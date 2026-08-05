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Salah transferinden sonra: Trabzon başkanından Türkiye'nin devlerine güçlü mesaj

Transfers
Trabzonspor
M. Salah
Türkiye
Mısır

Doğan tarihi transferin perde arkasını açıkladı

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bugün çarşamba günü, Trabzonspor'a resmi transferini tamamlamak üzere Türkiye'nin Trabzon şehrine geldi. Bu gelişme, kulübün oyuncuyla müzakerelerin başladığını açıklamasının ardından, sözleşmelerin imzalanması ve transferin nihai olarak duyurulmasından önce gerçekleşti.

Çeşitli Türk kaynakları, "Mısırlı Kral"ın önceki kulübü Liverpool'dan bedelsiz ayrılmasının ardından, Salah'ın bir bonservis bedelsiz transferle iki yıllık bir sözleşmeye imza atacağını belirtti.

Oyuncunun gelişinin ardından kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor kanalına açıklamalarda bulunarak Mısırlı yıldızla varılan anlaşmadan önceki müzakerelerin perde arkasını anlattı.

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  • Sorunsuz profesyonel bir toplantı

    Doğan, Fotomaç gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Salah ile bir görüşme yaptım, menajeriyle de bir araya geldim. Son derece profesyonel ve karşılıklı saygı havasının hâkim olduğu bir görüşmeydi; iki taraf da anlaştı ve herhangi bir zorluk yaşanmadı. Yaklaşık on gün önce bir araya geldik ve dünden itibaren her şey netleşti. Salah hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok, kendisi dünya çapında bir yıldız ve bizim onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bunun harika olacağını düşünüyorum ve umarım kulübümüze fayda sağlar."

    Trabzonspor Başkanı, bu transferin kulübün büyük hedeflerini yansıttığını vurgulayarak şunları ekledi: "Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği başarılar hem Türkiye içinde hem de dışında dikkat çekti; hatta birçok genç oyuncu bize katılmayı tercih eder hale geldi."

    Doğan, tüm yerel rakiplerine meydan okuyarak şöyle konuştu: "Herkese şu mesajı vermek istiyoruz: Trabzonspor istediği her oyuncuyu transfer etme gücüne sahiptir."

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  • Forma satışlarına dair tartışma ve Trabzonspor projesinden beklenen destek

    Doğan, Salah'ın forma satış rakamlarına dair yaşanan tartışmalara da değinerek, medyada dolaşan oranların doğru olmadığını belirtti ve şöyle konuştu: "Konuyu uygun zamanda açıklayacağız. Müzakereler sürerken belki medyayı biraz zor durumda bıraktık, ancak bu büyüklükteki bir transferde herhangi bir detayın açıklanması anlaşmayı sekteye uğratabilirdi. Bu yüzden dosyayı tam bir gizlilik içinde yürütmeye özen gösterdik."

    Şunları ekledi: "Basına karşı biraz mahcubiyet hissediyoruz, ancak transferin hiçbir engelle karşılaşmadan tamamlanmasını garanti altına almak için müzakerelerin gizliliğini korumak zorundaydık."

    Sponsorluk dosyasına gelince, Doğan önümüzdeki dönemde kulübe destek olmaları için iş insanlarıyla iletişime geçmeye başlayacağını doğrulayarak şöyle dedi: "Kimse benimle iletişime geçip kulübe sponsor olmayı teklif etmedi, ancak ben Trabzon toplumuna ve taraftarlarına güveniyorum. İş insanlarının kapısını tek tek çalacağım ve bu projeyi destekleyeceklerinden eminim."

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