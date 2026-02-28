Sam Kerr, Chelsea'nin WSL süperstarı "kendinden şüphe duyduğunu" itiraf ederken, sakatlıktan sonra neden hala "yüzde 100" olmadığını açıklıyor

Chelsea, 2024 yılında Kerr'in sakatlığının kesinleşmesinin ardından şu açıklamayı yayınladı: "Chelsea'deki herkes Sam'in iyileşmesi için en iyi dileklerini sunar." Avustralyalı oyuncu, Sonia Bompastor'un planlarına geri dönmek için mücadele ederken, sadece bir lig maçında ilk 11'de yer aldı ve Blues için 13 maçta yedek kulübesinden oyuna girdi.

ACL sakatlığının normal iyileşme süresi 9 ila 12 ay arasındadır, ancak Kerrgeçen Eylül ayında sahalara dönmeden önce 18 ay boyunca acı verici bir şekilde oyun dışı kaldı. 10 ay boyunca fark edilmeyen bir cerrahi greft sorunu, Avustralyalı oyuncunun iyileşme süresinin beklenenden daha uzun sürmesine neden oldu.

Ancak Kerr, Pazar günü Perth'te Filipinler ile oynanacak Asya Kupası açılış maçı öncesinde Avustralya kadrosuna geri döndü ve 32 yaşındaki oyuncu, futboldan uzak kaldığı süreyi değerlendirdi.