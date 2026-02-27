Diğer yandan, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, çirkin bir ırkçılık tartışmasının ardından Jose Mourinho ve Benfica'yı yerlerine oturturken, şehir rakibi Atletico da Club Brugge'yi yenerek son 16'ya kaldı.

Monaco da son şampiyon Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşattı, ancak Newcastle, Qarabag karşısında oldukça rahat bir maç çıkardı ve Bayer Leverkusen de Olympiacos karşısında pek zorlanmadı.

Cuma günü Nyon'da yapılan kura çekimi ile son 16'ya kalan takımların kimlikleri ve finale giden yolları belli oldu. Peki, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupa kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, tüm rakipleri aşağıda sıraladı...

Önceki güncelleme: 26 Şubat 2026.