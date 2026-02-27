Goal.com
Şampiyonlar Ligi 2025-26 Güç Sıralaması: Arsenal kupayı kazanmaya çok yakın - ancak Real Madrid ve Chelsea, son 16 turunda çekilen korkunç kura sonucu büyük sıkıntıya girdi

Acı verici bir şekilde uzayan lig aşamasının ardından, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşaması nihayet bu ay başladı ve tahmin edilebileceği gibi turnuvanın ünlü olduğu türden bir drama yaşandı. Bodo/Glimt, play-off'ların yıldızı oldu. Sıralamada yer almayan Norveçli takım, geçen sezonun ikincisi Inter'i eledi. Galatasaray da bir başka İtalyan takımı olan Juventus'u mağlup etti, ancak Torino'da 10 kişiye karşı neredeyse tamamen teslim olduktan sonra. Ancak Serie A için her şey kötü değildi, Atalanta geriye düşmesine rağmen Borussia Dortmund'u yendi.

Diğer yandan, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, çirkin bir ırkçılık tartışmasının ardından Jose Mourinho ve Benfica'yı yerlerine oturturken, şehir rakibi Atletico da Club Brugge'yi yenerek son 16'ya kaldı.

Monaco da son şampiyon Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşattı, ancak Newcastle, Qarabag karşısında oldukça rahat bir maç çıkardı ve Bayer Leverkusen de Olympiacos karşısında pek zorlanmadı.

Cuma günü Nyon'da yapılan kura çekimi ile son 16'ya kalan takımların kimlikleri ve finale giden yolları belli oldu. Peki, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupa kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, tüm rakipleri aşağıda sıraladı...

Önceki güncelleme: 26 Şubat 2026.

    16Bayer Leverkusen ↔️

    Bu sezonun Şampiyonlar Ligi, Paris Saint-Germain'e evinde 7-2 yenildikten bir ay sonra Etihad'da Manchester City'yi şaşkına çeviren Bayer Leverkusen için gerçek bir rollercoaster yolculuğu oldu.

    Bu nedenle, Xabi Alonso'nun geçen yaz iki kupa kazanan takımının birkaç üyesinin İspanyol teknik adamın ardından takımdan ayrılmasına rağmen, kadrosunda Patrik Schick, Alex Grimaldo ve Edmond Tapsoba gibi kaliteli oyuncuları barındıran Kasper Hjulmand'ın takımından ne bekleyebileceğimizi bilmek biraz zor olabilir.

    Ancak, Olympiacos'u play-off'ta oldukça sıkıcı bir oyunla yendiklerini göz önüne alırsak, çok sınırlı bir kadroya sahip Leverkusen'in son 16 turunda Arsenal'i yenme şansı olduğunu düşünmüyoruz.

    15Galatasaray ↔️

    Gerçeği saklamaya gerek yok: Galatasaray son 16'ya kalmakla çok şanslı. Türk şampiyonu lig aşamasında sadece üç maç kazandı ve son dört maçından sadece bir puan aldı.

    Yeni formatın çok hoşgörülü yapısı sayesinde, 10 puan Juventus ile play-off maçına çıkmak için yeterli oldu. Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2 mağlup etti. Bu galibiyette Juan Cabal'ın ikinci yarıda oyundan atılması da büyük rol oynadı. Ancak Okan Buruk'un takımı, Bianconeri'nin bir kez daha 10 kişi kalmasına rağmen, Torino'daki rövanş maçında kesinlikle berbat bir performans sergiledi ve sonunda turu geçmek için uzatmalara ihtiyaç duydu.

    Gala, bu sezon Liverpool'u yendiği gerçeğinden elbette cesaret alacak, ancak Reds, RAMS Park'ta aldığı 1-0'lık üzücü yenilgiden bu yana çok gelişti ve son 16 turu rövanş maçında ev sahibi avantajı olacak, bu da belirleyici olacaktır.

    14Tottenham

    Lig aşamasının sona ermesinden bu yana Tottenham'da her şey değişti. Son 16'ya kalmayı başaran Thomas Frank, sekiz Premier Lig maçında galibiyet alamayınca görevinden alındı. Spurs, küme düşme tehlikesini önlemek için oldukça şaşırtıcı bir şekilde Igor Tudor'a başvurdu, ancak Hırvat teknik adamın görevi pek de umut verici bir başlangıç yapmadı ve yeni takımı, kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 4-1 yenildi.

    Tottenham, bu nedenle, büyük bir bilinmezlik arz ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde %100 galibiyet oranına sahip olsa da, formu çok kötü ve sakatlar listesi uzun, bu nedenle pragmatik Tudor'un, Atletico Madrid'i yenerek Avrupa macerasını uzatmaya çalışmak yerine Premier Lig'de kalmayı öncelikli hedef olarak belirlemesine hiç şaşırmayız.

    13Newcastle ⬇️

    Lig aşamasının ortasında Newcastle, son 16'ya doğrudan yükselme konusunda çok iyi bir konumdaydı. Ancak, son dört maçından sadece birini kazanabildi ve bu nedenle play-off'lara kaldı. Burada çok şanslı bir şekilde Karabağ ile eşleşti ve toplamda 9-3'lük bir skorla rakibini ezdi.

    Anthony Gordon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki formu şüphesiz iyimserlik için bir neden, ayrıca Newcastle her zaman St. James' Park'ta yenilmesi çok zor bir takımdır, bu yüzden kendi taraftarlarının önünde Barcelona'yı yenebilecek güçleri kesinlikle var (Blaugrana bu sezon Tyneside'da kazanmış olsa da!).

    Ancak Newcastle, üç önemli nedenden dolayı Premier League'in alt sıralarında yer alıyor: Hücumda olduğu kadar defansında da güvenilmez; orta saha, sakat kaptan Bruno Guimaraes'in yokluğunda kaybolmuş durumda; ve genellikle deplasmanlarda çok kötü oynuyor. Bu nedenle, Magpies'in çeyrek finale kalması zor görünüyor.

    12Atalanta ⬇️

    Lig aşamasındaki son iki maçında sadece bir puan toplayarak son 16'ya doğrudan yükselme şansını kaçıran Atalanta, Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a 2-0 yenilerek play-off turunda elenmeye hazır görünüyordu.

    Ancak Bergamaschi, New Balance Arena'da muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta ve Mario Pasalic'in 60. dakikaya kadar attığı üç golle skoru tersine çevirdi. BVB, Karim Adeyemi'nin golüyle toplamda eşitliği sağlasa da, Raffaelle Palladino'nun öğrencileri Lazar Samardzic'in son dakikada attığı penaltı golüyle turu geçti.

    La Dea, bir sonraki turda Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye girecek olsa da, bu sezonun turnuvasında Chelsea'yi yenerek büyük bir başarıya imza attı ve futbol dünyasının en büyük sürprizlerinden biri olmaya devam ediyor.

    11Bodo/Glimt ⬆️

    Şampiyonlar Ligi'nin devleri Bodo/Glimt hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylesek azdır. Yedinci maç gününde Manchester City'yi şaşkına çevirmeden önce bile, bu Norveçli minik takımı turnuvada izlenmesi gereken en iyi takımlardan biri olarak övüyorduk. Bu yüzden, lig aşamasının son turunda Metropolitano'da Atletico Madrid'i yenerek eleme aşamasına yükseldiklerini gördükten sonra sevincimizi gizlemeye bile çalışmadık.

    Ancak o zaman bile, play-off'larda Inter ile eşleşmelerinden sonra, onların gerçekten son 16'ya kalabileceklerine inanmaya cesaret edemedik. Ancak Bodo, geçen sezonun ikincisini her iki maçta da yenerek Sporting CP ile karşılaşmaya hak kazanarak bugüne kadarki en dikkat çekici başarısını elde etti. 

    Kjetil Knutsen'in takımı bu maça yine zayıf taraf olarak girecek, ama kabul edelim ki, bu turnuvada daha iyi takımları yendiler ve bu harika takımın bize bu sezon öğrettiği bir şey varsa, o da finansal eşitsizliğin neredeyse tamamen mahvettiği modern futbolda hayallerin hala gerçekleşebileceğidir.

    10Chelsea ⬇️

    Chelsea'de ne kadar çok şey değişirse, o kadar çok aynı kalır. Liam Rosenior, Stamford Bridge'deki görevine umut verici bir başlangıç yaptı ve Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi etkileyici bir geri dönüşle mağlup ederek Blues'u Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı.

    Ancak, Chelsea'nin çok genç ve deneyimsiz oyuncularının büyük çoğunluğu, teknik direktörün selefi Enzo Maresca'nın yönetiminde olduğu gibi tutarsız ve disiplinsiz olmaya devam ediyor. Bunun bir örneği, geçen hafta sonu Premier League'de zor günler geçiren Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir oyuncunun (Wesley Fofana) daha kırmızı kart görmesidir.

    Sonuç olarak, ikinci maçı kendi sahalarında oynayacak olmaları avantaj olsa da, son 16 turunda PSG'yi geçeceklerine hiç de ikna olmadık.

    9Real Madrid ⬇️

    Real Madrid'in Benfica ile berabere kaldığı maç, Gianluca Prestianni'nin Vinicius Jr'a yönelik ırkçı taciz iddiaları ve Jose Mourinho'nun Estadio da Luz'da yaşanan şok edici olayların sorumlusu olarak Brezilyalı oyuncuyu suçlamaya yönelik utanç verici girişimleri nedeniyle tamamen gölgede kaldı.

    Ancak Vinicius'u durdurmak mümkün değildi ve Lizbon'da maçın tek golünü atan kanat oyuncusu, Bernabeu'daki rövanş maçında da galibiyet golünü attı ve Los Blancos 2-1'lik zorlu bir galibiyetle toplamda 3-1'lik skorla tur atladı.

    Ancak Vinicius son haftalarda iyi bir form yakalarken, Madrid yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle Madrid'in son 16 turunda Manchester City'yi geçmekte zorlanacağı şüphesini ortadan kaldırmak zor. Aralık ayında Pep Guardiola'nın takımına yenildiklerinden bu yana Madrid'de çok şey değişti, ancak bunların hepsi iyi yönde değil...

    8Sporting CP ⬆️

    Sporting CP'nin son 16'ya doğrudan yükselme şansı, altıncı maç gününde Bayern Münih'e 3-1 yenildikten sonra sona ermiş gibi görünüyordu, çünkü Lizbon ekibinin son iki maçı PSG ile evinde ve Athletic Club ile deplasmanda oynanacaktı. Ancak Luis Suarez'in 90. dakikada attığı gol, Sporting'e savunma şampiyonu karşısında 2-1'lik şok bir galibiyet kazandırırken, Alisson Santos San Mames'te daha da geç bir gol atarak lig aşamasında yedinci sırayı garantiledi.

    Teknik direktör Rui Borges, oyuncularının son dakikalarda dramatik goller atma eğilimi hakkında "Bu, bu takımın imajıdır" dedi. "Bu, onların kazanma arzusunu açıkça gösteriyor. Zamanı umursamıyorlar; oynamak, maç için mücadele etmek ve en iyisi olmak istiyorlar."

    Şu anda Sporting'in Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasında yer aldığını düşünmüyoruz, ancak şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak, sürpriz takım Bodo/Glimt ile eşleşerek çeyrek finale yükselme şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    7Atletico Madrid ⬆️

    Atletico Madrid, turnuvada kalan en ilgi çekici takımlardan biri. Diego Simeone'nin takımı, lig aşamasında Arsenal'e 4-0 yenilmesiyle bir zamanlar olduğu kadar sağlam değil. Ayrıca, Club Brugge ile oynadıkları play-off maçının iki ayağında da dört gol yediler. Ancak, Ocak ayında Atalanta'dan transfer edilen Ademola Lookman, Copa del Rey'de Barcelona'yı ezip geçen hücum hattına daha da fazla güç kattı. Ayrıca, son 16 turu kura çekimi de onlara şanslıydı, çünkü Liverpool yerine Tottenham ile eşleştiler.

    Ancak, büyük olasılıkla her şey, Metropolitano'daki geleceği ile ilgili tüm spekülasyonlardan olumsuz etkilenen yıldız forvet Julian Alvarez'in formuna bağlı olacak. Alexander Sorloth, Brugge karşısında ikinci maçta hat-trick yaparak öne çıktı, ancak Atleti, Şampiyonlar Ligi kupasını nihayet eline almak istiyorsa, gerçek talismanı Alvarez'in ortaya çıkmasına ihtiyaç duyacak.

    6Paris Saint-Germain ⬇️

    Vitinha, Paris Saint-Germain'in son 16'ya kalmak için play-off'ları geçmekte hiçbir sorun yaşamadığını söyledi ve bunun nedenini kesinlikle anlayabiliriz. Ekstra maçlar, Luis Enrique'nin oyuncularına geçen sezon kesinlikle zarar vermedi.

    Ancak PSG, Münih'te Inter'i ezici bir skorla yenerek ilk Avrupa Kupası'nı kazandığı yolda birbiri ardına Premier Lig takımlarını eleyen takımla aynı gibi görünmüyor ve bunun nedeninin yoğun bir 2025 sezonunun ardından gelen yorgunluk olduğunu düşünüyoruz. Monaco'yu toplamda 5-4 yenerek Chelsea ile heyecan verici bir eşleşme yakaladıklarında, kesinlikle en iyi hallerinden uzaktaydılar.

    Olumlu tarafı ise, Parisliler son Le Classique maçında Marsilya'yı ezici bir skorla yenerek, tüm oyuncuları formda olduğunda durdurulamaz bir güç olduklarını gösterdiler, ancak geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde kendilerini ezici bir skorla yenen, öngörülemez bir takım olan Blues'a karşı çok dikkatli olmalılar.

    5Manchester City ⬇️

    Manchester City, tüm turnuvalarda 10 maçlık galibiyet serisinin ortasında Bernabeu'da Real Madrid'i yenerek en iyi formuna geri döndüğünü düşündük - ancak Pep Guardiola'nın takımı yılbaşından sonra ani ve şok edici bir form düşüşü yaşadı ve bu düşüş Bodo/Glimt'e karşı şok edici bir mağlubiyeti de içeriyordu. 

    Ancak, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, diğer maçlarda yaşanan sürpriz sonuçlardan da yararlanarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girmeyi başardılar. Guardiola'nın, bu sezon savunma açısından çok zayıf görünen takımından gerçekten görmesi gereken, işte bu tür bir net zaferdi.

    City, Ocak transfer döneminde Antoine Semenyo ve Marc Guehi gibi Premier League'de kendini kanıtlamış iki oyuncuyu kadrosuna katmak için yine büyük bir yatırım yaparak, ligde iyi sonuçlar elde etti ve Madrid ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçına yenilenen bir inançla çıkacak. Daha da önemlisi, Erling Haaland gol suskunluğunun ardından yeniden çok canlı görünüyor. Bu, Guardiola'nın klasik takımlarından biri olmasa da, eleme turlarında durdurulması zor bir takım olacak.

    4Barselona ⬆️

    Sonuçta, Barcelona lig aşamasını beşinci sırada bitirerek iyi bir performans gösterdi, çünkü Stamford Bridge'de Chelsea'ye 3-0 yenildikten sonra son 16'ya doğrudan kalifiye olma şansı pek yoktu. Blaugrana, play-off turunun utanç ve sıkıntısından kurtulmak için üst üste üç galibiyet alarak övgüyü hak etti. Ancak, özellikle bu galibiyetlerin Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Kopenhag gibi ilk 24'ün dışında kalan takımlara karşı elde edildiği düşünülürse, bu sezon sonuna kadar gidebileceklerine ikna olmuş değiliz.

    Hansi Flick'in yüksek savunma hattı da endişe kaynağı olmaya devam ediyor, çünkü bu savunma hattı sadece PSG tarafından ikinci maç gününde Katalonya'da kazanılan maçta değil, aynı zamanda Club Brugge tarafından da Belçika'da 3-3 berabere kaldıkları maçta paramparça edildi. Bu nedenle, Barça'nın korkutucu forvet hattı, bu sezon daha önce yendikleri Newcastle takımını geçmelerini sağlayacak olsa da, Şampiyonlar Ligi'nde sadece sekiz maçta 14 gol yiyen ve ayrıca Copa del Rey'de Atletico Madrid'e 4-0 yenilerek acımasızca ifşa olan savunması hiç de korkutucu değil.

    3Liverpool ⬆️

    Avrupa, Arne Slot'un bu sezonki kurtarıcısı oldu. Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu savunması çoktan sona erdi ve ilk beş içinde bitirmek için gerçek bir mücadeleye giriyorlar, ancak lig aşamasını üçüncü sırada bitirip 16 turunda Galatasaray ile eşleşerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için sürpriz bir aday olarak ortaya çıktılar.

    Tabii ki, Reds'in lig aşamasında İstanbul'da mağlup olduğu ve derin savunma yapan ve uzun paslarla preslerini aşmaya çalışan takımları yenmek için defalarca mücadele ettiği unutulmamalı.

    Bu nedenle, Liverpool'un savunmadaki eksiklikleri muhtemelen eninde sonunda başlarına bela olacak ve kura çekiminde çok dezavantajlı bir konumdalar (çeyrek finalde Chelsea-PSG maçının galibi ile oynayacaklar), ancak son haftalarda sahanın her iki ucunda da çok daha iyi görünüyorlar ve Anfield'daki Avrupa geceleri her zaman Merseysiders'ın en iyi performansını ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

    2Bayern Münih ↔️

    Bayern Münih, Ocak ayının sonlarında Bundesliga'da nispeten zor bir dönem geçirdi (iki maçta sadece bir puan topladılar!), ancak yine de şampiyonluğu rahatlıkla kazanacaklar. Bu da onlara, diğer Şampiyonlar Ligi rakipleri yurt içinde puan mücadelesi verirken, kendilerinin eleme maçları arasında kilit oyuncularını dinlendirebilme fırsatı sağlayarak büyük bir avantaj sağlayacaktır.

    Tabii ki, lig aşamasında Paris'te PSG'yi yenen Bavyeralılar da fantastik bir oyuncu kadrosuna sahip. Harry Kane, dünya futbolunun tartışmasız en eksiksiz santrforu, Michael Olise olağanüstü bir hücum yeteneği, Lennart Karl gelecek vaat eden bir yıldız adayı, Luis Diaz geçen yaz Liverpool'dan geldikten sonra herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi ve şimdi Jamala Musiala uzun süren sakatlığının ardından tam maç kondisyonuna yaklaşıyor.

    Kuşkusuz, Atalanta, çeyrek finalde Madrid-City maçının galibi ile karşılaşacak olan Bayern için zorlu bir rakip olabilir, ancak Vincent Kompany'nin adamları, Kasım ayında Paris'te PSG'yi yenerek Avrupa'daki herhangi bir takımı yenebileceklerini zaten kanıtladılar. 

    1Arsenal ↔️

    Arsenal, bugünün futbolunda en çekici veya en eğlenceli takım değildir. Gollerinin çoğu duran toplardan geliyor ve teknik direktör Mikel Arteta ile bazı kilit oyuncularına yönelik, birçok kişiyi rahatsız eden bir alaycı tavır var. Ancak şu anda İngiltere'de veya Avrupa'da daha güçlü bir takım göremiyoruz. Bu yüzden Premier Lig lideri, yolunda Atletico Madrid, Bayern Münih ve Inter gibi takımlarla karşılaşmasına rağmen, kusursuz bir performansla Şampiyonlar Ligi grup aşamasını zirvede tamamladı.

    Tabii ki, sezonun sonuna doğru çok şey değişebilir. Örneğin, sakatlıklar herhangi bir kampanyayı rayından çıkarabilir, ancak Arsenal'in kadrosu olası aksiliklerle başa çıkmak için son derece iyi donanımlı. Gunners'ın kura çekiminde çok daha zayıf tarafta olduğu ve tüm olası eleme maçlarının ikinci ayağında ev sahibi avantajı olacağı göz önüne alındığında, Avrupa Kupası'nı nihayet kazanmak için daha iyi bir konumda olamazlardı - ancak Arteta yönetiminde büyük bir kupa kazanana kadar zihinsel güçleri konusunda her zaman şüpheler olacaktır...

