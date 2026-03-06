"Sadece büyük bir yetenek" - Man City ve Brighton'ın hedefi, Köln teknik direktörünün Bundesliga'da çıkışından bu yana genç yıldızın gelişimini övmesiyle parlıyor

Kwasniok, Alman-Lübnanlı yetenekli oyuncuya sabırlı bir yaklaşımın uzun vadeli başarıyı garantilemenin en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyor. Teknik direktör, oyuncuyu A takım kadrosuna entegre ederken, onun refahı ve taktiksel gelişiminin teknik ekip için öncelikli hedefler olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Sonuçta, her zaman oyuncu önemlidir, Said El Mala'yı genel yapıya nasıl entegre edebileceğimiz ve aynı zamanda onu nasıl teşvik edip zorlayabileceğimiz önemlidir, çünkü o gerçekten büyük bir yetenek. Bence geçmişte bu konuda iyi bir iş çıkardık," dedi Kwaskiok, RTL/ntv ve sport ile yaptığı röportajda.

"Antrenman sahasında gördüğüm şey şu: Bu çocuk birçok konuda kendini geliştirmek için son derece istekli. Eğer istemeseydi, bu çok kötü olurdu, çünkü 19 yaşında birinin mükemmel olması mantıken mümkün değil."