Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bugün çarşamba günü, Trabzonspor'a resmi transferini tamamlamak üzere Türkiye'nin Trabzon şehrine geldi. Bu gelişme, kulübün oyuncuyla müzakerelerin başladığını açıklamasının ardından, sözleşmelerin imzalanması ve transferin nihai olarak duyurulmasından önce gerçekleşti.
Çeşitli Türk kaynakları, "Mısırlı Kral"ın önceki kulübü Liverpool'dan bedelsiz ayrılmasının ardından, Salah'ın bir bonservis bedelsiz transferle iki yıllık bir sözleşmeye imza atacağını belirtti.
Oyuncunun gelişinin ardından kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor kanalına açıklamalarda bulunarak Mısırlı yıldızla varılan anlaşmadan önceki müzakerelerin perde arkasını anlattı.