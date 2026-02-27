"Sadece hatalardan bahsetti" - Angel Di Maria, Old Trafford'da geçirdiği zamanı "boktan" hale getirdiği için eski Man Utd koçunu eleştirdi

Di Maria, transferinin ardından yaşanan heyecan nedeniyle tüm dikkatlerin üzerinde olduğunu ve United'da geçirdiği tek sezonunu acımasızca dürüst bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı. "Premier League'e geldiğimde, diğer herkesten daha fazla forma sattım, bu yüzden kendimi büyük bir baskı altında hissediyordum. Gerçekten, o yıl berbat geçti."

Oyuncunun Van Gaal ile zorlu bir ilişkisi olmasının yanı sıra, eşi Jorgelina Cardoso da Manchester'da çok mutsuzdu. Aslında, Sergio Aguero'nun Manchester City'ye transfer olduktan sonra onu ziyaret etmek için gittiği Manchester'ı hiç sevmemişti ve oraya taşınmak istememişti. O, "Manchester'a gitmek istemiyordum çünkü o sırada [Sergio] Aguero ile evli olan Gianinna Maradona ile arkadaştım ve Angel'ın Real Madrid'de birkaç gün izinli olduğu sırada Madrid'den Manchester'daki evine uçup iki veya üç günlüğüne onu ziyaret etmiştik.

"Korkunçtu! Her şey korkunçtu, eve gittik ve 'Görüşürüz çocuklar, biz gidiyoruz' dedik. Ayrılırken ona 'İngiltere hariç herhangi bir ülkeye git' dedim. Neyse, bir yıl sonra İngiltere'ye gittik ve korkunçtu, berbat bir yerdi. Sokakta yürürken, seni öldürecekler mi bilmiyorsun. Bütün kızlar süslenmiş, makyajları mükemmel, ben ise saçımı topuz yapmış, makyajsızım."

Ancak Arjantinli oyuncu, Manchester'daki kabus gibi sezonun kendisini yıkmasına izin vermedi. PSG'de yedi yıl boyunca 92 gol attı ve 120 asist yaptı, aynı zamanda Arjantin ile 2021 ve 2024'te Copa America'yı kazanarak üç yıl üst üste kupa kazandı ve sonunda Dünya Kupası'nı kaldırdı, finalde Fransa'ya karşı gol attı. 38 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son demlerini memleketinde, çocukluk kulübü Rosario Central'da geçiriyor.