Getty
Çeviri:
Sam Allardyce, endişe verici gol kıtlığı sürerken Mohamed Salah'ı Liverpool'da 'büyük bir bebek gibi davranmakla' suçluyor
Salah en son ne zaman Premier Lig'de gol attı?
Anfield'da rekorları kıran performansıyla Salah için bu durum nadiren geçerli olmuştur. Üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçilmiş ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Toplamda, bu üretken kanat oyuncusu 429 maçta Liverpool formasıyla 252 gol atmıştır.
Bu gollerin sadece ikisi, tüm turnuvalarda son 14 maçında kaydedildi. Salah, 1 Kasım'da Aston Villa'ya gol attığından beri İngiltere'nin en üst düzey liginde hiç gol atamadı.
33 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında yedek rolüne mahkum edildikten sonra öfkelendi ve Liverpool, şampiyonluk mücadelesinde onu feda etmekle suçlandı. Salah, Nottingham Forest'ı 1-0 yendikleri dramatik maçta yine yedek kulübesine gönderildiğinde hayal kırıklığına uğradı.
Salah'ın bu yaz transfer olabileceği öne sürülüyor, çünkü Liverpool herhangi bir transferden ücret talep edebilir ve onun tutumu ve takımın ortak hedefine bağlılığı sorgulanıyor.
- Getty
Salah'ın davranışları eski İngiltere teknik direktörü tarafından sorgulandı
Premier Lig'de uzun yıllar antrenörlük yapan eski İngiltere teknik direktörü Allardyce, BOYLE Sports ve Footy Accumulators'ın No Tippy Tappy Football podcast'inde Liverpool efsanesinin benimsemesi gereken zihniyet hakkında şunları söyledi: "Mohamed Salah dişini sıkmalı, oturmalı ve gol atmaya başlamalı. Gol atamamanın ve oyundan alınmanın kendi hatan olduğu halde Arne Slot'u suçlamayı bırak. Gol atamadığı veya pozisyon yaratamadığı halde oyundan alınmasına hayal kırıklığına uğramamalı.
"Bu bir tür zihinsel engel gibi görünüyor, çünkü artık sadece bir dönem değil, tüm sezon böyle. Bu, Liverpool ve kendisi için endişe verici bir durum. Sahadaki durumdan hoşnutsuzluğunu göstermeyi bırakması gerekiyor. Gidip menajerin kapısını çal ve bunu orada konuş. Herkesin önünde yapma; büyük bir bebek gibi davranıyor."
Genç yetenek Ngumoha daha fazla süre almalı mı?
Liverpool'a, 17 yaşındaki genç yetenek Rio Ngumoha'ya daha fazla süre verilmesi tavsiye ediliyor. Ngumoha, Forest maçında Salah ve Cody Gakpo'nun yerine oyuna girerek canlı bir performans sergiledi.
Allardyce şunları ekledi: "Yedek olarak oyuna girebilmek harika. Ngumoha'yı herkesin enerjik ve zinde olduğu maçın başından itibaren oyuna sokabilirsiniz, ancak seviye ve tempo düştüğü ve biraz daha fazla alan olduğu maçın son 20 dakikasında oyuna sokarsanız, o zaman başarılı olabilir.
"Şu an için Ngumoha'yı yedek kulübesinde bırakırdım, ama Slot onu şimdi daha erken oyuna sokabilir. Onu başlangıçtan itibaren oyuna sokmak yerine, bu şekilde kendine güvenini kazanması daha kolay olur, çünkü başlangıçtan itibaren oyuna sokmak işe yaramayabilir. Bununla birlikte, çok iyi oynamayan ilk onbir oyuncuları, oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Ngumoha'nın onların yerini alacağını bilerek, arkalarını kollayacaklardır."
Reds efsanesi Jamie Carragher de Ngumoha'ya daha deneyimli takım arkadaşlarından önce şans verilmesi gerektiğini savunanlardan biri. City Ground'da zorlu bir performans izledikten sonra Sky Sports'a şunları söyledi: "Ngumoha 15 dakikada Salah ve Gakpo'nun öncesinde yaptıklarından daha fazlasını yaptı. Oyunu değiştirdi ve ilk 11'de başlaması gerekiyor.
"Bence bir noktada Rio Ngumoha takıma girmeli, yoksa başka bir orta saha oyuncusu ile oynamak zorunda kalabilir ya da Gakpo veya Salah'ı kaybedebilir. Bence Liverpool'un geniş alanlardaki penetrasyonu ve hızı gerçekten yetersiz."
- Getty
Liverpool'un 2025-26 sezonu fikstürü: Salah'ın kıvılcımı yakalama fırsatları
Liverpool, Cumartesi günü küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'ı ağırlamaya hazırlanırken, ardından Premier League ve FA Cup'ta son sıradaki Wolves ile iki maçta karşılaşacak.
Ngumoha bu maçlarda başrol oynayabilir, ancak bu maçlar aynı zamanda Salah'a formunu geri kazanması için fırsatlar sunacak, çünkü Mısırlı süperstar Anfield'daki dokuz yıllık kariyerinin en verimsiz dönemini yaşıyor.
Reklam