Sam Allardyce, endişe verici gol kıtlığı sürerken Mohamed Salah'ı Liverpool'da 'büyük bir bebek gibi davranmakla' suçluyor

Anfield'da rekorları kıran performansıyla Salah için bu durum nadiren geçerli olmuştur. Üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçilmiş ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Toplamda, bu üretken kanat oyuncusu 429 maçta Liverpool formasıyla 252 gol atmıştır.

Bu gollerin sadece ikisi, tüm turnuvalarda son 14 maçında kaydedildi. Salah, 1 Kasım'da Aston Villa'ya gol attığından beri İngiltere'nin en üst düzey liginde hiç gol atamadı.

33 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında yedek rolüne mahkum edildikten sonra öfkelendi ve Liverpool, şampiyonluk mücadelesinde onu feda etmekle suçlandı. Salah, Nottingham Forest'ı 1-0 yendikleri dramatik maçta yine yedek kulübesine gönderildiğinde hayal kırıklığına uğradı.

Salah'ın bu yaz transfer olabileceği öne sürülüyor, çünkü Liverpool herhangi bir transferden ücret talep edebilir ve onun tutumu ve takımın ortak hedefine bağlılığı sorgulanıyor.