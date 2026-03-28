Samardzic transfer piyasasında: Atalanta'nın yaz planı

Maurizio Sarri, Lazar Samardzic'i her zaman takdir etmiştir. Geçtiğimiz ocak ayında Lazio, bu oyuncu için harekete geçmiş, ancak Atalanta'nın direnişiyle karşılaşmıştı. Aynı yanıt, ocak ayında somut bir teklif yapmaya hazır olan bir diğer kulüp olan Fiorentina'ya da verilmişti; ancak Nerazzurri'nin isteği üzerine görüşmeler hiçbir zaman bilgi talebinin ötesine geçememişti. Eski Udinese oyuncusu transfer edilemedi, takımdan ayrılanlar ise Brescianini ve Maldini oldu; ilki Fiorentina'ya, diğeri ise Lazio'ya transfer oldu. Ancak şimdi durum değişti. Ocak ayında Galatasaray ile de adı anılan ancak somut bir gelişme olmayan Samardzic, şu anda çok az forma giyiyor ve yaz aylarında gerçekten ayrılabilir; Bergamo'daki macerası sona ermek üzere olabilir.