğu kadar sağlam değil. Ayrıca, Club Brugge ile oynadıkları play-off maçının iki ayağında da dört gol yediler. Ancak, Ocak ayında Atalanta'dan transfer edilen Ademola Lookman, son Copa del Rey maçında Barcelona'yı ezip geçen hücum gücüne daha da fazla ateş gücü kattı.

    Cuma günü yapılacak son 16 turu kura çekimi, Atleti'nin ilk Avrupa Kupası'nı kazanma umutları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak, çünkü Liverpool, Tottenham'dan çok daha güçlü bir takım. Ancak ne olursa olsun, her şey büyük olasılıkla yıldız forvet Julian Alvarez'in formuna bağlı olacak. Alvarez, geleceği ile ilgili spekülasyonlardan etkilenmiş görünüyor. 

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    8Chelsea ⬇️

    Chelsea'de ne kadar çok şey değişirse, o kadar çok aynı kalır. Liam Rosenior, Stamford Bridge'deki görevine umut verici bir başlangıç yaptı ve Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi etkileyici bir geri dönüşle mağlup ederek Blues'u Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı.

    Ancak, Chelsea'nin çok genç ve deneyimsiz oyuncularının büyük çoğunluğu, teknik direktörün selefi Enzo Maresca'nın yönetiminde olduğu gibi tutarsız ve disiplinsiz olmaya devam ediyor. Bunun en iyi örneği, geçen hafta sonu Premier League'de zor günler geçiren Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir oyuncunun (Wesley Fofana) daha kırmızı kart görmesi.

    Sonuç olarak, son 16 turunda PSG veya Newcastle'ı geçeceklerine hiç de ikna olmadık, ancak ikinci maçı kendi sahalarında oynamaları bu konuda yardımcı olabilir.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    7Real Madrid ⬆️

    Real Madrid'in Benfica ile berabere kaldığı maç, Gianluca Prestianni'nin Vinicius Jr'a yönelik ırkçı taciz iddiaları ve Jose Mourinho'nun Estadio da Luz'da yaşanan şok edici olayların sorumlusu olarak Brezilyalı oyuncuyu suçlamaya yönelik utanç verici girişimleri nedeniyle tamamen gölgede kaldı.

    Ancak Vinicius'u durdurmak mümkün değildi ve Lizbon'da maçın tek golünü atan kanat oyuncusu, Bernabeu'daki rövanş maçında da galibiyet golünü attı ve Los Blancos 2-1'lik bir galibiyetle toplamda 3-1'lik bir skorla tur atladı.

    Ancak Vinicius son haftalarda iyi bir form yakalarken, Madrid yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle, Real'in çeyrek finale kalmak için Manchester City yerine Sporting CP ile eşleşmesi gerektiği şüphesini ortadan kaldırmak zor.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    6Barselona ⬇️

    Sonuçta, Barcelona lig aşamasını beşinci sırada bitirerek iyi bir performans gösterdi, çünkü Stamford Bridge'de Chelsea'ye 3-0 yenildikten sonra son 16'ya doğrudan kalifiye olma şansı pek yoktu. Blaugrana, play-off turunun utanç ve sıkıntısından kurtulmak için üst üste üç galibiyet alarak övgüyü hak etti. Ancak, özellikle bu galibiyetlerin Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Kopenhag gibi ilk 24'ün dışında kalan takımlara karşı elde edildiği düşünülürse, bu sezon sonuna kadar gidebileceklerine ikna olmuş değiliz.

    Hansi Flick'in yüksek savunma hattı da endişe verici bir konu olmaya devam ediyor, çünkü bu savunma hattı sadece PSG tarafından ikinci maçta Katalonya'da kazanılan maçta değil, aynı zamanda Club Brugge tarafından da Belçika'da 3-3 berabere kaldıkları maçta paramparça edildi. Bu nedenle, Raphinha ve Lamine Yamal gibi harika hücum oyuncularına sahip olan Barça, korkulacak bir takım olarak öne çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde sadece sekiz maçta 14 gol yiyen ve ayrıca Copa del Rey'de Atletico Madrid'e 4-0 yenilerek acı bir şekilde açığa çıkan savunmasıyla korkutucu bir yanı yok.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5Paris Saint-Germain ⬆️

    Vitinha, Paris Saint-Germain'in son 16'ya kalmak için play-off'ları geçmekte hiçbir sorun yaşamadığını söyledi ve bunun nedenini kesinlikle anlayabiliriz. Ekstra maçlar, Luis Enrique'nin oyuncularına geçen sezon kesinlikle zarar vermedi.

    Ancak PSG, Münih'te Inter'i ezici bir skorla yenerek ilk Avrupa Kupası'nı kazanan ve Premier Lig takımlarını birbiri ardına eleyen takımın aynısı gibi görünmüyor ve bunun nedeninin yoğun bir 2025 sezonunun ardından yaşanan yorgunluk olduğunu düşünüyoruz. Monaco'yu toplamda 5-4 yenerek Chelsea veya Barcelona ile heyecan verici bir eşleşme yakalayan PSG, kesinlikle en iyi performansından uzaktaydı.

    Yine de PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Blaugrana'yı yendi ve son Le Classique maçında Marsilya'yı ezici bir skorla mağlup ederek, tüm oyuncuları formda olduğunda durdurulamaz bir güç olduğunu gösterdi. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    4Liverpool ⬇️

    Avrupa, Arne Slot'un bu sezonki kurtarıcısı oldu. Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu savunması çoktan sona erdi ve ilk beş içinde bitirmek için gerçek bir mücadeleye giriyorlar, ancak lig aşamasını üçüncü sırada bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için sürpriz bir aday olarak ortaya çıktılar.

    Slot'un takımı, derin savunma yapan takımları aşmakta zorlanıyor ve preslerini aşmak için uzun paslar kullanıyor. Ancak, Avrupa'da pek çok rakip bu şekilde oynamadı ve Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid ve Inter'i yenerek son 16'ya yükseldi.

    Reds'in savunmadaki şok edici eksikliği muhtemelen eninde sonunda başlarına bela olacak, ancak son haftalarda sahanın her iki ucunda da çok daha iyi göründükleri ve Anfield'ın her zaman Merseysiders'ın en iyisini ortaya çıkardığı göz önüne alındığında, yarı finale ulaşmak için iyi bir bahis gibi görünüyorlar.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    3Manchester City ⬆️

    Manchester City, tüm turnuvalarda 10 maçlık galibiyet serisinin ortasında Bernabeu'da Real Madrid'i yenerek en iyi formuna geri döndüğünü düşündük - ancak Pep Guardiola'nın takımı yılbaşından sonra ani ve şok edici bir form düşüşü yaşadı ve bu düşüş Bodo/Glimt'e karşı şok edici bir mağlubiyeti de içeriyordu. 

    Ancak, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ve diğer maçlardaki sürpriz sonuçlardan yararlanarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girmeyi başardılar. Guardiola'nın, bu sezon savunmada çok zayıf görünen takımından gerçekten görmesi gereken, işte bu tür bir net zaferdi.

    City, Ocak transfer döneminde Antoine Semenyo ve Marc Guehi gibi Premier Lig'de kendini kanıtlamış iki oyuncuyu kadrosuna katmak için yine büyük bir yatırım yaparak, iç sahada iyi sonuçlar elde etti ve Madrid veya Bodo ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. Daha da önemlisi, Erling Haaland golcü kimliğini yeniden buldu. Bu, Guardiola'nın klasik takımlarından biri olmasa da, eleme turlarında durdurulması zor bir rakip olacağına işaret ediyor.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2Bayern Münih ↔️

    Bayern Münih, Ocak ayının sonlarında Bundesliga'da nispeten zor bir dönem geçirdi (iki maçta sadece bir puan topladılar!), ancak yine de şampiyonluğu rahatlıkla kazanacaklar. Bu da onlara, diğer Şampiyonlar Ligi rakipleri yurt içinde puan mücadelesi verirken, kendilerinin eleme maçları arasında kilit oyuncularını dinlendirebilme fırsatı sağlayarak büyük bir avantaj sağlayacaktır.

    Tabii ki, lig aşamasında Paris'te PSG'yi yenen Bavyeralılar da fantastik bir oyuncu kadrosuna sahip. Harry Kane, dünya futbolunun tartışmasız en eksiksiz santrforu, Michael Olise olağanüstü bir hücum yeteneği, Lennart Karl ise gelecek vaat eden bir yıldız adayı, Luis Diaz ise geçen yaz Liverpool'dan geldikten sonra herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi. 

    Ancak Jamal Musiala'nın sahalara dönüşünün önemi abartılamaz. 10 numara, Bayern'in ligin son maçında PSV karşısında sezonun ilk golünü atarak skoru açtı ve hala tam formuna kavuşmak için çalışıyor olsa da, Vincent Kompany'nin forvet hattını eleme turlarında durdurulamaz hale getirebilir.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1Arsenal ↔️

    Arsenal, bugünün futbolunda en çekici veya en eğlenceli takım değildir. Gollerinin çoğu duran toplardan geliyor ve teknik direktör Mikel Arteta ile bazı önemli oyuncularına yönelik, birçok kişiyi rahatsız eden bir alaycı tavır var. Ancak şu anda İngiltere'de veya Avrupa'da daha güçlü bir takım göremiyoruz. Bu yüzden Premier Lig lideri, yolunda Atletico Madrid, Bayern Münih ve Inter gibi takımlarla karşılaşmasına rağmen, kusursuz bir performansla Şampiyonlar Ligi grup aşamasını birinci sırada tamamladı.

    Tabii ki, sezonun sonuna doğru çok şey değişebilir. Örneğin, sakatlıklar herhangi bir kampanyayı rayından çıkarabilir, ancak Arsenal'in kadrosu olası aksiliklerle başa çıkmak için son derece iyi donanımlı. Gunners'ın tüm olası eleme maçlarının ikinci ayağında ev sahibi avantajı olacağı göz önüne alındığında, büyük bir kupa kazanana kadar zihinsel güçleri konusunda şüpheler olsa da, Avrupa Kupası'nı nihayet kazanmak için daha iyi bir konumda olamazlardı.

