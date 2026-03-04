"Sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" - Brighton teknik direktörü, Arsenal ve Mikel Arteta'ya yeni bir zaman kaybettirme şikayeti ile bir kez daha saldırdı. Gunners ise zorlu bir galibiyet elde etti

Arsenal, Bukayo Saka'nın 9. dakikada attığı golle deplasmanda zorlu bir galibiyetelde ederek Premier Lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Bu galibiyetle, Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmasının ardından Arsenal, liderliğini 7 puana çıkardı. Brighton ise 13. sırada kaldı.

William Saliba'nın ayak bileği burkulması nedeniyle oyundan çıkmasına rağmen, konuk takım büyük bir savunma direnci göstererek rakibinin yoğun baskısına direndi. Maç istatistikleri Brighton'ın üstünlüğünü ortaya koyuyor. Ev sahibi takım topun çoğunluğunu elinde tuttu ve Arsenal'in yedi şutuna karşılık 11 şut kaydetti.