Daniel Maldini'nin Atalanta'ya transferiyle Lazar Samardzic'e daha fazla süre verileceği sözü verilmişti; Palladino, onu kadroda tutmak istediği için kulübe olası teklifleri dikkate almamasını istemişti. Ancak sezonun bu ikinci yarısında da Sırp ofansif orta saha oyuncusu düzenli olarak forma giyemiyor, sık sık yedek kulübesinde kalıyor ve kadrodaki bu yedek rolü, sahadaki performansını da olumsuz etkiliyor. Şu anda oyuncu, Atalanta ile sezonun sonuna odaklanmış durumda, ancak yaz aylarında onu listelerine ekleyen birçok kulüp nedeniyle transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelebilir.
Samardzic transfer piyasasında: Atalanta'nın yaz planı
SAMARDZIC'İN FİYATI NE KADAR?
Şu anda, belirtmek gerekir ki, henüz resmi bir teklif gelmedi: Samardzic’in sözleşmesi 2029’da sona eriyor ve sezon başına yaklaşık 1,5 milyon euro maaş alıyor; Atalanta onu Udinese’den transfer ettiğinde 20 milyon eurodan biraz daha az bir ücret ödemişti ki bu, Nerazzurri’nin onu göndermek için istediği rakamla aşağı yukarı aynı. Aslında, birkaç ay öncesine kıyasla, kulüp artık önümüzdeki transfer döneminde bir satış olasılığını dışlamıyor ve olası teklifleri değerlendirmeye hazır. Oyuncu da Bergamo'dan ayrılma olasılığını dışlamıyor; daha ikna edici bir proje gelirse bunu dikkate alacaktır.
OCAK AYINDA KİM İSTİYORDU
Maurizio Sarri, Lazar Samardzic'i her zaman takdir etmiştir. Geçtiğimiz ocak ayında Lazio, bu oyuncu için harekete geçmiş, ancak Atalanta'nın direnişiyle karşılaşmıştı. Aynı yanıt, ocak ayında somut bir teklif yapmaya hazır olan bir diğer kulüp olan Fiorentina'ya da verilmişti; ancak Nerazzurri'nin isteği üzerine görüşmeler hiçbir zaman bilgi talebinin ötesine geçememişti. Eski Udinese oyuncusu transfer edilemedi, takımdan ayrılanlar ise Brescianini ve Maldini oldu; ilki Fiorentina'ya, diğeri ise Lazio'ya transfer oldu. Ancak şimdi durum değişti. Ocak ayında Galatasaray ile de adı anılan ancak somut bir gelişme olmayan Samardzic, şu anda çok az forma giyiyor ve yaz aylarında gerçekten ayrılabilir; Bergamo'daki macerası sona ermek üzere olabilir.