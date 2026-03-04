Getty Images Sport
"Sakin ol dostum!" - Michael Owen, Wolves'a karşı alınan üzücü yenilginin ardından "sinirleri bozuk gibi görünen" Liverpool yıldızını yerden yere vurdu
Savunma zayıflığı Molineux'da Reds'e pahalıya mal oldu
Liverpool, West Midlands'da zor günler geçiren Wolves'a 2-1 mağlup oldu. Uzun süre top hakimiyetini elinde tutmasına rağmen, Reds her zamanki keskinliğini gösteremedi ve kontra ataklarda savunması zayıf göründü. Rodrigo Gomes ev sahibi takıma sürpriz bir üstünlük sağladı ve Mohamed Salah normal sürenin bitimine sadece yedi dakika kala Liverpool'u eşitliğe taşısa da, drama henüz bitmemişti. Uzatma dakikalarında yaşanan çılgın bir dönemde, Wolves Andre'nin defleksiyonlu şutuyla üç puanı kaptı ve sezonun üçüncü lig galibiyetini aldı. Bu sonuç, Premier League tablosunda ciddi değişikliklere yol açtı. Liverpool şu anda beşinci sırada yer alıyor ve Chelsea Çarşamba günü Aston Villa'yı yenerse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında geriye düşme riskiyle karşı karşıya. Bu yenilginin şekli, özellikle Kerkez'in oynadığı bek pozisyonu olmak üzere, son dönemde yapılan kadro değişikliğinin kalitesine ilişkin daha geniş bir tartışma başlattı.
Owen, Kerkez'in baskı altında başa çıkma yeteneğinden şüphe duyuyor.
Premier League Productions'ın yorumcusu olarak konuşan Owen, Kerkez'in performansını değerlendirirken çekinmedi. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, Macar oyuncunun dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın getirdiği baskı ile başa çıkma yeteneği konusunda derin endişelerini dile getirdi.
Owen, maç sonrası analizinde "Kerkez'i sevemedim maalesef" dedi. "Sinirleri bozuk gibi görünüyor, topu istemiyor gibi görünüyor, duygusal bir savunmacı gibi görünüyor. Sürekli böyle [titreyerek] oynuyor, sanki 'sakin ol dostum' demek istiyorsun, çoğu zaman top sende, rahatla, sanki sürekli trans halindeymiş gibi. Bournemouth'ta Kerkez'i severdim, ama Liverpool bambaşka bir şey. Baskıyı yönetebilmelisin, tüm gözler üzerinde, ve şu anda kulüp onun için biraz fazla büyük gibi görünüyor."
Düşüşte olan bir takım mı?
Owen'ın eleştirisi tek bir kişiyle sınırlı kalmadı, çünkü Liverpool'un şu anki kadrosunu Trent Alexander-Arnold ve Robertson'ın zirvede olduğu dönemdeki kadroyla karşılaştırdı. O, şu anki kadronun dört önemli alanda on iki ay öncesine göre "çok daha zayıf" olduğunu savundu. Owen, özellikle Cody Gakpo ve Salah gibi tanınmış yıldızların form düşüşüne dikkat çekerken, Alexander-Arnold'un yerini alan Conor Bradley ve Jeremie Frimpong'un formda kalmakta zorlandığını da belirtti.
Owen, "Liverpool, dört pozisyonda geçen sezona göre çok daha zayıf" dedi. "Bu bir geçiş mi, yoksa Salah yaşlanıyor mu? Gakpo bu sezon eskisi gibi değil mi? Full-back'ler önceki full-back'ler kadar iyi değil, bu yüzden takımı kesinlikle zayıflatacaklar. Bence Andy Robertson'ı biraz erken emekli ettiler; bence hala oynaması gerekiyor. Kerkez yerleşebilir, daha iyi olabilir, ama şu anda Andy Robertson'ı hemen geri koyuyorum."
Slot üzerindeki baskı artıyor
Şimdi dikkatler Slot ve bu Cuma günü Wolves ile oynanacak FA Cup rövanş maçı için yaptığı seçime çevrildi. Yurtiçi kupa mücadelesi, kupa kazanmak için hayati bir fırsat olduğundan, teknik direktör Kerkez'in güvenini kazanması için onu devam ettirmek mi, yoksa Owen'ın tavsiyesine kulak verip deneyimli Robertson'ı geri çağırmak mı konusunda bir ikilemle karşı karşıya. İskoçya milli takımının tecrübeli lideri, kritik anlarda giderek daha kırılgan hale gelen savunmayı dengelemek için çok önemli olabilir.
Liverpool, yıl başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ve zorlu bir maç maratonuna girmek üzere. Bu maratonda herhangi bir hata, takımın Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yok edebilir ve bu da Slot'u büyük baskı altına sokabilir. Saha dışında da kulüp, Owen'ın belirlediği kadro derinliği sorunlarını çözmek için yaz transfer dönemini beklerken bir geçiş dönemi yaşıyor. Kerkez için önümüzdeki birkaç hafta, karakterinin kesin bir sınavı olacak; takımın savunma hatalarının kalıcı günah keçisi haline gelmeden önce, "sinirlerini" yenebileceğini ve Anfield taraftarlarının acımasız taleplerine uyum sağlayabileceğini kanıtlaması gerekiyor.
