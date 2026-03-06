Getty Images Sport
"Sadece büyük bir yetenek" - Man City ve Brighton'ın hedefi, Köln teknik direktörünün Bundesliga'da çıkışından bu yana genç yıldızın gelişimini övmesiyle parlıyor
Çığır açan yetenekleri yönetmek
Köln menajeri Kwasniok, 19 yaşındaki El Mala'nın dikkatle yönetilen gelişimini açıkladı. El Mala, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 11 golle verimli bir sezon geçiren genç oyuncu, kulübün Bundesliga'ya yükselmesinin ardından çoğunlukla yedek olarak görev aldı.
Etkisi giderek artmasına rağmen, genç forvetin performansı kıtada gözden kaçmadı. Bayern Insider, Premier League şampiyonu Manchester City ve Bayern Münih'in onun gelişimini takip ettiğini, Brighton'ın ise daha önce Köln'ün kararlılığını önemli bir teklifle test ettiğini öne sürüyor. Ancak Billy Goats, Mungersdorfer Stadion'da değerli oyuncusunu yetiştirmeye kararlı.
Mükemmelliğe sabırlı bir yaklaşım
Kwasniok, Alman-Lübnanlı yetenekli oyuncuya sabırlı bir yaklaşımın uzun vadeli başarıyı garantilemenin en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyor. Teknik direktör, oyuncuyu A takım kadrosuna entegre ederken, onun refahı ve taktiksel gelişiminin teknik ekip için öncelikli hedefler olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Sonuçta, her zaman oyuncu önemlidir, Said El Mala'yı genel yapıya nasıl entegre edebileceğimiz ve aynı zamanda onu nasıl teşvik edip zorlayabileceğimiz önemlidir, çünkü o gerçekten büyük bir yetenek. Bence geçmişte bu konuda iyi bir iş çıkardık," dedi Kwaskiok, RTL/ntv ve sport ile yaptığı röportajda.
"Antrenman sahasında gördüğüm şey şu: Bu çocuk birçok konuda kendini geliştirmek için son derece istekli. Eğer istemeseydi, bu çok kötü olurdu, çünkü 19 yaşında birinin mükemmel olması mantıken mümkün değil."
Genç yıldızın hizmetlerini 2030 yılına kadar güvence altına alın.
Köln patronu, oyuncunun daha önce "optimal olmayan" olarak değerlendirilen alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, daha sık ilk 11'de yer alacağını ima etti. Spor direktörü Thomas Kessler de, 2030 yılına kadar sözleşme uzatması imzalayan yükselen yıldızın etrafındaki heyecanı yatıştırmak için harekete geçti.
Sport1'e verdiği röportajda, "Yaz aylarında kendisi ve temsilcileriyle uzun bir toplantı yaptık ve 2029'a kadar olan sözleşmesini 2030'a kadar bir yıl daha uzattık" dedi. "Böylece, geleceğimizi onunla birlikte gördüğümüzü açıkça belirttik ve Said'in bizimle olmasından çok mutluyuz."
"İlk maçları çok umut vericiydi. Ancak, hafta sonu Dortmund ile oynanan maçın Bundesliga'daki sadece ikinci maçı olduğunu unutmamak gerekir. Köln'de beklentiler, medya ortamı nedeniyle de çok büyük olabilir."
Performansı iyileştirmeye odaklanın
Bu sezon Bundesliga'da sekiz gol ve üç asistle oynayan El Mala, bu hafta sonu Borussia Dortmund ile oynayacakları zorlu maçta Köln'e yeniden katkı sağlamayı hedefliyor. Die Borussen, lig lideri Bayern Münih ile arasındaki farkı kapatmak için mücadele ederken, Köln ise ligin alt sıralarından uzaklaşmak için mücadele ediyor. Şu anda 24 puanla 13. sırada yer alan Köln, küme düşme bölgesinde bulunan Wolfsburg'un sadece dört puan önünde.
