"Sadece futbola odaklanmamaya çalışıyorum" - Lamine Yamal, Barcelona'nın baskısından nasıl "kopuk" kaldığını açıklıyor.

Yamal, Barcelona'da neredeyse tüm rekorları kıran ve İspanya milli takımının kilit oyuncusu haline gelen, dünya futbolunda en çok dikkat çeken genç oyuncu olarak gösterilebilir. Ancak genç oyuncu, başarısının sırrının profesyonel hayatıyla kişisel hayatını birbirinden ayırma becerisinde yattığını vurguluyor. ESPN'ye verdiği röportajda, kanat oyuncusu rakiplerine takıntılı olmaktan veya defans oyuncularının maç kayıtlarını sonsuza kadar izlemekten kaçındığını, bunun yerine antrenman sahasından ayrıldığında "normal" bir gencin hayatını yaşamayı tercih ettiğini açıkladı.

"18 yaşındaki herhangi bir gencin yaptığı şeyleri yapıyorum: arkadaşlarımla takılıyorum, kardeşime bakıyorum, PlayStation oynuyorum, yürüyüşe çıkıyorum... bu tür şeyler," dedi.

"Arkadaşlarımla vakit geçirmeye ve hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanmamaya, sürekli maça konsantre olmamaya, karşılaştığım beklerin videolarını izlememeye çalışıyorum. Günün tamamını keyifle geçirmeye çalışıyorum ve sahadayken elimden gelenin en iyisini yapıyorum, ama sahadan ayrıldığımda da aynı şeyi yapıyorum, futboldan olabildiğince uzaklaşıyorum."