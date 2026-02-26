Şampiyonlar Ligi 2025-26 Güç Sıralaması: PSG ve Real Madrid play-off'larda tökezlerken, Arsenal son 16 turu kura çekimi öncesinde lider konumda - ancak Bodo/Glimt, Inter'i şaşırtıcı bir şekilde mağlup ederek Avrupa'nın gözdesi oldu

Diğer yandan, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, çirkin bir ırkçılık tartışmasının ardından Jose Mourinho ve Benfica'yı yerlerine oturturken, şehir rakibi Atletico da Club Brugge'yi yenerek son 16'ya kaldı.

Monaco da son şampiyon Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşattı, ancak Newcastle Qarabag karşısında oldukça rahat bir maç çıkardı ve Bayer Leverkusen de Olympiacos karşısında pek zorlanmadı.

Artık kalan 16 takımın kim olduğunu ve her kulübün bir sonraki turda karşılaşabileceği iki rakibi biliyoruz. Peki, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupayı kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, Cuma günü Nyon'da yapılacak kura öncesi tüm rakipleri sıraladı...

Önceki güncelleme: 29 Ocak 2025. Eleme aşamasında elenen takımlar: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.