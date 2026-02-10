Getty Images Sport
"Sadece futbola odaklanmamaya çalışıyorum" - Lamine Yamal, Barcelona'nın baskısından nasıl "kopuk" kaldığını açıklıyor.
Kapatma sanatı
Yamal, Barcelona'da neredeyse tüm rekorları kıran ve İspanya milli takımının kilit oyuncusu haline gelen, dünya futbolunda en çok dikkat çeken genç oyuncu olarak gösterilebilir. Ancak genç oyuncu, başarısının sırrının profesyonel hayatıyla kişisel hayatını birbirinden ayırma becerisinde yattığını vurguluyor. ESPN'ye verdiği röportajda, kanat oyuncusu rakiplerine takıntılı olmaktan veya defans oyuncularının maç kayıtlarını sonsuza kadar izlemekten kaçındığını, bunun yerine antrenman sahasından ayrıldığında "normal" bir gencin hayatını yaşamayı tercih ettiğini açıkladı.
"18 yaşındaki herhangi bir gencin yaptığı şeyleri yapıyorum: arkadaşlarımla takılıyorum, kardeşime bakıyorum, PlayStation oynuyorum, yürüyüşe çıkıyorum... bu tür şeyler," dedi.
"Arkadaşlarımla vakit geçirmeye ve hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanmamaya, sürekli maça konsantre olmamaya, karşılaştığım beklerin videolarını izlememeye çalışıyorum. Günün tamamını keyifle geçirmeye çalışıyorum ve sahadayken elimden gelenin en iyisini yapıyorum, ama sahadan ayrıldığımda da aynı şeyi yapıyorum, futboldan olabildiğince uzaklaşıyorum."
Dünya Kupası ve Meksika tacolarına gözler dikildi
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, La Roja kampında heyecan artıyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile aynı grupta yer aldı ve maçlar Atlanta ve Guadalajara'da oynanacak. Yamal için bu turnuva, adını tarihe yazdırmak için bir başka fırsat anlamına geliyor, ancak aynı zamanda kültürel deneyimi, özellikle de Meksika'nın yemeklerini de sabırsızlıkla bekliyor.
Guadalajara'da oynamakla ilgili sorulduğunda Yamal, daha önce bu ülkeyi hiç ziyaret etmediğini, ancak yerel mutfağı denemek için sabırsızlandığını itiraf etti. "Hala önümüzde uzun bir yol var, ancak tüm İspanyollar bu heyecanı paylaşıyor. Kazanmak ve ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi. "Sanırım taco denemeliyim. Meksika'ya hiç gitmedim."
İspanya'nın yıldızı Pokemon tutkusunu anlatıyor
Dünyaya onun genç yaşını hatırlatan büyüleyici bir açıklamayla Yamal, ünlü olmadan önceki çocukluk hobilerini anlattı. PlayStation, boş zamanlarının vazgeçilmezi haline gelmeden önce, forvet oyuncusu zamanını Pokémon kartları toplayarak ve onlarla oynayarak geçiriyordu. Bu ilgisinin hem tutkudan hem de maddi zorunluluktan doğduğunu açıklayan Yamal, çocukluk döneminde video oyun konsollarının ailesi için her zaman uygun fiyatlı olmadığını belirtti.
"Okulda Pokémon kartları ve benzeri şeyler oynardık. Bazıları Nintendo oynardı, ama çoğunlukla kartlar. Ben küçükken PlayStation veya Nintendo almaya gücümüz yetmezdi. Bu yüzden arkadaşlarımla oyun parkında bir euroya satılan bu kartlarla oynardık" dedi.
Yamal'ın mutfak kabusları
Yamal, cerrahi hassasiyetle savunmaları parçalayabilirken, becerileri mutfağa kesinlikle yansımıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 30 maçta 15 gol atan genç oyuncu, mutfak repertuarının oldukça sınırlı olduğunu itiraf ederek, yemek yapmada "çok kötü" olduğunu ve düzenli olarak kendi yemeklerini hazırlamak zorunda kalırsa hayatta kalmakta zorlanacağını şaka yollu olarak söyledi.
"Gerçek şu ki, bana uygun olmadığı için bıraktım. Gerçekten çok kötüydüm, gerçekten çok kötüydüm" diye itiraf etti. "En fazla size nugget ve patates kızartması yapabilirim."
