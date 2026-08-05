Doğan, Fotomaç gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Salah ile bir görüşme yaptım, menajeriyle de bir araya geldim. Son derece profesyonel ve karşılıklı saygı havasının hâkim olduğu bir görüşmeydi; iki taraf da anlaştı ve herhangi bir zorluk yaşanmadı. Yaklaşık on gün önce bir araya geldik ve dünden itibaren her şey netleşti. Salah hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok, kendisi dünya çapında bir yıldız ve bizim onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bunun harika olacağını düşünüyorum ve umarım kulübümüze fayda sağlar."

Trabzonspor Başkanı, bu transferin kulübün büyük hedeflerini yansıttığını vurgulayarak şunları ekledi: "Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği başarılar hem Türkiye içinde hem de dışında dikkat çekti; hatta birçok genç oyuncu bize katılmayı tercih eder hale geldi."

Doğan, tüm yerel rakiplerine meydan okuyarak şöyle konuştu: "Herkese şu mesajı vermek istiyoruz: Trabzonspor istediği her oyuncuyu transfer etme gücüne sahiptir."

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