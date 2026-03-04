Goal.com
"Sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" - Brighton teknik direktörü, Arsenal ve Mikel Arteta'ya yeni bir zaman kaybettirme şikayeti ile bir kez daha saldırdı. Gunners ise zorlu bir galibiyet elde etti

Brighton ve Arsenal arasındaki gerginlik, Çarşamba akşamı Gunners'ın Amex Stadyumu'nda zorlu bir galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışında avantajını artırmasının ardından patlak verdi. Seagulls'ın teknik direktörü Fabian Hurzeler, Mikel Arteta'nın takımına sert bir saldırı düzenleyerek, kuralları alaycı bir şekilde manipüle ettiklerini ve aşırı zaman kaybettirme taktikleri kullandıklarını iddia etti. Hurzeler, maçta sadece ev sahibi takımın gerçek anlamda futbol oynamaya çalıştığını öne sürdü.

  • Gerginliğin tırmandığı bir ortamda zorlu bir galibiyet

    Arsenal, Bukayo Saka'nın 9. dakikada attığı golle deplasmanda zorlu bir galibiyetelde ederek Premier Lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Bu galibiyetle, Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmasının ardından Arsenal, liderliğini 7 puana çıkardı. Brighton ise 13. sırada kaldı.

    William Saliba'nın ayak bileği burkulması nedeniyle oyundan çıkmasına rağmen, konuk takım büyük bir savunma direnci göstererek rakibinin yoğun baskısına direndi. Maç istatistikleri Brighton'ın üstünlüğünü ortaya koyuyor. Ev sahibi takım topun çoğunluğunu elinde tuttu ve Arsenal'in yedi şutuna karşılık 11 şut kaydetti.

  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Hurzeler, Arsenal'in oyun stilini eleştiriyor

    Brighton menajeri Hurzeler, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra basına yaptığı açıklamada, maçın dur-kalk niteliğinden açıkça rahatsız olduğunu gizlemedi. Konuk takımın Güney Kıyısı'na seyircileri eğlendirmek niyetiyle gelmediğini, bunun yerine dar bir üstünlüğü korumak için maçın ritmini bozmayı tercih ettiğini öne sürdü.

    Takımının istatistiksel üstünlüğünü vurgulayan Hurzeler, karşılaşmayı ateşli bir şekilde değerlendirdi. "Bugün futbol oynamaya çalışan tek bir takım vardı" dedi. Ayrıca rakibin yaklaşımını eleştirerek, "İstatistikler asla yalan söylemez. Tek bir şut yedik. O kadar da etkili değildik. Son üçte birde daha fazla fırsat yaratmalıydık" diye ekledi.

  • Zaman kaybettiren tartışmayı yeniden alevlendirmek

    Maç sonrası bu patlama, Hurzeler'in maç öncesi endişelerinin bir devamı niteliğindeydi. Hurzeler, Arsenal'in karanlık sanatlarıyla mücadele etmek için kural değişiklikleri talep etmişti. Brighton teknik direktörü, Gunners'ın takımının momentumunu bozmak ve saldırı kurmasını engellemek için her saniyeyi yeniden başlama vuruşlarında kullandığını görünce, önceki uyarılarının haklı olduğunu düşündü.

    Özellikle maçın son dakikalarında oyunu yavaşlatan tıbbi müdahalelerin sıklığını hedef aldı. Hurzeler Çarşamba günkü maçın ardından öfkelendi: "Premier Lig'i kazanırlarsa, kimse nasıl kazandıklarını sormayacak. Sonuçta mesele kurallarla ilgili. Hakem her şeye izin verirse, o anda kendi kurallarını uyguluyorlar demektir. Bir soru soruyorum. Premier Lig maçında bir kalecinin üç kez yere düştüğünü gördünüz mü?"

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta pragmatik yaklaşımı benimsiyor

    Mikel Arteta için, üç puanı garantilemek, takımının performansı ile ilgili estetik kaygıları veya dış eleştirileri açıkça gölgede bıraktı. Kilit oyuncuların yokluğunda düşmanca bir ortama karşı koymak için sağlam bir zihniyet gerekiyordu ve ikinci yarıda Kai Havertz'in oyuna girmesi, Arsenal'in dominant Brighton karşısında kontrolü yeniden ele geçirmesinde çok önemli bir rol oynadı.

    İspanyol teknik adam, şampiyonluk yarışının son aşamasında zorlu deplasman maçlarını atlatmak için aşırı dayanıklılık ve acımasız bir kenar gerektirdiğini biliyor. Brighton ile sözlü savaş çevredeki gürültüyü artırsa da, Arteta tamamen savunma sağlamlığına ve Emirates Stadyumu'na nihayet Premier League kupasını getirmek için gerekli sonuçları elde etmeye odaklanmış durumda.

