"Sadece hatalardan bahsetti" - Angel Di Maria, Old Trafford'da geçirdiği zamanı "boktan" hale getirdiği için eski Man Utd koçunu eleştirdi
Di Maria'nın United'da geçirdiği hayal kırıklığı dolu sezon
Di Maria, United'da hızlı bir başlangıç yaptı ve evindeki ilk maçında Queens Park Rangers'ı 4-0 yendikleri maçta bir gol attı ve bir asist yaptı. Leicester City ile oynadıkları bir sonraki maçta da gol attı ve asist yaptı, ancak bu maç 5-3 yenilgiyle sonuçlandı. Yedinci maçında Everton karşısında yine gol attı, ancak işler kısa sürede tersine döndü ve Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce sadece bir gol daha attı. Red Devils'ta 32 maçta 4 gol ve 11 asistle son derece hayal kırıcı bir dönem geçirdi.
Futbolcu ve ailesi, evlerindeyken hırsızların evlerine girmesiyle travmatik bir olay yaşadı. Ancak başarısız olmasının ve bu kadar çabuk ayrılmak istemesinin en büyük nedeni, maç sırasında topu kaptırmak gibi bir hata yaptığında Di Maria'yı sert bir şekilde eleştiren teknik direktör Louis van Gaal ile ilişkilerinin bozulmasıydı.
Di Maria ve eski takım arkadaşı Ander Herrera, Arjantinli futbolcunun kariyerini anlatan Netflix belgeseli "Angel di Maria: Breaking down the Wall"da bu mutsuz yılı anlattılar.
Di Maria: Van Gaal benim gollerimden bahsetmedi
Di Maria şöyle dedi: "Kazanıyorduk, ben asistler yapıyordum ve gol atıyordum, ama o bundan bahsetmedi. Sadece hatalardan bahsetmek istiyordu. Hatalarını tespit etmek ve onlardan ders çıkarmak elbette çok önemli. Ama forvet pozisyonunda oynadığım için, her zaman denediğim için hatalar yapmam kaçınılmaz. Benim işim her zaman asist yapmak ya da gol atmak."
Herrera: İşler çığırından çıktı.
United'da beş yıl geçiren eski United orta saha oyuncusu Herrera şunları ekledi: "Van Gaal, oyuncularının hareketlerini analiz ederken çok eleştirel bir koçtu. Angel'ın maç başına üç veya dört hata yapmasını kabul edilemez bulması beni şaşırttı. İşler kontrolden çıktı. Takımdaki diğer oyunculara kıyasla, teknik direktör ona karşı çok daha katı davranıyordu. Sonunda, tüm bu eleştiriler Angel'ın özgüvenini zedeledi."
Di Maria, United'da baskı altında zorlandı.
Di Maria, transferinin ardından yaşanan heyecan nedeniyle tüm dikkatlerin üzerinde olduğunu ve United'da geçirdiği tek sezonunu acımasızca dürüst bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı. "Premier League'e geldiğimde, diğer herkesten daha fazla forma sattım, bu yüzden kendimi büyük bir baskı altında hissediyordum. Gerçekten, o yıl berbat geçti."
Oyuncunun Van Gaal ile zorlu bir ilişkisi olmasının yanı sıra, eşi Jorgelina Cardoso da Manchester'da çok mutsuzdu. Aslında, Sergio Aguero'nun Manchester City'ye transfer olduktan sonra onu ziyaret etmek için gittiği Manchester'ı hiç sevmemişti ve oraya taşınmak istememişti. O, "Manchester'a gitmek istemiyordum çünkü o sırada [Sergio] Aguero ile evli olan Gianinna Maradona ile arkadaştım ve Angel'ın Real Madrid'de birkaç gün izinli olduğu sırada Madrid'den Manchester'daki evine uçup iki veya üç günlüğüne onu ziyaret etmiştik.
"Korkunçtu! Her şey korkunçtu, eve gittik ve 'Görüşürüz çocuklar, biz gidiyoruz' dedik. Ayrılırken ona 'İngiltere hariç herhangi bir ülkeye git' dedim. Neyse, bir yıl sonra İngiltere'ye gittik ve korkunçtu, berbat bir yerdi. Sokakta yürürken, seni öldürecekler mi bilmiyorsun. Bütün kızlar süslenmiş, makyajları mükemmel, ben ise saçımı topuz yapmış, makyajsızım."
Ancak Arjantinli oyuncu, Manchester'daki kabus gibi sezonun kendisini yıkmasına izin vermedi. PSG'de yedi yıl boyunca 92 gol attı ve 120 asist yaptı, aynı zamanda Arjantin ile 2021 ve 2024'te Copa America'yı kazanarak üç yıl üst üste kupa kazandı ve sonunda Dünya Kupası'nı kaldırdı, finalde Fransa'ya karşı gol attı. 38 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son demlerini memleketinde, çocukluk kulübü Rosario Central'da geçiriyor.
