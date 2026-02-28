Getty
Sam Kerr, Chelsea'nin WSL süperstarı "kendinden şüphe duyduğunu" itiraf ederken, sakatlıktan sonra neden hala "yüzde 100" olmadığını açıklıyor
- Getty Images Sport
Chelsea forveti 2024 yılında ön çapraz bağ yaralanması geçirdi.
Chelsea, 2024 yılında Kerr'in sakatlığının kesinleşmesinin ardından şu açıklamayı yayınladı: "Chelsea'deki herkes Sam'in iyileşmesi için en iyi dileklerini sunar." Avustralyalı oyuncu, Sonia Bompastor'un planlarına geri dönmek için mücadele ederken, sadece bir lig maçında ilk 11'de yer aldı ve Blues için 13 maçta yedek kulübesinden oyuna girdi.
ACL sakatlığının normal iyileşme süresi 9 ila 12 ay arasındadır, ancak Kerrgeçen Eylül ayında sahalara dönmeden önce 18 ay boyunca acı verici bir şekilde oyun dışı kaldı. 10 ay boyunca fark edilmeyen bir cerrahi greft sorunu, Avustralyalı oyuncunun iyileşme süresinin beklenenden daha uzun sürmesine neden oldu.
Ancak Kerr, Pazar günü Perth'te Filipinler ile oynanacak Asya Kupası açılış maçı öncesinde Avustralya kadrosuna geri döndü ve 32 yaşındaki oyuncu, futboldan uzak kaldığı süreyi değerlendirdi.
Kerr, 'yaklaşık yüzde 85' hissediyor.
Cumartesi günü basına konuşan forvet, "Bu dalgalar halinde geldi. Sezon başında Chelsea'de ACL'den döndüğümde kendimi gerçekten iyi hissediyordum.
Sonra muhtemelen biraz düşüş yaşadım, ancak Aralık ayından itibaren birkaç gol daha atmaya başladığımda ve kendimi tekrar rahat ve yeteneklerime güvenli hissettiğimde, gerçekten en iyi halimde olduğumu hissetmeye başladım.
Ama çevremde çok sayıda harika insan var ve Matildas'ta kendimi evimde hissediyorum, bu yüzden yeniden yerleşip kendim olabileceğim iyi bir yer."
1-100 arasında nasıl hissettiği sorulduğunda Kerr, "Muhtemelen 85 ve üzerinde hissediyorum. Henüz 100'de olduğumu söylemek istemiyorum. Henüz tamamen kendim gibi hissettiğim bir maç yaşamadım, ama yaklaşık yüzde 85 ve üzerinde hissediyorum" diye yanıtladı.
- Getty Images Sport
Forvet, Asya Kupası öncesinde 'üzgün' olduğunu itiraf etti
Matildas, 2010'dan bu yana ilk kez Asya Kupası'nı kazanmayı umuyor. Kerr, o zamanlar 16 yaşında olan Avustralya milli takımının bir parçasıydı ve milli takımla uluslararası başarılar elde etti.
Kerr, kadroda halen forma giyen tek oyuncu ve bunun kendisini "üzücü" hissettirdiğini itiraf ediyor. "Son kalan oyuncu olmam beni üzüyor" diyen Kerr, "Bugüne kadar, bu futbol kariyerimin en güzel anlarından biri.
"Ve bu takımın birlikte bir şeyler kazanmak istediğini biliyorum. Her oyuncunun Matildas için bir şeyler kazanmak istediğini biliyorum."
Avustralya, Asya Kupası öncesinde bir dizi fitness sorunu yaşıyor. Mary Fowler, ACL sakatlığı geçirdikten sonra sadece iki maç oynadı, kaleci Mackenzie Arnold neredeyse hiç antrenman yapmadı, Arsenal'den Kyra Cooney-Cross ise açık antrenmana katılmadı, bu da Pazar günkü açılış maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda şüpheler uyandırdı.
Yaralanmalar artık Kerr için konuşma konusu değil
Kerr ayrıca, sakatlığına odaklanmadan turnuvaya katılacağı için heyecanlı olduğunu da itiraf etti. Kerr, 2023 Avustralya Dünya Kupası'nın arifesinde sol baldırını yırttı ve ardından Matildas yarı finale yükselirken İsveç'e karşı oynanan üçüncülük maçında sağ baldırını sakatladı.
Kerr, "Turnuvaya katılmayı ve sol baldırımdan bahsetmemeyi gerçekten çok istiyorum" dedi.
"ACL'den döndüğümden bu yana uzun bir yol kat ettim, bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım, buraya geri dönüp futbol oynamaktan, antrenmanlardan ve takımla birlikte olan her şeyden keyif almaktan çok mutluyum.
"Elbette, son turnuva kişisel olarak istediğim gibi gitmedi, ama takım olarak harika bir turnuva oldu. Bu yüzden, kendi ülkemizde düzenlenen büyük bir turnuvada tekrar burada olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum.
Çoğu insan kariyeri boyunca kendi ülkesinde tek bir turnuva bile oynayamıyor. Bu yüzden iki fırsatımız olması inanılmaz bir onur."
