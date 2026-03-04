"Sakin ol dostum!" - Michael Owen, Wolves'a karşı alınan üzücü yenilginin ardından "sinirleri bozuk gibi görünen" Liverpool yıldızını yerden yere vurdu

Owen'ın eleştirisi tek bir kişiyle sınırlı kalmadı, çünkü Liverpool'un şu anki kadrosunu Trent Alexander-Arnold ve Robertson'ın zirvede olduğu dönemdeki kadroyla karşılaştırdı. O, şu anki kadronun dört önemli alanda on iki ay öncesine göre "çok daha zayıf" olduğunu savundu. Owen, özellikle Cody Gakpo ve Salah gibi tanınmış yıldızların form düşüşüne dikkat çekerken, Alexander-Arnold'un yerini alan Conor Bradley ve Jeremie Frimpong'un formda kalmakta zorlandığını da belirtti.

Owen, "Liverpool, dört pozisyonda geçen sezona göre çok daha zayıf" dedi. "Bu bir geçiş mi, yoksa Salah yaşlanıyor mu? Gakpo bu sezon eskisi gibi değil mi? Full-back'ler önceki full-back'ler kadar iyi değil, bu yüzden takımı kesinlikle zayıflatacaklar. Bence Andy Robertson'ı biraz erken emekli ettiler; bence hala oynaması gerekiyor. Kerkez yerleşebilir, daha iyi olabilir, ama şu anda Andy Robertson'ı hemen geri koyuyorum."